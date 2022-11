"Se podría corregir la morfología del corazón y prevenir la enfermedad cardiovascular"

*

Beatriz Moya: "Estoy centrada en el ámbito de la construcción y me he ofrecido a trabajar en el diseño de ciudades inteligentes"

Su inquietud por resolver problemas matemáticos es lo que ha llevado a Beatriz Moya a desarrollar una brillante trayectoria investigadora que ha sido distinguida en la presente edición de los galardones Tercer Milenio y que cuenta con un importante impacto internacional.

Concretamente, la joven zaragozana ha estado trabajando desde que inició su tesis doctoral en el desarrollo de gemelos digitales, es decir, aproximaciones matemáticas y virtuales de elementos de la realidad en el campo de los procesos industriales. Como novedad, su grupo de investigación introdujo los gemelos híbridos, que representan simulaciones con capacidad para aprender, como los robots o los drones. "Está dirigido a procesos de ingeniería en general, aunque yo ahora estoy trabajando en el ámbito de la construcción y me he ofrecido a centrarme en el diseño de ciudades inteligentes". Para eso, el próximo año irá a Singapur, donde permanecerá una temporada, aunque también le han concedido una beca Margarita Salas en París para continuar con su investigación. Al respecto, Moya afirma con entusiasmo: "Me gusta trabajar en ambientes multidisciplinares y multiculturales para aprender a tratar con mucha gente". Y continúa: "Sin la estancia internacional, el retorno en España sería complicado y me gustaría volver en un futuro". Finalmente, la galardonada destaca el "aliciente que supone este accésit porque se trabaja muy duro en la investigación y es preciso poder mostrar lo que se hace a la sociedad".