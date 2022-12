Stellantis &You cumple un año

Este mes de noviembre se ha cumplido el primer aniversario de la creación de Stellantis &You, la red de concesionarios propia de Grupo Stellantis, que aglutina todas las marcas procedentes de los fabricantes FCA y PSA: Citroen, Peugeot, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep.

La creación de Stellantis &You en España le convierte en el grupo de concesionarios nº 1 en la distribución de las marcas de Stellantis y en uno de los mayores de todo el mercado español. Con un volumen de más de 50.000 vehículos nuevos y usados, las Marcas que representa Stellantis & You cubren en España un 25% de cuota de mercado VN potencial. La familia de Stellantis &You está formada por más de 1.700 personas que trabajan para maximizar la satisfacción de los clientes, siendo un referente en calidad de servicio y respeto de los estándares de las Marcas de Stellantis que representa.

Las dos sedes de Stellantis &You Zaragoza (antes PSA Retail), situadas en la carretera de Cogullada, 45 y la calle de Manuel Rodriguez Ayuso, 172, suman 15.000 metros cuadrados de instalaciones y más de 90 empleados especialistas en movilidad, especialmente formados en las tecnologías del automóvil eléctrico. En ambos escaparates comerciales se pueden contemplar, probar y adquirir los vehículos de las marcas Peugeot, Citroen y Opel, además de recibir la mejor atención posventa, comprar automóviles de ocasión con la garantía de Spoticar, y alquilar vehículos.

Además de las zonas de exposición, diferenciadas con el posicionamiento propio de cada una de las marcas del Grupo, estos espacios disponen de amplios talleres, con una plantilla especializada en la reparación y mantenimiento de los distintos modelos de las marcas de Stellantis, tanto en operaciones rápidas como de mecánica compleja, carrocería, electricidad y electrónica.

Asimismo, son el lugar perfecto para adquirir un vehículo de ocasión con la garantía de Spoticar, para familiarizarse con la movilidad eléctrica con la ayuda de un personal experto o para cerrar el alquiler de un automóvil de corta o media duración.

Placa de recambios

Adicionalmente, Stellantis &You cuenta con una placa de recambios que comercializa piezas originales de todas las marcas de Grupo Stellantis así como las gamas multimarca de los fabricantes de piezas más relevantes del mercado. Con una logística de primer nivel y varios repartos diarios, se da un servicio de máxima calidad a más de 1.000 clientes profesionales, como corrobora la última encuesta de calidad en la que 9 de cada 10 clientes declararon estar totalmente satisfechos.

Citroen también tiene concesionario en Zaragoza. Stellantis &You Zaragoza

En suma, con la creación de Stellantis &You, el Grupo Stellantis muestra a sus clientes la mejor versión del espíritu del multi-marquismo, respetando la imagen de cada marca y creando una experiencia para los clientes particulares y profesionales, en la que sienten que son el centro de atención, y son atendidos por un grupo líder de venta y reparación de vehículos.