Descubre Teikei, la aplicación de dos segovianos que no deja fuera de la foto a clientes y hosteleros

El uso de las aplicaciones móviles en nuestro día a día se ha naturalizado a un ritmo vertiginoso en nuestra sociedad. Muchas de ellas nos facilitan casi cualquier labor o gestión que tengamos que hacer, además de conectarnos con nuestros seres queridos. Pero, quizás, hacía falta una aplicación que nos aconsejara con mayor precisión sobre cuál es el local perfecto al que acudir según nuestra apetencia o tipo de plan. Con esa intención nace Teikei, un proyecto formado por dos hermanos de Escalona del Prado, un pequeño pueblo de Segovia, que sirve de guía a los usuarios y ofrece ventajas económicas a los consumidores. Además, los hosteleros ven incrementada la ocupación de sus establecimientos gracias a la funcionalidad de 'cashback'.

Víctor García Sanz y su hermano gemelo Andrés son los protagonistas de esta historia de Telefónica que resalta la importancia de una digitalización inclusiva y al alcance de todos e incide en cómo la tecnología permite comunicar, conectar y hacer crecer a las personas y a las empresas. Esta motivación inclusiva que sigue Telefónica se reivindica con su último spot bajo el hashtag #TodosEnLaFoto [UTM]. Así, la compañía sostiene que nadie puede quedarse ‘fuera de la foto’ y busca impulsar el progreso de la sociedad como conjunto y a nivel global, porque somos las personas quienes damos sentido real a la tecnología. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano la capacidad para hacer crecer a las comunidades, algo que solo está al alcance cuando hay más oportunidades para todos.

"Ayudamos a los establecimientos que no tienen medios, como una empresa pequeña o una propia cafetería, que no tiene recursos, ni tanto económicos ni humanos como marketing", explica el CEO, Víctor García Sanz. Teikei surge gracias a la experiencia laboral y personal que los creadores, que dieron con la fórmula para dotar a los hosteleros de una herramienta que optimizase su negocio en múltiples aspectos. Además, esta aplicación ya disponible en Android e IOs genera recompensas económicas a los usuarios que hagan uso de la misma.

"Estando en nuestra aplicación les damos visibilidad online o digital y, de manera sencilla, les damos un perfil donde la gente puede ver su establecimiento con toda la oferta que tienen, con los precios aproximados y con los servicios que ofrecen. Además, les ayudamos, según las necesidades que tengan, a atraer clientes en las zonas de menor demanda y optimizar el espacio de sus locales", detalla el CEO de Teikei.

Así funciona el 'cashback'

La funcionalidad clave para entender el beneficio del uso de esta aplicación, tanto para consumidores como para hosteleros, es el 'cashback'. Se trata de una herramienta que permite promocionar el local e incentivar las visitas a este tipo de locales en los picos de menor demanda. A cambio, el consumidor puede recibir una recompensa económica por acudir al establecimiento que tenga activada esta funcionalidad.

"En la hostelería pasa mucho que los picos de mayor demanda que tienen son los fines de semana, pero es verdad que durante lunes a viernes normalmente casi todos suelen tener espacio. Incluso en los fines de semana tienen horas que no están al cien por cien. A través de este sistema atraen a los usuarios y el local gana visibilidad", afirma Víctor.

Esta funcionalidad también incentiva a los usuarios a seguir utilizando la aplicación y, por ende, probar nuevos establecimientos que también tengan activado el 'cashback': "El usuario gana dinero porque te devuelven un porcentaje dentro del monedero virtual que tiene nuestra aplicación para que se lo gasten en cualquiera de los sitios que está adherido al servicio", detalla el CEO.

El futuro inmediato de Teikei

"Estamos diseñando un filtro de nueva generación en el que se crean diferentes listas y le damos al usuario la facilidad de que pueda encontrar lo que le apetezca en cualquier momento en un solo clic", cuenta, ilusionado, el cofundador de esta aplicación. Teikei ya es una realidad, pero el proceso de creación y gestación del mismo supuso dedicación plena para los creadores. Además, para emprender y apostar en un sector con tantas costumbres arraigadas como es el de la hostelería, se requiere, más que nunca, de convencimiento y valentía.

"La hostelería es uno de los sectores tradicionales que poco a poco está sumando pasos en el tema de digitalización, pero le queda mucho camino para llevarlo a cabo. Buscamos cómo llegar la importancia que tiene para ellos la digitalización y, al final, poner a su disposición herramientas digitales para poder tener nuevos canales de venta. El fin es hacer de sus negocios más rentables y que les ayuden realmente a conectar con los clientes más digitales", añade Víctor.

Una aplicación con estas ambiciones responde a la actualización y reinvención de lo clásico. Gracias a las redes sociales y a las nuevas herramientas tecnológicas estamos cambiando nuestra forma de consumir todo tipo de productos y servicios. Estos establecimientos no están exentos a esta transformación: "El típico cartel que se pone en la puerta de un restaurante ya no lo ve nadie. Pasas por la calle con el móvil y ni siquiera lo ves. La digitalización es importante porque los usuarios pasan todo el tiempo en herramientas digitales, no mirando las puertas de los establecimientos".

Como funciona Teikei

Teikei consigue ayudar a los negocios de hostelería y a los propios usuarios mediante su aplicación móvil disponible para dispositivos inteligentes IOs y Android. Esta plataforma muestra a los consumidores los negocios de hostelería y toda su información, así como una guía especializada que les facilita conocer todos los establecimientos cercanos según las preferencias del cliente. Mientras tanto, los locales adheridos a Teikei ven incentivado el consumo en las horas de menor demanda gracias a la conectividad y la digitalización.