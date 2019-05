"Evoluciono constantemente, cada día. Y este disco ha sido sin duda el más extremo. Un plus, un ‘re’, no puede ser lo mismo que he hecho, yo no hago nunca lo mismo". Raphael es genio y figura. Y, a sus 75 años, con más de medio siglo de carrera y tras haber conseguido todo en el mundo de la música, no deja de reinventarse.

Prueba de ello es ‘Resinphónico’, una arriesgada e innovadora propuesta en la que, junto a una orquesta sinfónica de 60 músicos, ofrece nuevas versiones de algunos de sus principales éxitos como ‘Mi gran noche’, ‘Yo soy aquel’ o ‘Volveré a nacer’. Un número con el que visitará Zaragoza el próximo 21 de septiembre y que forma parte de una emocionante gira que ha cosechado un éxito arrollador en ciudades como Madrid, Miami, Viña del Mar, París o Moscú y que se extenderá hasta finales de año con paradas previstas en lugares como Londres, Nueva York o Puerto Rico.

El pabellón Príncipe Felipe acogerá esta especial cita, con la que el intérprete vuelve a la capital aragonesa después del concierto que ofreció el año pasado en este mismo lugar y que hizo las delicias de un público absolutamente entregado. Una actuación tras la que Raphael agradeció en sus redes sociales su entusiasmo a los más de 6.000 asistentes y donde ya abría la puerta a su regreso: "Buenos días gente maravillosa! Qué pasión pusimos en el concierto de anoche en Zaragoza, vosotros y yo!! Qué tremenda noche!! Estoy seguro de que repetiremos de otra manera el próximo año. Vosotros ningún año sin mí y yo sin vosotros, Zaragoza, tampoco!!! Atentos a lo que viene en días!! Os quiero!!!".

Se tratará, por tanto, de un espectáculo muy diferente a los que el artista internacional tiene acostumbrados a sus fieles. Adaptar a los nuevos tiempos temas de hace más de cinco décadas e incluir en el número elementos propios de las melodías del cine como el drama, el romance o la aventura son logros que están solo al alcance de los grandes, y Raphael ya demostró hace mucho tiempo ser uno de ellos.

Un hecho, este último, al que contribuye de manera decisiva la producción del compositor Lucas Vidal, un joven talento de las bandas sonoras con experiencia en Hollywood y dos premios Goya en su haber. El proyecto se grabó en Abbey Road (Londres) y constituye una reformulación de su disco de 2015 ‘Sinphónico’, en el que ya adecuaba sus temas a una orquesta. Pero esta vez el cantante ha dado una nueva vuelta de tuerca e interpreta con más fuerza y originalidad que nunca ‘hits’ como ‘Digan lo que digan’ o ‘El tamborilero’, e incluso un dúo de tango con la voz grabada de Carlos Gardel.

Las entradas para el concierto se pueden adquirir a través de la página web de Ibercaja y en los cajeros de esta entidad.