¿Realidad o reto? El camino hacia la igualdad de género se recorre unidos

El 25 de septiembre de 2015, un total de 193 países se comprometieron con el cumplimiento de 17 objetivos para el desarrollo sostenible que se recogieron dentro de la denominada Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Entre estos propósitos, la hoja de ruta global recogía la igualdad de género con el fin de impulsar el empeño de la comunidad internacional en la consecución de este principio jurídico universal y para el empoderamiento de todas las mujeres y niñas del mundo.

Para debatir sobre en qué punto se encuentra este objetivo en nuestra Comunidad, Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza; Jose Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Ruth Vallejo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza; y Carmelo Jiménez, responsable de Recursos Humanos de FCC Medio Ambiente Delegación Aragón-Soria-Rioja, se reunieron en las instalaciones de HERALDO, durante un encuentro organizado por FCC y moderado por Mikel Iturbe, director del diario.

"En mi experiencia, desde el punto de vista de la empresa, la inclusión consiste en dar oportunidades. Lo único que necesitan las mujeres en el entorno laboral es que no se les corten las capacidades", destacó el responsable de RR.HH. de FCC. "Las mujeres representamos más del 50% de la sociedad. No somos una minoría que haya que proteger –señaló la decana de la Universidad de Zaragoza–. El tema de la mujer responde a una discriminación social que tiene unas fuertes raíces en un sistema patriarcal y machista que ha decidido que su función en la sociedad sea el cuidado de los dependientes. La mujer ha tenido que trabajar en la vindicación de sus derechos: políticos, civiles, sociales... Las diferencias entre el hombre y la mujer son culturales, y de ahí surge el concepto de género".

Sobre la representación de la mujer en el mundo laboral, Vallejo expuso: "La ley de Igualdad y el Estatuto de los Trabajadores prevén que, en las mismas condiciones de idoneidad, allí donde haya una presencia minoritaria de la mujer se puedan establecer acciones positivas para favorecer su acceso a esos puestos".

Para Jiménez, "hay que instaurar un sistema combinado de cuotas y capacidades", y puso de ejemplo algunas encuestas que indican que, pese a que las cualidades más valoradas para el liderazgo son asimiladas por la mayoría de la población como ‘femeninas’, los ciudadanos se siguen decantando por un hombre para ocupar los puestos de responsabilidad. "¿Cómo se vence este problema cultural? La igualdad se fomenta desde el talento", añadió.

En cuanto a la conciliación de la vida laboral con la familiar, todos estuvieron de acuerdo en que tradicionalmente ha sido la mujer quien ha desempeñado mayoritariamente el papel de cuidadora, algo que, en ocasiones "ha llevado a algunos empresarios a pensar que eso podía acarrear problemas productivos", señaló el responsable de RR.HH. de FCC, por lo que, en su opinión, sigue siendo necesario reservar determinados porcentajes en las plantillas para las mujeres. "La realidad ha demostrado que cuando se ha roto la barrera, los valores que aporta son los que prevalecen".

La representante del Ayuntamiento de Zaragoza se mostró mucho más positiva. "Creo que estamos mucho más avanzados. Para la mayor parte de la sociedad y, sobre todo, en las generaciones más jóvenes, las tareas son compartidas".

"Si es complicado encontrar la igualdad de la mujer en el mercado laboral, todavía lo es más para quienes tienen una discapacidad. Esto se traduce en que el 66% de las mujeres que tienen una discapacidad y que pueden ser parte activa de la sociedad no lo son", indicó el presidente del consejo de la ONCE en Aragón. Desde su perspectiva: "Hay que implantar medidas políticas en una doble vertiente: por un lado, el género, y, por otro, la discapacidad. Y estar muy pendientes de que esa multidiscriminación no se produzca".

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la igualdad? "Si algo nos ha enseñado la covid es que tenemos que empezar a centrarnos más en nuestro entorno medioambiental y social. Tenemos que seguir trabajando en las líneas en las que ya lo estábamos haciendo", indicó el responsable de RR.HH. de FCC. Para él, la covid ha supuesto una "regresión". Por su parte, Chueca destacó: "Nos ha enfrentado a una realidad. Hemos tenido que compatibilizar el trabajo con el cuidado de la familia y eso ha ayudado a tomar consciencia de que es necesario repartir los roles".

"La pandemia nos ha traído un desastre, y hemos ido hacia atrás en los pequeños logros que habíamos alcanzado en materia de discapacidad y en lo que afecta al empleo y a las mujeres. Hemos perdido muchísimo en materia laboral", explicó sobre su experiencia Catalán.

A modo de conclusión, Jiménez remarcó: "En las empresas, lo que hemos demostrado es que trabajar en la diversidad, en la inclusión y en la igualdad reporta competitividad".