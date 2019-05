"Separamos los materiales que vuelven a ser materia prima. Es economía circular"

¿Cuántos años de actividad lleva el Grupo López Soriano operando en el sector del reciclaje?

Desde que inició su andadura en 1951, Industrias López Soriano (ILSSA) es un grupo líder y un referente obligado, a nivel autonómico y nacional, por sus actividades industriales en el sector del medioambiente. Como empresa matriz del 'Grupo López Soriano', LSSA ha diversificado su actuación, a través de la creación de diversas empresas en numerosas áreas, que abarcan desde el sector inmobiliario, a la automoción, pasando por la gestión de residuos.

¿Cuáles son los valores y la filosofía empresarial del Grupo dentro del sector?

Solemos decir que para nosotros el medioambiente no es un medio sino un fin en sí mismo; una prioridad inexcusable en la planificación de nuestros diferentes negocios. Ello nos obliga a promover la innovación, la ecoeficiencia y la reducción progresiva de los impactos ambientales generados en las actividades que desarrolla el Grupo, con el fin de que las materias de segunda generación que produce contribuyan a generar una economía circular, más sostenible y respetuosa con el medio natural.

Conscientes como somos de la importancia de ese factor ambiental, tanto para el desarrollo de nuestra misión empresarial, como para nuestros clientes y otros relevantes grupos de interés con los que ILSSA y el resto de sociedades del Grupo interactúa, mantenemos firme el compromiso de innovar constantemente en nuestras instalaciones, productos y servicios, al tiempo que no dejamos de ofrecer, promover e investigar en torno a soluciones ecoeficientes pata sus mercados. Además, fieles a nuesytas firmes convicciones de prevalencia en la gestión óptima, ILSSA no sólo cuenta con Sistemas Integrados de Gestión de Calidad y Medioambiente basados en las Normas ISO 9.001:2015 e ISO 14.001:2015, sino también con la primera certificación en España para el derribo, desmontaje y reciclado de aeronaves de AFRA (Aircraft Fleet Recycling Association).

¿Cuáles son las empresas que integran a día de hoy el Grupo López Soriano?

ILSSA es la sociedad 'holding' que aglutina una red empresarial fundada por la familia López Soriano, en la que se integran un conjunto de sociedades que abarcan distintas actividades en áreas de negocio sumamente especializadas. El área del sector del automóvil está integrada por Cortes y Aplanaciones S. A. y por Seguridad de Servicio Móvil, S. L. U.; el área del reciclado y la gestión de residuos la componen la propia matriz, Industrias López Soriano, S. L. (ILSSA), Reciclaje Aragonés de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, S. L. U. (RAAEE) e Industrias López División Transportes, S. A., entre otras.

¿Qué tipo de materiales pasan por las plantas de Grupo López Soriano para su reciclado?

Desde sus orígenes, nuestra actividad se centra en la recuperación y clasificación de chatarras férricas y no férricas, para su posterior venta a la industria siderúrgica y a otros transformadores finalistas. También llevamos a cabo desguaces integrales de instalaciones industriales (centrales eléctricas, ferrocarriles, centrales nucleares, azucareras, minería, petroquímicas, barcos, etc.), y recuperamos al por mayor chatarras y metales de la industria ligera y pesada, procedentes del sector del automóvil, la calderería, las estructuras, el oxicorte, las compañías Eléctricas, etc.

En los últimos 20 años, respondiendo a la demandada de nuestro mercado tradicional, hemos ampliado nuestra actividad a la recuperación y gestión de determinados residuos, con importantes afecciones sobre el medio ambiente, que ha habido que asumir como producto residual de la propia chatarra recuperada. Las empresas del Grupo López Soriano gestionan, para todo tipo de sectores e industrias, la recogida o logística inversa, la reutilización, la valorización y el reciclaje de residuos.

El Grupo, con un altísimo grado de innovación, posee modernas instalaciones y equipos, que permiten la transformación de residuos en materias y productos de segunda generación. En enero de 2016 hemos obtenido una de las primeras certificaciones que garantiza la reintroducción de determinados residuos en los ciclos productivos, sin verse sometidos a las limitaciones administrativas y técnicas asociadas a la condición de residuo. El Grupo López Soriano ha obtenido la categoría de "fin de la condición de residuo" para determinada chatarra de hierro, acero y aluminio (Reglamento (EU) No 333/2011), así como para la chatarra de cobre (Reglamento (EU) N° 715/2013). Las empresas del Grupo López Soriano enfocan la gestión de los residuos para desmarcarse de la economía lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, y avanzar hacia una economía circular, en la cual los residuos y los subproductos del final de vida de los productos usados entran de nuevo en el ciclo de producción como materias primas secundarias, mediante procesos industriales de transformación de última generación, totalmente sostenibles.

Hoy en día se habla mucho de economía circular, ¿cómo afecta en sus procesos?

Nosotros creemos que empresas como las nuestras son los eslabones que cierran el círculo ya que antes cuando algo no cumplía su funcionalidad y lo tirábamos iba al vertedero, pero hoy en día, con negocios como el nuestro, conseguimos separar los materiales que vuelven a ser materia prima y entrar de nuevo en el proceso productivo, por lo que de verdad ahora es economía circular. Esta situación también tiene algunos fallos, que nos gusta llamar espirales, ya que procesos como los de hoy en día con el plástico, a pesar de que podemos reciclarlo, no en todo el mundo se hacen. Hay que entender que Europa es especial en el cuidado medioambiental, y problemas que aquí tienen solución como el reciclado del plástico se están viendo perjudicados por no poder reutilizarlo. Pro el contrario, estamos empezando a usar materiales alternativos que aún no tienen reciclado y por lo tanto aplicación posterior, por lo que obligatoriamente hoy en día sí que van al vertedero. Quizás deberíamos ir más compenetradas las entidades legislativas con las empresariales para fijar un calendario que de verdad favorezca el medio ambiente.