Quirónsalud responde a las consultas sobre hemorroides, endometriosis y cáncer de mama

Muchos usuarios de la red recurren a internet para resolver sus dudas sobre salud. Para evitar que caigan en información errónea, los doctores Eloísa Villarreal, cirujano general en el hospital Quirónsalud Zaragoza, Fernando Colmenarejo, ginecólogo y director de la Unidad de la Mujer en Quirónsalud Zaragoza, y Néstor Herráiz, ginecólogo en Quirónsalud Zaragoza, han contestado a las dudas sobre cirugía que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, los doctores recomiendan la visita a un especialista.

Hemorroides

Pregunta del lector: Buenas, tengo un grado de hemorroides con una pequeña trombosis que tiene sangrado cada vez que voy a defecar. Estoy interesado en alguna técnica novedosa. Tengo 52 años.

Respuesta de la doctora Eloísa Villarreal, cirujano general en Hospital Quirónsalud Zaragoza: En la actualidad existen diversos tratamientos para el tratamiento de las hemorroides. Dependiendo de las características de las hemorroides se pueden aplicar unos u otros.

La extirpación hemorroidal (Hemorroidectomía) es la técnica básica. Consiste en la extirpación del tejido prolapsado. Se puede realizar con bisturí eléctrico o con láser, no habiéndose evidenciado diferencias en los distintos estudios en cuanto a resultado y dolor postoperatorio entre los dos. Esta extirpación es 'famosa' por conllevar un grado de dolor postoperatorio alto, aunque es variable entre pacientes y se puede reducir con un buen tratamiento analgésico. Es el tratamiento hemorroidal más extendido, presentando buenos resultados y, en algunas ocasiones, no se puede suplir con otras técnicas, por ejemplo, cuando las hemorroides son externas o cuando hay hemorroides internas muy grandes.

Existen otras técnicas que se aplican solo en casos muy concretos debido a que son necesarias múltiples sesiones con un índice de resultados bajo, como las bandas elásticas, o por las posibles complicaciones que pueden conllevar, como la técnica longo (Resección circunferencial de una banda de mucosa rectal) y THD ( desarterialización mediante sutura de la arteria hemorroidal).

En la actualidad tenemos la técnica Rafaelo, que utiliza radiofrecuencia. Es una técnica que ha supuesto una revolución por presentar un dolor postoperatorio muy bajo y que se realiza con sedación (como una colonoscopia), por lo que se hace de forma ambulatoria, de manera cómoda, sin dolor, sin ingreso y el paciente puede incorporarse a su actividad habitual muy rápidamente.

Es una técnica iniciada en Bélgica y aplicada en Europa desde hace años. Consiste en la aplicación mediante una aguja fina de radiofrecuencia, coagulando los vasos en cada paquete hemorroidal interno afectado. Este tratamiento se aplica en el paquete hemorroidal en el interior del canal anal, evitando de esta manera heridas abiertas y dejando totalmente íntegra la piel anal, que es lo que produce habitualmente el dolor intenso. El proceso quirúrgico es rápido en indoloro. El paciente no presenta heridas quirúrgicas y no precisa por tanto de cuidados postoperatorios especiales y se reduce drásticamente la toma analgésicos.

En este caso que nos comenta, con rectorragias frecuentes cuyo origen parece ser un paquete interno con trombosis frecuente podría ser una buena opción, aunque siempre hay que valorar en la consulta cada caso para decidir la técnica más adecuada.

Cáncer de mama

Pregunta de la lectora: Buenos días, doctor. Una consulta: mi madre tuvo un tumor de mama, carcinoma infiltrante, estadio A1. Su tumor fue de 2 centímetros. Le hicieron una mastectomía y luego le dieron cuatro quimioterapias. Nunca estuvieron comprometidos ni los ganglios axilares ni el tejido mamario, pero yo vivo muy preocupada cada día. No estoy en paz y no tengo a nadie que responda mis dudas. ¿Ese cáncer podría regresar a mi madre? Lo que no me deja dormir es el tipo de tumor: triple negativo. Mi madre tiene 72 años y hasta hoy, que ya es su última quimio, ha estado fuerte. Gracias

Respuesta del doctor Fernando Colmenarejo, ginecólogo y director de la Unidad de la Mujer en Quirónsalud Zaragoza: Buenos días. Por la información que adjunta su madre tuvo un carcinoma infiltrante estadio IA triple negativo. Este tipo de tumores no responde a hormonoterapia y por tanto la administración de quimioterapia es muy recomendable. No obstante, el factor pronóstico más importante sigue siendo el estadio precoz en que se diagnostica la enfermedad. En el caso de su madre este estadio es IA, es decir tumores de hasta 2 cm con ganglios negativos. En este estadio la curación es superior al 90% de las pacientes si se completa el tratamiento recomendado. A menudo en medicina no podemos evitar que ocurra una enfermedad, pero si podemos diagnosticarla precozmente y efectuar el mejor tratamiento para que no limite la vida de nuestras pacientes. Esto ha ocurrido con su madre. Debe estar tranquila, disfrutarla y ayudarla y, por supuesto, seguir las recomendaciones que os den vuestro equipo médico.

Endometriosis

Pregunta de la lectora: Hola, tengo endometriosis en los 2 ovarios y me han encontrado un quiste hemorrágico 'grande' en uno de ellos, que me duele. Llevo casi tres meses de tratamiento con Cerazet, pero sigo teniendo dolor, además de hemorragias continuas. ¿Acabará con un tratamiento quirúrgico o entra dentro de lo normal?

Respuesta del doctor Néstor Herráiz, ginecólogo en Quirónsalud Zaragoza: El tratamiento médico con anticonceptivos basados en gestágenos como Cerazet es una terapia básica para aliviar/frenar los síntomas de la endometriosis, en especial el manchado constante y el dolor. No obstante el éxito de este tratamiento médico u otros similares depende de factores personales y genéticos difíciles de conocer, y además la respuesta al tratamiento también puede variar en el tiempo sin una razón evidente. Existen también factores anatómicos predisponentes a la escasa respuesta y al dolor y manchado constantes, sobre todo si existe adenomiosis (endometriosis dentro del útero, de la parte muscular o miometrio).

Es decir, la paciente con la terapia hormonal Cerazet u otras similares puede encontrar reducción de dolor de regla o asociado a lesiones y control de sangrado inmediatamente al inicio de la toma, o al cabo de unos meses. Y también puede suceder que después de un período estable (incluso de años) sin dolor y sangrado controlados, la endometriosis progrese y la terapia que ha servido antes, ya no sirva. Principalmente existen diversas terapias médicas que ofrecer además de Cerazet o combinarlas y tener claro que el fracaso temporal de una no significa que en otro determinado momento no vaya a servir.

El tratamiento quirúrgico principalmente hay que valorarlo frente al fracaso de las terapias médicas y persistencia principal del dolor, teniendo en cuenta muy bien la edad de la paciente y el deseo reproductivo futuro. Es cierto que puede solucionar muchos de los problemas y no debemos caer en el error ni de indicarlo de buenas a primeras, ni de relegarlo a la cola de los tratamientos. Hay que personalizarlo.

Un especialista en endometriosis debe conocer muy bien a sus pacientes y su evolución en una enfermedad sorprendente donde no hay perfiles definidos de pacientes. Así mismo, la paciente debe tener paciencia y a veces esperar resultados a medio plazo.

