'Postales del Limbo': diez años compartiendo arte con fines solidarios

Disfrutar del arte de artistas emergentes y ya consagrados y poder adquirir obras especiales a un precio asequible y con fines solidarios. Así surgió hace más de diez años la iniciativa 'Postales desde el Limbo', un proyecto inspirado en un evento neoyorquino que Estudio Versus importó a la ciudad de Zaragoza eligiendo como beneficiario al Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. La idea consiste en que un gran número de artistas realizan y ceden una obra en formato postal y estas se exponen para su venta a un precio único, que cambia cada día a lo largo del fin de semana. La originalidad y el juego radican en que el comprador no sabe de quién es la obra que está adquiriendo hasta que no se le entrega y puede haber conseguido, por un precio muy asequible, una obra original de una primera figura o de un artista novel.

Desde el pasado martes, y hasta el 29 de agosto, la sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza celebra el décimo aniversario de esta iniciativa con una exposición que recopila ahora 25 cuadros de 25 artistas aragoneses como Eva Armisé, Pepe Cerdá, Julia Dorado, Silvia Pennings o Jorge Gay y en las que los propios creadores regalan su visión personal y única del limbo.

“Celebramos una recopilación absolutamente especial que para la Diputación de Zaragoza tiene una vinculación también emocional”, destaca la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo. “Diez años en los que hemos hecho un recorrido conjunto en este proyecto solidario que ha aunado a miles de artistas y compradores para colaborar en beneficio de Proyecto Hombre. Esto recoge nuestro espíritu de unir cultura y solidaridad y una manera de entender la convivencia y la sociedad”, ha recalcado. Por su parte, el coordinador de la iniciativa 'Postales desde el Limbo', José Carlos Aguelo, subraya que esta exposición pretende ser un homenaje a los artistas que han colaborado año tras año desde que comenzó esta iniciativa. “Queríamos devolverles ese trabajo y ese esfuerzo que ellos nos han regalado todo este tiempo, cediéndonos sus obras anualmente para la exposición de postales”.

La exposición puede verse hasta el 29 de agosto en la sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza (Coso, 50). Permanecerá abierta al público de martes a sábado en el horario de 11.00 a 14.00 por las mañanas y de 18.00 a 21.00 por las tardes. Los domingos y festivos podrá visitarse únicamente por la mañana, de 11.00 a 14.00, mientras que los lunes permanecerá cerrada. Los visitantes deberán ir provistos de mascarilla y se les facilitará hidrogel para la desinfección de manos al entrar y al salir. Es importante resaltar que deberán cumplir con todas las medias de seguridad e higiene, y no se permitirá la entrada si no se han seguido las normas establecidas.

Ana Aragüés, Eva Armisén, Nacho Bolea, Pepe Cerdá, Lalo Cruces, Conchita de la Cueva, Luis Díez, Julia Dorado, María Enfedaque, Jorge Fuembuena, Paco García-Barcos, Jorge Gay, Gejo, Steve Gibson, Javier Lapuente, José Ramón Magallón Sicilia, Carmen Molinero, José Moñu, Sylvia Pennings, Pablo Pérez Palacio, Enrique Radigales, Jorge de los Ríos, Paco Simón, Victor Solanas-Díaz y Lina Villa son los artistas aragoneses que han participado en la exposición y que dan buena cuenta de la aportación de nuestra comunidad al arte actual.

Diez años de arte y solidaridad

'Postales desde el Limbo' surgió en 2009 con el objetivo de reunir a artistas y compradores en un evento solidario. Tras cumplir diez años, en 2020 estaba previsto realizar una exposición especial de aniversario, para agradecer a instituciones y participantes el apoyo a este proyecto, pero no pudo realizarse debido a la pandemia. Este 2021, la muestra es una realidad gracias a las aportaciones de estos 25 artistas aragoneses, que representan a los más de 3.000 creadores de 37 países que en algún momento han colaborado desinteresadamente donando sus obras-postales.

En 2016 se constituyó la asociación Postales desde el Limbo con el objeto de poder realizar esta y otras actividades relacionadas con el arte y la cultura, siempre con fines solidarios. Desde su primera edición esta cita ha tenido un éxito creciente, tanto en la participación de artistas como en afluencia de compradores.