Sol y viento, localización estratégica, terrenos y apoyo institucional: la Comunidad lo tiene todo

Aragón tiene con las energías renovables toda una oportunidad para consolidarse como potencia nacional y modelo de transición justa. Esta fue una de las principales conclusiones de una de las mesas redondas que se celebraron la semana pasada en HERALDO dentro de la Semana de la Energía organizada por este diario. En ella participaron Carlos Badía, CEO de Sivortex; Ramón White Martín, director del Nudo de Transición Justa Mudéjar de Endesa, en Enel Green Power España;Pedro Galve, vicepresidente de Visalia; y Jesús Arpa, responsable de Desarrollo de Infraestructuras, de Carreras Grupo Logístico.

Además de ser una tendencia al alza, las energías renovables presentan más beneficios que dificultades. Como explicó el representante de Carreras Grupo Logístico, en su empresa se contemplan como una oportunidad pero también como un reto. De hecho, han comenzado una ‘logística inversa’, para poder gestionar de modo responsable las distintas infraestructuras una vez que dejen de ser utilizadas.

Aragón produce el 168 % de energías renovables respecto a las convencionales.

Para el portavoz de Sivortex, hay que generar energía allá donde se necesite. De la misma opinión se mostró el directivo de Visalia. Su compañía da mucha importancia a la sostenibilidad tanto ambiental como social, ya que considera que hay que servir energía a todo el mundo por muy lejos o apartado que se encuentre. "El sector va a traer empleo para Aragón y va a ser muy positivo –predijo–. El problema son las infraestructuras de la redes".

Aragón juega, en su opinión, un papel fundamental en el sector de las energías renovables. "Tiene sol y viento para aburrir, terreno y localización estratégica, además de un importante apoyo institucional –resumió–. Lo tenemos todo". Este fue un buen resumen para el CEO de Sivortex, quien añadió que la Comunidad produce el 168% de energías renovables respecto a las convencionales. "Pero en Teruel, no. Y ese es nuestro reto", reconoció. Desde Carreras no se olvidan del impacto en la atmósfera: "En Aragón podemos montar parques eólicos en sitios en los que el perjuicio ecológico es menor que en otras comunidades", dijo Jesús Arpa. El directivo de Enel Green Power, por su parte, convino que Aragón goza ya no solo de potencial, sino de una fantástica realidad en el sector de las renovables por sus distintas características.

De izquierda a derecha: Jesús Arpa, de Grupo Carreras; Pedro Valde, de Visalia; Ramón White, de Endesa, y Carlos Vadía, de Sivorrtex. ARANZAZU NAVARRO

Proyectos en Aragón

Las cuatro compañías presentes en el debate llevan a cabo diferentes iniciativas en nuestra comunidad. Visalia cuenta en Aragón con 20 proyectos de parques fotovoltaicos pequeños: "Somos muy buenos en el autoconsumo solar compartido, queremos que las comunidades de vecinos de Aragón puedan generar electricidad para ellas en sus tejados y para los comercios que haya alrededor, con nuestro proyecto ‘Ciudades sin humo’. Además hemos creado una filial pionera, que se llama Submëtrika".

La maraña burocrática es uno de los principales retos a los que se enfrenta un productor de energía renovable.

Sivortex, por su parte, con su proyecto Actuel Solar en Teruel combina 100 megavatios pico a través de generación fotovoltaica con una batería termodinámica que cambia el estado de CO2 de gas a líquido para poder revertirlo cuando no haya producción fotovoltaica. Está pensado para generar 20 horas de energía diaria todo el año. "Se diseñó para llevar energía verde y limpia donde no hubiera", explicó Badía.

Carreras Grupo Logístico posee dos parques eólicos, además de contar con plantas solares fotovoltáicas en todos sus almacenes. Y en Plaza, donde se encuentra su sede central, tienen autoconsumo. El almacenaje de energía, todo un reto, lo resuelven de dos maneras. "Almacenamos energías acumulando frío donde guardamos nuestros productos de alimentación. Hemos montado un algoritmo que, unido a un aislamiento fuerte en las naves, consigue reducir la energía primaria y depender menos de la energía de red", resumió Arpa. En Carreras también almacenan energía con carretilla eléctrica y explorando diferentes alternativas de baterías.

Por su parte, Enel Green Power España ha desarrollado en los últimos cinco años más de 30 proyectos en la región. En estos momentos, mantienen aproximadamente 550 megavatios de potencia lista para ser consumida y han comenzado recientemente la construcción de su segunda planta solar fotovoltaica dentro del perímetro de la que fue la central térmica de Andorra. "Como proyecto de referencia en Aragón, incluso pionero en España y Europa, poseemos un plan de transición justa en Andorra, tras ser adjudicatarios del concurso público que convocó el Gobierno en 2021".

Para todas las empresas participantes, la sostenibilidad es clave. Entre sus principales retos, se encuentra el gestionar con responsabilidad las oportunidades que existen y hacerlo de la mano del territorio. Hay otros desafíos, como simplificar los procesos burocráticos, yendo de la mano empresas y administraciones; divulgar los beneficios de las renovables, y lograr un equilibrio entre oferta y demanda para resolver los problemas que aún existen para almacenar la energía.