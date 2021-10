Aragón se ha convertido en la primera productora de porcino en España con el 26% del total, ¿qué futuro tiene por delante el sector?

Pues un futuro prometedor y nada que ver con esas burbujas de las que a veces se habla. Pero hay una condición: debemos ser capaces de garantizar el crecimiento sostenible y saber explicarlo.

¿Es el sector del porcino un elemento vertebrador para Aragón?

Absolutamente. Si de repente quitásemos del sistema el sector porcino, nuestros pueblos se caerían. Basta con acercarse a cualquiera de nuestros pueblos, y los que viven allí lo saben perfectamente, para conocer el papel económico y social que juega este tipo de ganadería, que, además, es lo que más vincula a la gente al territorio. Cuando se tiene una granja o un rebaño, no se puede uno ir ni muy lejos ni mucho rato.

¿Hay relevo generacional en las explotaciones ganaderas?

Sí. La ganadería intensiva que, a veces, es merecedora de una crítica excesiva e incluso injustificada, tiene aún retos que hay que abordar y resolver, pero quizás es la parte del sector agrario que menos problemas de relevo tiene.

¿Son los proyectos de transformación como Bon Àrea, Pini o Fribin, entre otros, los que generan mayor valor añadido para la Comunidad?

Por supuesto. En ese futuro por el que me preguntabas, la actividad ganadera ha jugado un papel determinante y va a ser mucho más determinante aún el desarrollo industrial que se está produciendo ya y cuyos efectos vamos a ver en poco tiempo. Ese es el anhelo histórico por el que siempre hemos suplicado, el de retener el valor añadido y que implica industrializarse, implica incorporar las distintas fases de la cadena aproximándose lo más posible al consumo final. Esa es la manera de generar valor añadido y de retenerlo. Y cada vez más, en las sociedades desarrolladas el valor añadido va a estar más vinculado a las fases finales de la cadena alimentaria.

¿De qué forma puede la digitalización ayudar al sector?

No cabe pensar en un sector agrario y, particularmente, en una actividad ganadera intensiva como el porcino, sin digitalizar. Pero no es algo que haya que pensar en el futuro, no es una utopía o un anhelo, la digitalización ya está y, si alguien tiene dudas, le recomiendo que visite una granja y verá cómo la digitalización está perfectamente implantada en este sector. El sector puede y debe estar digitalizado porque este es un proceso que no va a tener final.

Izquierda Unida ha presentado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley con propuestas para fomentar la sostenibilidad de las explotaciones porcinas, ¿de qué forma se puede mejorar?

Hay muchas dimensiones, pero desde el departamento, este consejero lo focaliza en resolver el reto que suponen los purines. Hay muchas cuestiones más que hay que abordar, pero la absolutamente prioritaria para ese futuro y esa contribución del sector pasa por resolver ese problema y de ahí la apuesta desde el Gobierno de Aragón por ese marco regulatorio exigente, como es el Decreto de Purines y su desarrollo.

¿Cuáles son las claves de ese decreto?

La clave fundamental es apostar por la gestión colectiva, aunque el purín permite lo que se denomina autogestión, la apuesta clara debe ser la de los centros gestores colectivos.

¿Y qué papel juega la economía circular en todo esto?

Se trata de una apuesta que tiene que enfocarse a su vez en la utilización del purín como fertilizante. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la economía circular, del paradigma en el que ya estamos instalados... que cuando tenemos una fuente de nutrientes de nitrógeno, de fósforo y de otros muchos elementos imprescindibles para la fertilización agrícola, estemos importando esos elementos con todo lo que supone. Tenemos que ser capaces de resolver el problema de purines, primero porque supone una limitación grave a la sostenibilidad y al crecimiento sostenible; pero también porque en sí mismo es una oportunidad para sustituir esas importaciones de fertilizantes y cambiarla por este elemento que es una fuente de nutrientes.

¿De qué forma se aplican los ODS a sectores como el porcino?

En la línea que estoy diciendo, tiene que ver con la economía circular. Creo que casi se pueden relacionar los retos que tiene este sector y la importancia económica, social y territorial con todos y cada uno de los objetivos de la Agenda 2030.

¿Qué retos hay en materia de exportación?

Si hablamos de crecimiento del sector del porcino, no tendría ningún sentido si no tuviese esa dimensión internacional. De hecho, ya es un sector absolutamente internacional y cabe hablar de crecimiento sostenible en tanto en cuanto la producción se destina a la exportación, a resolver una demanda y aprovechar una ventaja competitiva que tiene Aragón. No en cualquier parte del mundo se puede desarrollar una actividad como esta. Y para ello, insisto, hay que garantizarlo con la sostenibilidad ambiental y lo que implica en relación con los purines, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de amoníaco…