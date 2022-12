Un modelo a proteger y defender por su carácter sostenible, resiliente y vertebrador del territorio

"Me alegra mucho, en primer lugar, porque es un reconocimiento que viene de una institución muy valorada como es HERALDO. Y también porque mucho de lo que nos ha movido desde siempre ha sido la conciencia por la naturaleza y por los productos saludables, el respeto a la biodiversidad y la conservación de nuestro patrimonio. Así que el hecho de que algo que hacemos por gusto se valore nos enorgullece doblemente". Así resume Luis Lascorz, director de Ecofes, lo que les supone recibir el premio a la Responsabilidad Medioambiental.

Esta empresa familiar, ubicada en Aínsa y dedicada a la agricultura y la ganadería, es la más veterana de Aragón en la crianza y la recuperación de la raza vacuna Pirenaica y está certificada en producción ecológica, aplicando en su actividad diaria sistemas regenerativos y sostenibles en la gestión de los cultivos. "Es un modelo a proteger y defender por su sostenibilidad, su resiliencia y su contribución a la vertebración del territorio. Gracias a él se obtienen alimentos de calidad que defendemos por las bondades que ofrecen estos sistemas, que son ecológicos, extensivos y que impulsan nuestras variedades", manifiesta Lascorz.

El responsable de la compañía, que regenta también una pequeña carnicería en Aínsa, subraya igualmente la intensa relación entre economía circular y venta directa que impulsan, ofreciendo sus productos al consumidor que habita principalmente en las ciudades e intentando estrechar ese lazo entre este y el pequeño productor.

Aprovechamiento de recursos

El modelo con el que Ecofes gestiona su ganadería, con 80 animales, tiene una de sus claves, además de en el sistema de ganadería ecológica, en la importancia de la pradera, pues sus vacas solo comen forraje. "La raza pirenaica ha sido el germen de mi conciencia. Desde pequeño caló fuertemente en mí la importancia que tiene ese patrimonio en sí mismo y también por el aprovechamiento de recursos naturales que acarrea en el Pirineo", manifiesta Lascorz, quien preside desde hace 25 años la Asociación Aragonesa de Ganaderos Bovinos de Raza Pirenaica (Asapi), iniciativa de un grupo de profesionales del ámbito cuya labor ha evitado la desaparición de esta raza autóctona.

Una idea que Lascorz ha extendido más allá del ganado vacuno. Así, junto a un grupo de agricultores de Aínsa, crearon recientemente la Asociación Un Paso Atrás, con la que trabajan en la recuperación de frutales, principalmente de manzanas.

"El premio me hace pensar también en la suerte que tengo de haber contado en mi trayectoria con mucha gente con la que he crecido, de la que he aprendido y a la cual estoy muy agradecido", finaliza el director de Ecofes.

Distinciones de honor

* Bodegas Tempore Con dos décadas de bagaje en el sector, Bodegas Tempore ha destacado en su trayectoria por su notable apuesta por la sostenibilidad. Impulsada por la familia Yago Aznar, fue la primera de Aragón en producir vinos ecológicos y en obtener el certificado Demeter de viticultura biodinámica, una práctica agrícola que incluye, además, la recuperación de los suelos para conseguir que dispongan de materia orgánica suficiente para que haya nutrientes.

"La distinción pone en valor todo el trabajo que hacemos por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Es una verdadera alegría que HERALDO se haya fijado un proyecto de agricultura ecológica que se desarrolla en una zona desfavorecida", explica Paula Yago, propietaria y directora de esta empresa de Lécera, quien destaca la notable apuesta por la viticultura ecológica y por las variedades autóctonas que lleva a cabo la compañía, la cual cuenta con un gran peso en el mercado internacional.

Además, Bodegas Tempore ha favoreciendo con su actividad la recuperación de plantas autóctonas como el romero, el tomillo o las ortigas, entre otras, para que el ecosistema natural vuelva a la viña.

* Feltwood Los desechos vegetales pueden ser también materia prima para las empresas innovadoras. Prueba de ello es Feltwood, ‘start-up’ española con sede en el Centro de Empresas e Innovación de Aragón que ha creado un proceso de I+D+i para producir materiales industriales ecológicos y biodegradables a partir de residuos vegetales.

Con esos restos que no se pueden aprovechar de lechuga, alcachofa y muchos otros residuos agrícolas, crean un material propio (’feltwood raw’) que, tras un proceso de transformación que han patentado, se procesa para obtener productos finales sin añadir ningún plástico, adhesivo ni aglomerante. "Ha sido una grata sorpresa. Conocemos bien lo que son estos premios y estamos muy agradecidos de recibir un reconocimiento así que viene además de un medio de comunicación tan importante como HERALDO. Hacemos un gran esfuerzo por sacar adelante este proyecto, que es complejo pero muy necesario", indica Lucía Botella, responsable de Desarrollo de Negocio de la organización, quien subraya que los principales valores de la compañía son la responsabilidad medioambiental, la economía circular y la sostenibilidad.