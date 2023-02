Señales inequívocas de que tienes presbicia y debes acudir a tu óptica de confianza

Es un secreto a voces: según se cumplen años, especialmente en personas que trabajan con pantallas o han dedicado mucho tiempo a la lectura, es muy normal que se pierda nitidez en la visión de cerca. Este problema tan común se denomina presbicia, aunque en el lenguaje de andar por casa se habla de ‘vista cansada’. Por suerte, la presbicia tiene fácil solución si nos ponemos en manos de nuestra óptica de confianza.

A partir de los 45, perder detalles finos en la visión cercana o tener más dificultad para enfocar las letras, por ejemplo en la pantalla de un móvil, es muy habitual. Aunque puede sucederle a cualquiera, la presbicia afecta más a las personas que previamente tienen hipermetropía. Además, esta condición se suma muchas veces a un problema previo de refracción y se hace necesario resolver ambas afecciones a la vez.

Ante la duda, sirvan de ejemplo algunas situaciones en las que los nuevos présbitas se pueden ver reflejados: si necesitas más luz que antes para leer; si tienes que alejar el móvil para que no te bailen las palabras o has tenido que ampliar el tamaño de letra para verlo mejor; si notas un picor de ojos persistente o incluso te lloran, especialmente al final del día o al volver del trabajo; si no lees bien la letra pequeña de las etiquetas en el supermercado… ¿Necesitas más señales para reconocer que tienes vista cansada?

Solución fácil con ayuda de expertos

En caso de detectar alguna de estas señales de vista cansada, se recomienda acudir cuanto antes a los expertos para ponerle solución y que la presbicia no siga entorpeciendo nuestro día a día. Desde el Grupo Federópticos, animan a quienes empiezan a experimentar estos síntomas a que se pongan en manos de su equipo de profesionales, con años de experiencia en adaptación de lentes progresivas.

Sus centros ópticos de confianza ofrecen un completo Estudio de Visión Progresiva a sus clientes, el primer paso para recuperar la visión de cerca al 100% y poner freno al avance de la presbicia. Con la campaña “Si lo ves venir, ven a Federópticos”, se dirigen a los nuevos présbitas que no terminan de decidirse a dar el paso, aunque ya han identificado que sufren de vista cansada.

El estudio que ofrece Federópticos en cualquiera de sus centros en Aragón consiste en un exhaustivo análisis para detectar las necesidades visuales de cada persona para poder plantear la mejor solución. Con su atención totalmente personalizada, es sencillo encontrar los progresivos más adecuados y adaptados a cada caso.

Motivos para pasarse a las gafas progresivas

La prevención es fundamental a la hora de mantener una buena salud visual y, para conseguir el mejor tratamiento, debemos ponernos en manos de profesionales expertos como los de Federópticos. En el caso de la presbicia, lo más recomendable para las personas que ya llevan gafas o lentillas es pasarse a las lentes progresivas.

Los cristales progresivos resuelven de una sola vez tanto los problemas ya presentes (miopía, hipermetropía o astigmatismo) como el empeoramiento de la visión cercana cuando aparece la presbicia. Lejos de lo que se suele pensar, cuando se sigue un tratamiento personalizado como el de Federópticos, las lentes progresivas son la opción ideal para una acomodación suave, una transición natural entre la visión de cerca y la de lejos y un amplio campo de visión. Incluso, para aquellas personas que nunca las han llevado y no están acostumbradas a ello.

A partir de los 45 años es común desarrollar vista cansada.

Con el cuidado de la salud visual y el bienestar de sus clientes como prioridad, el Grupo Federópticos cuenta con una gran experiencia en la adaptación de este tipo de lentes y presta servicios optométricos especializados, a través de su amplia red de centros de atención presencial.

Ahora en oferta: segundas lentes Varilux de regalo

La campaña actual de Grupo Federópticos, desarrollada junto a Essilor, cuenta además con interesantes ofertas gracias a la propuesta Pro Varilux, por la cual el cliente se lleva de regalo su segundo par de lentes progresivas de alta gama. La promoción incluye monturas de diseños exclusivos, de marcas como Roberto Torretta, Lodi, Jorge Vázquez, Lois y Lester.

Pro mantiene una serie de ventajas exclusivas para los usuarios de lentes progresivas, a través del Grupo Federópticos. Además de la oferta del segundo par gratis, incluye la adaptación a las lentes progresivas garantizada durante tres meses: durante ese tiempo, el cliente puede pedir cambio de lentes hasta que encuentre las que se adaptan a su visión.

Además, se puede solicitar financiación con diferentes fórmulas, al gusto del cliente, para escoger la que mejor se ajuste a sus necesidades o situación personal. Por último, la compra de este tipo de lentes incluye un seguro antirrotura por un período de dos años, que cubre el 70% del valor del precio vigente en el momento de la reparación o reposición.

