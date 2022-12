Cariñense y viticultor desde la adolescencia, Félix Báguena ha sido una figura destacada para el mundo del vino desde ámbitos como el sindicalismo, el cooperativismo, el Gobierno de Aragón u organismos europeos como el COPA-Cogeca (organización que agrupa las cooperativas y entidades agrarias) y el Comité Consultivo del Vino de la Unión Europea. Toda una vida dedicada a defender los intereses de los vitivinicultores que comenzó en 1977, cuando nació la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), de la que fue uno de sus fundadores y donde desempeñó el cargo de responsable del sector del vino hasta el año 2001.

"Ha sido una experiencia dura, pero muy atractiva, porque hacía lo que me gustaba a la vez que defendía a la agricultura. He estado en muchas peleas para lograr mejoras para el sector del vino, como la de la seguridad social agraria, y he trabajado para conseguir mejorar la visión del ámbito. Es una trayectoria de la que me siento muy orgulloso, con la satisfacción del deber cumplido y la sensación de haberlo disfrutado", explica Báguena, quien reivindica la importancia de los Premios HERALDO DEL CAMPO porque el sector necesita "buena prensa".

"Hemos tenido muchas críticas por consumir mucho, por no ser ecológicos o por recibir muchas ayudas. Pero en los últimos años, y aún más con la pandemia, ha mejorado la percepción que la sociedad tiene del agricultor, en cuya dignificación el cooperativismo ha sido fundamental", agrega el ganador del premio HERALDO DEL CAMPO a la Implicación en el sector agroalimentario.

Superar la crisis actual

Como reto principal apunta a superar la crisis actual, marcada por el notable aumento de los costes que se está viviendo. "Producir en agricultura y la industria agroalimentaria se ha encarecido mucho, y eso no se puede trasladar a los precios porque los consumidores no lo aceptarían. Se necesita el apoyo de los fondos europeos y de la administración porque la situación es crítica", resume Báguena.

Por último, también subraya la importancia de apostar por las nuevas tecnologías, por la investigación y por el trabajo permanente en favor de la ecología y de la calidad. "Cosas muy manidas pero sin las cuales difícilmente avanzaremos", concluye.