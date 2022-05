¿Por qué es importante impulsar la electrificación?

El mundo está inmerso en un proceso de cambio sin precedentes conocido como transición energética. Afecta a todos, individual y colectivamente, e incumbe tanto a personas y comunidades como a empresas de todos los sectores e instituciones a nivel local, nacional e internacional. El mismo surge de la confluencia de dos factores: los efectos del cambio climático y las posibilidades de detenerlo que ofrecen los avances tecnológicos.

La electrificación se encuentra en el centro de un camino hacia una transición energética que se caracteriza por permitir el desarrollo de fuentes de energía renovables, la evolución de las redes de distribución y una revolución en el uso de la energía. Con ella se busca sustituir aquellas tecnologías que usan combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas natural) por otras que funcionan a partir de electricidad en todos los sectores.

Está colocada en el centro del camino hacia la transición energética

La electrificación se considera la herramienta esencial para llevar a cabo la transición energética, alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía y dar forma a un modelo de desarrollo sostenible. Para combatir el cambio climático, la Unión Europea ha marcado como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos es necesario electrificar el consumo final tanto como sea posible, y apoyar dicha electrificación con un despliegue masivo de producción de energía renovable.

Infografía sobre el objetivo y los beneficios de la electrificación. Endesa X

Los gobiernos deben poner en marcha planes coherentes a largo plazo que incluyan hojas de ruta de la electricidad para acelerar y apoyar el proceso de electrificación para impulsar así la transición energética.

Se ha de fomentar la producción de electricidad con fuentes renovables

Además, deben promover la producción de electricidad basada en energías renovables, ya que la descarbonización requiere la electrificación de la demanda de energía, es decir, que hogares y empresas hagan un mayor uso de la electricidad. La pregunta es: ¿está preparada España para este proceso?

El desconocimiento y el factor económico son los frenos principales

Divulgación

El Plan Nacional de Energía y Clima de España, que pretende impulsar la electrificación de la demanda, y los Fondos Europeos del Plan de Recuperación de España, que subvencionan el vehículo eléctrico y las renovables para autoconsumo, son claves en este cambio. A ellos se unen los cambios en las tarifas de la luz introducidos en 2021, concretamente en los peajes, como factores de impulso de la electrificación y la promoción de un consumo más sostenible.

Endesa X busca dar a conocer las bondades de la electrificación

El factor económico, con gran ruido mediático, y el desconocimiento se han descubierto como los factores principales que afectan al avance de la electrificación. Desde Enel X, de la mano de Endesa X en España, se han propuesto cambiar este panorama. Como actores clave del sector energético y creadores de soluciones innovadoras, han iniciado un proceso de divulgación para explicar por qué el uso de la electrificación es una circunstancia de cambio en el proceso de construcción de un modelo de desarrollo sostenible y para enseñar a ahorrar hasta un 40% del gasto en energía con una tecnología que ya está disponible.

Soluciones para concienciar de la idoneidad de la electricidad como fuente de energía limpia

El grupo Enel, del que forma parte Endesa, tiene un papel básico, a través de Enel X, en el fomento de la electrificación y satisfacer a sus clientes con su capacidad para traducir estos factores en un ecosistema de soluciones para un amplio público objetivo. A través de Endesa X, quieren promover el consumo eficiente y la electrificación de la demanda con soluciones que van de la autogeneración hasta la sustitución de soluciones tecnológicas que usan combustibles fósiles por otras eléctricas de mayor eficiencia.

Los ‘flagships’ buscan electrificar los hogares. Endesa X

El grupo Enel plantea invertir 210.000 millones de euros para acelerar la consecución de los objetivos de electrificación y de descarbonización del grupo. El compromiso de Endesa queda reflejado, entre otros reconocimientos, en que es la única energética española que tiene el triple sello de la Oficina Española de Cambio Climático. Además, en 2020 ha recibido los sellos ‘Calculo’ y ‘Reduzco’ y, por segundo año consecutivo el sello ‘Compenso’ .

