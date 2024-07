"Queremos que las motocicletas circulen por algunos carriles de bus y taxi"

Se acaba de aprobar la ordenanza de movilidad. ¿Qué valoración hace Vox de la misma?

Creo que hemos sustituido el modelo disuasorio y restrictivo de la izquierda por un modelo de ampliación de alternativas. Frente a las limitaciones de uso, nosotros apostamos por abrir el abanico de opciones. Los ciudadanos eligen con inteligencia y pragmatismo el sistema de transporte que mejor satisface sus necesidades de cada momento. No se trata de abrir una confrontación entre conductores y peatones. Todos somos ambas cosas en distintas horas del día, dependiendo de nuestras necesidades.

¿En qué va a notar el ciudadano la influencia de Vox en esta ordenanza?

Hemos mejorado la seguridad de los peatones al incluir en la ordenanza que las bicicletas tengan un seguro de responsabilidad civil (esto lamentablemente no evitará los accidentes, pero otorga seguridad jurídica a los damnificados). Hemos pensado en las motos y en incentivar el uso seguro de estos vehículos, que son un medio de movilidad perfecto para la ciudad. Para ello hemos logrado que las motos sigan pudiendo aparcar en aceras de más de tres metros mientras se impulsa, en los próximos dos años, la creación de aparcamientos exclusivos para ellas. Y hemos flexibilizado los tiempos de carga y descarga para los transportistas. Se permitirá solicitar reserva de aparcamiento para los pacientes de farmacéuticos, veterinarios y fisioterapeutas y, finalmente, hemos rebajado el plan de llenar Zaragoza de cámaras para multar y desincentivar el uso del vehículo particular.

¿Cómo queda finalmente el uso de los carriles Bus/Taxi?

Uno de los aspectos en los que hemos incidido, y que finalmente se ha incluido en la Ordenanza, es la posibilidad de que las motocicletas puedan circular por los viales actualmente habilitados como carriles Bus/Taxi. No es algo tan novedoso, puesto que ya funciona en otras muchas ciudades de España, como Madrid, Sevilla, Vitoria, Vigo o Santander. Además, viene avalado por un estudio de Anesdor que analizó los cinco años siguientes del uso de carriles Bus/Taxi para motos en Madrid, y se observó que la siniestralidad de motos bajó un 15% al tiempo que el parque de motocicletas aumentó un 27%. De todas formas, la propia ordenanza ya estipula que se haga un estudio externo sobre el impacto que esta medida pudiera tener en la velocidad comercial del autobús urbano y en la seguridad de los usuarios. El compromiso alcanzado con el equipo de Gobierno acuerda que este estudio deberá presentar sus conclusiones en el plazo de un año a contar desde la aprobación de la ordenanza de movilidad.

¿Cuál es la diferencia entre el carril Bus/Taxi y el carril multiuso?

Quiero dejar claro que Vox no ha propuesto que convivan en el mismo carril autobuses con patinetes y bicicletas, pues creemos que eso comprometería seriamente la seguridad de los usuarios. A partir de este punto, el carril Bus/Taxi debería ser exclusivo para transporte público excepto en aquellos casos que, por las necesidades del tráfico o por la seguridad de los usuarios, se puedan abrir al uso de motocicletas, como ya sucede en ciudades similares a Zaragoza. El carril multiuso tiene como objetivo dotar a los técnicos municipales y a la Policía Local de la posibilidad de flexibilizar el uso de determinados carriles ante necesidades puntuales que puedan surgir en la ciudad, como transportes especiales de mercancías, vehículos en pruebas o cargas y descargas esporádicas.

Medidas de Vox para resolver los problemas de los vecinos

En el último año, Vox ha hecho propuestas para mejorar la vida de los zaragozanos y avanzar en la necesaria transformación de la ciudad. Una de las que se sienten especialmente orgullosos es la futura Comisaría de Policía en el Casco Histórico, recogiendo las demandas vecinales.

También ha sido constante su presión para la bajada de impuestos. Así, para este año 2024 han conseguido la rebaja del 10% en el impuesto de circulación, así como la introducción de bonificaciones en la plusvalía municipal y la reciente propuesta de rebajar en dos puntos porcentuales el tipo de gravamen en este impuesto.

Otra de sus reivindicaciones ha sido la actualización y mejora de los polígonos industriales, paso necesario pero no suficiente para la necesaria reindustrialización de las economías española y zaragozana. No en vano, señalan que estos, los polígonos tradicionales (Malpica, Cogullada), han sido los grandes olvidados de las inversiones públicas en las últimas décadas. Asimismo, han apostado por políticas sociales de apoyo a las familias, el fomento de la natalidad y la ayuda a los más débiles, demostrando que "la política social no es patrimonio exclusivo de la izquierda".

Como han indicado en ocasiones anteriores, hacen ‘política de adultos’, centrándose en los problemas cotidianos de la gente, en lo que de verdad preocupa a los ciudadanos y son sus prioridades, en lugar de la política del espectáculo y del márquetin. Así, han propuesto, por ejemplo, ampliar el horario del tranvía en vísperas de festivos y fines de semana, una evidente demanda ciudadana. También fue propuesta de Vox la implantación de un canal de denuncias anónimas para luchar contra posibles casos de corrupción y mejorar la transparencia, o la adhesión a una central de contratación estatal para ahorrar dinero al contribuyente. En este sentido, apuntan que el Ayuntamiento de Zaragoza gasta anualmente de media 200 euros más por zaragozano que un malagueño o un valenciano en gasto corriente, "lo que demuestra que todavía queda mucho camino por recorrer en la mejora de la gestión". "Se puede hacer más gastando menos, simplemente gestionando mejor", aseguran.

Otra de sus propuestas aprobadas fue la del escrupuloso respeto a la cultura y las tradiciones, obligando al equipo de Gobierno a recuperar en el programa de Fiestas del Pilar todos los festejos taurinos, que destacan que son "uno de los espectáculos que mayor concurrencia y aceptación popular genera".