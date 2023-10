Sofía Ellar aterriza en Urrea: “Creo que la música tiene que llegar a todas partes”

La cantautora española nacida en Londres actuará el 28 de octubre en el pabellón de deportes de Urrea de Gaén, una localidad de apenas 400 habitantes en el Bajo Martín. Sofía Ellar pondrá el broche de oro al evento Villa Alegría organizado por Nurrk, la marca de ropa que une Urrea con Nueva York.

Tras su éxito como Madeimoselle Madame, alter ego con el que trataba de visibilizar la salud mental, Sofía Ellar abandera la libertad a través de su último disco ‘Libre’, en el que se incluyen canciones como ‘Y 23’ y ‘Primero de escalera’, también su último single 'Vitamina D'. Tras tres álbumes autoeditados, con más de 300 mil seguidores en redes, y con un ‘sold out’ en el WiZink Center a sus espaldas, Ellar presenta su proyecto de vida en forma de canciones por todas las localizaciones donde le sea posible. Esta vez, será Urrea de Gaén la que podrá disfrutar de esta experiencia única.

Estás de gira con tu último disco ‘Libre’. ¿Preparada para volver a encontrarte con el público aragonés?

Sí, tengo muchas ganas. Volver al calor de las tierras aragonesas es un gusto. Siempre nos hemos sentido muy arropados y contentos de llevar nuestra música a todos los rincones.

Urrea es una localidad de apenas 400 habitantes. ¿Habías actuado en un lugar así antes?

La verdad es que he ido a sitios muy remotos siempre, llevando ahí las canciones, haciendo todavía más música. Creo que la música tiene que llegar a todas partes y hacer llegar las nuestras hasta estos sitios nos hace muy felices.

¿Por qué aceptaste actuar en el evento de Nurrk?

Hay cositas y marcas pequeñitas de mucho gusto y muy bonitas. Y yo siempre me he sentido muy identificada con ellas. Sé lo que es emprender y siempre me ha gustado la moda y la ropa. De hecho, Nurrk siempre me ha gustado mucho, su estilo más hippie, libre y chic. Por eso, me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron.

Cártel promocional del concierto de Sofía Ellar en Urrea de Gaén.

Tu último disco tiene el nombre de 'Libre'. ¿Cómo manejas la libertad en la que podría llamarse la industria más pública?

Creo que la libertad cada uno se la toma a su manera. Emprender el sueño de mi vida es la mía. Creo en esta alternativa al uso de la industria de la música a la que pertenezco y creo que estoy consiguiéndolo. Que no está nada más lejos de coser y cantar. Mi libertad es deslomarse una barbaridad y ser muy consciente de que tienes un futuro incierto, lo que a la vez te hace disfrutar más del presente. Para mí, es muy importante vivir sabiendo cómo llevar esto que, al fin y al cabo, es una empresa, que las personas tienen que facturar. Al final, de eso de lo que se trata.

¿Crees que está relacionado ese mensaje de libertad con la ropa y la forma de vestir de cada uno?

Sí, siempre he escuchado que “los zapatos de uno dicen mucho de sí mismo”. Incluso el estilo, los andares, el cómo te mueves. Ese ‘body language’ dice mucho de la personalidad y de la esencia de una persona. Por eso, muchas marcas, como esta, tienen que crear tendencias para la gente que las va a vestir. Esto aún hace que tenga más ganas de participar.

Hablando con Alexandra Sesé, nos decía que la ropa transmite valores. ¿En qué medida la música hace lo mismo?

Cuando creas una marca, tienes que transmitir una especie de ‘Brand Coaching’, como aprendí en la uni. Una estrategia en la que unos colores y unas tendencias concretas lleven a que una persona vea tres patrones de nada y diga esto es Nurrk. O esto es Sofia Ellar. Llegar a eso es muy difícil, necesitas tener un montón de cosas y que te salga bien. Hay un factor de suerte que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es determinante. Es muy importante que se creen cosas orgánicas en este mundo plastificado, porque funcionan. Es una marca muy chula. Muy orgánica, y creo que mi trabajo hace sinergia con ella. Cosa que en este contexto no es nada fácil, sobre todo, por el transmitir los valores de lo que eres y que la gente se los crea.

Nurrk también habla de libertad y su creadora de visibilizar. ¿Te suscribes a esos valores de la marca?

100%. Mi último disco se llama “libre”, pero no es por la libertad de la que todo habla, en la que todo vale. Es amar de manera libre, no me refiero al poliamor jajaja, sino amar desde la libertad. Es decir, que de todas las personas que hay en el mundo, yo consigo amarte a ti y dedicarte mi tiempo. No solo en relaciones sentimentales, también en familia y amistad, decido dedicarte a ti mi tiempo. Es hacer las cosas con libertad, pero no desde la que siempre escuchamos de que no hay límites. Es simplemente eso, de entre todo lo que hay en el mundo, te elijo a ti para amarte y dedicarte mi tiempo.

Abanderas la salud mental desde hace tiempo, tanto en tu persona como en tus canciones. ¿Algún mensaje que transmitir sobre todo a ese público joven que te escucha?

La salud mental es una cosa que hay que cuidar. ¿Verdad que tenemos que chequearnos esguinces, dolores de cabeza y demás? Pues lo mismo pasa con la salud mental. Creo que está de más decir la importancia que tienen los psicólogos, los profesionales. Aunque, siempre hay que tener en cuenta que existen muchas metodologías, los psicólogos operan de distintas maneras. Por eso, es importante encontrar la que te funciona a ti. Considero que es muy importante poder decirle a una persona las cosas que te ocurren sin que te bailen el agua, como podría pasar al hablar con amigos o familia; alguien que te sepa decir lo que te pasa.

Para conseguir las entradas al concierto que tendrá lugar a las 20.30 en el pabellón de deportes, haz clic aquí.

¿Qué es Villa Alegría?

Villa Alegría es el evento organizado por Bee Lion, la tienda multimarca de Zaragoza fundada por Alexandra Sesé, para visibilizar la colección de su marca Nurrk. Estas piezas de ropa están inspiradas en Nueva York, pero también en Urrea, pueblo de la empresaria.

El evento tendrá lugar el 28 de octubre desde las 13.30 hasta las 3.00 y aunará la elegancia y glamour del mundo de la moda con las fiestas de pueblo. Chupinazo, vermú torero, charanga, desfiles, un sorteo de un viaje a Nueva York para dos personas y mucha música serán la antesala del concierto de Sofía Ellar. ¿Te lo vas a perder?