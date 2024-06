"Si mis canciones pueden ayudar a alguien a sentirse mejor... mi vida habrá sido un éxito"

Compositora, cantante y una de las voces más reconocibles del panorama musical español. Nacida como Ana Fernández-Villaverde, La Bien Querida acumula a sus espaldas siete discos desde que comenzó su trayectoria en 2007. Con míticos temas como 'De momento abril' o 'Dinamita', y colaboraciones como 'Un gatito', junto a Alizzz, o 'Qué?', con Diego Ibáñez (Carolina Durante), la cantante bilbaína se ha convertido en una de las voces más características del Indie/Rock español que, con su intimidad y elegancia, ha emocionado a miles de personas en los grandes festivales del país.

Es una de las seis mujeres que estarán en el escenario de la Gala Mujeres, junto a Macarena Gómez, Carolina Iglesias, Lydia Valentín y las gemelas Alayeto. ¿Por qué decidió unirse a este elenco?

Me contactaron para el mismo evento en Madrid y nos fue muy bien. Lo pasamos estupendamente, así que cuando me propusieron repetir en Zaragoza me pareció fantástico.

¿Qué importancia tiene reunir a mujeres de ámbitos tan distintos para charlar ante un público que en gran parte también lo son?

Es interesante porque cada una aportamos experiencias distintas con las que el público se puede sentir identificado. Además, pueden intervenir y contarnos sus experiencias personales.

Esta gala es para mujeres talentosas con mucho que decir.

Te diría que cualquier mujer y cualquier persona tiene mucho que decir. Todos y todas tenemos experiencias vitales interesantísimas de las que aprender y compartir. Te diría también que todo el mundo tiene algún talento, lo que pasa es que hay algunas personas a las que les cuesta más identificarlo y desarrollarlo.

¿Son sus canciones una vía para esto mismo?

Para mí, las canciones son un vehículo para expresar emociones y sacar cosas que uno lleva dentro, aligerar la carga para poder llenarte de nuevo.

En sus años de trayectoria profesional, ¿ha visto algún cambio en el tratamiento de las mujeres en la que es su industria, la de la música?

Sí, conforme han ido pasando mis años dentro de la industria, he visto cómo las mujeres se han ido animando a liderar bandas y a ocupar puestos técnicos en los que antes solo se veían hombres.

La Bien Querida está muy lejos de Ana Fernández – Villaverde. ¿Podría decirnos cuál es la historia que se esconde detrás de este nombre artístico tan original?

‘La Malquerida’ es una obra de teatro del dramaturgo español Jacinto Benavente. Se me ocurrió coger este nombre y darle la vuelta. Me gustaba la connotación popular del mismo.

Su próxima actuación en Aragón será en el Festival Independiente de Zaragoza el próximo septiembre. ¿Tiene ganas de volver a actuar para el público aragonés?

Tengo mucha ganas de actuar en el FIZ porque por fin voy a ir con toda la banda. Llevamos tiempo sin ir en este formato y nos resulta más divertido y lucido.

Tras siete discos y algún que otro ‘single’ estos últimos dos años, ¿existe algún proyecto en mente que nos pueda desvelar?

Actualmente, estoy preparando dos discos, uno nuevo con temas propios inéditos y otro de versiones.

¿Cuál es la huella que quiere dejar en el mundo?

Sobre todo, me gustaría ser una buena madre para mi hija y hacerlo lo mejor posible con ella. Que mi familia y amigos/as me quieran y me recuerden bonito por ser buena persona. Y, si mis canciones pueden ayudar a alguien a sentirse mejor... mi vida habrá sido un éxito.