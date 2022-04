Rotundo éxito de Sibari Republic que se queda en Zaragoza una semana más con descuentos de hasta el 30%

Todavía hay tiempo de hacerse con uno de los productos cosméticos de alta gama de Sibari Republic con descuentos de hasta el 30%. Y es que la firma española, debido a la gran acogida que ha registrado estos días en la capital aragonesa, se queda una semana más en las instalaciones de su tienda efimera o 'pop up store' de la calle de Alfonso, I, número 1, en horario de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00.

Son muchas las personas que se han acercado al céntrico local para conocer de primera mano las ventajosas propiedades de los artículos de la marca y beneficiarse de sus importantes descuentos en el momento de adquirirlos. "Ya había oído hablar de la eficacia de los tratamientos de Sibari Republic, de manera que en cuanto me enteré de que volvían a Zaragoza, no he dudado en acercarme con unas amigas a la tienda para hacerme con el ciclo facial de cinco productos", comenta Pilar, mientras enseña satisfecha la bolsa con su compra.

Desde la firma agradecen el recibimiento del público zaragozano y la confianza depositada en la marca: "No es fácil montar una tienda en otra ciudad en tan poco tiempo, pero merece la pena cuando consigues dar a conocer tus productos y la respuesta es tan positiva", explica Itziar Beitia, responsable de la marca.

Los cosméticos de Sibari Republic tienen un enfoque científico y 100% español.

La clave de su éxito reside en la eficacia probada de sus tratamientos, que consiguen resultados en cuatro semanas. Destaca el lote de cosméticos indicados para la rutina de cuidado facial, que se basa en cinco productos: gel limpiador Anti-Pollution, tónico exfoliante Radiance Toner, contorno de ojos Anti-Fatigue, antiarrugas Serum Origin y la hidratante el Long-Lasting Hydration Calming Cream. Ahora está disponible por 224 euros.

Además de por sus contrastados resultados, la marca destaca por su enfoque científico, 100% español, de manera que su eficacia en el cuidado de la piel se soporta en la vanguardia y la innovación, basándose en punteros desarrollos farmacéuticos. En Sibari Republic son especialistas en el desarrollo de productos basados en ácido hialurónico y llevan más de una década trabajando en proyectos de carácter biomédico. Su innovadora tecnología está protegida por seis patentes internacionales. “Somos científicos, por eso para nosotros es fundamental demostrar la eficacia de todos los productos” afirma Raúl, director científico de la marca.

* Cinco pasos para sacar el máximo partido a tu cutis 1- Anti-Pollution Cleansing Gel: limpia suavemente y protege frente al daño de la polución.

​2- Radiance Toner: exfolia, unifica y devuelve la luminosidad.

​3- Anti-Fatigue Eye Contour: corrige los signos de la fatiga y la edad.

​4- Serum Origin: rellena y corrige las arrugas.

​5- Long-Lasting Hydration Calming Cream: hidrata durante 24 horas y calma.