Los ‘flagships’ se harán en Santiago de Chile, Cerdeña y Zaragoza

En su objetivo de mostrar los beneficios y bondades de la electrificación, Enel busca demostrar la conveniencia económica y estratégica de este proceso, experimentando a través de nuevos productos y diferentes modelos de negocio que puedan ser rápidamente implementados de una manera sencilla y sin riesgos. El éxito de los proyectos será la clave para industrializar as iniciativas y escalar las estrategias.

Los proyectos ‘flagship’ buscarán soluciones para todos los clientes (B2B, B2C y B2G), y, además, se hace hincapié en la electrificación interna con un grupo de trabajo exclusivo denominado ‘Electrify Endesa’, con especial relevancia para los empleados e infraestructuras del contexto local de los tres ‘flagships’.

Diversas localizaciones

En Cerdeña, el piloto se enfoca en una serie de acciones de descarbonización, encaminadas a transformar la isla en una ‘Green Island’, centrada en los edificios y la movilidad eléctrica. En Santiago de Chile se están dirigiendo los esfuerzos para que sea una ‘Ciudad sostenible de alto crecimiento’, con gran potencial en movilidad eléctrica y minería verde. Zaragoza pondrá el foco en el sector industrial, en el que se desarrollarán modelos de negocio y soluciones para lograr que sea electrificado y descarbonizado en un futuro cercano.

Para garantizar el objetivo y priorizar el proyecto se ha formado un equipo de trabajo multidisciplinar que dé la prioridad necesaria por su relevancia, y favorezca el trabajo de forma sinérgica entre las unidades del grupo. Además, se le ha dotado de un presupuesto específico.

Endesa X elige Zaragoza para un plan que busca acelerar la transición energética

Zaragoza tiene una economía basada en la industria y centrada en la innovación. Las empresas tienen un gran potencial de electrificación y descarbonización de procesos. También es posible en el transporte con la implementación de vehículos eléctricos. Además, tiene un consumo mayoritariamente térmico con potencial de reducción de consumo de combustibles fósiles. Es una de las provincias con mayor penetración de gas natural. El potencial de electrificación a 2030 para Zaragoza es aproximadamente de 1,0 teravatio/hora, impulsado principalmente por la industria, seguido del transporte y la electrificación de los edificios residenciales. Estas son las razones que han motivado a impulsar ‘flagship’ en la provincia de Zaragoza con beneficios para todos sus clientes.

Endesa X ha escogido Zaragoza como la ubicación de uno de sus 'flagship'. Endesa X

B2B

Quieren que Zaragoza sea el ‘buque insignia de la electrificación de la industria’ del grupo Enel. Además, pretenden electrificar y descarbonizar los procesos y potenciar la movilidad eléctrica con una oferta de soluciones estándar, tanto de mejora de sus instalaciones como de contrato de suministros. Triplicarán los megavatios instalados de energía solar fotovoltaica en el primer año.

Zaragoza será el buque insignia de la electrificación industrial de Enel

En transporte, buscan facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica proporcionando soluciones para garantizar la recarga en cualquier trayecto con una oferta personalizada. Zaragoza cuenta con un plan municipal para instalar 280 zonas de recarga pública hasta 2026, y pretende electrificar toda la flota de autobuses en 2030.

Residenciales

El parque residencial de la provincia se compone aproximadamente de 500.000 hogares, de los cuales más de 360.000 están concentrados en la capital, y poseen, en líneas generales, un bajo nivel de electrificación. El objetivo es promover este proceso mediante el impulso de su catálogo y la ampliación de éste con nuevas soluciones basadas en tecnologías como la aerotermia.

Administración pública

Endesa X pone el foco tanto en la eficiencia energética de edificios, como en el impulso de la movilidad eléctrica a través del desarrollo de la infraestructura pública de recarga y la movilidad urbana. Endesa X y Avanza están ayudando al Ayuntamiento de Zaragoza a convertir a la capital aragonesa en una ciudad sostenible y climáticamente neutra en movilidad urbana en el año 2030. Con este plan, el pasado mes de marzo se presentaron 68 autobuses eléctricos.

Ibercaja colabora con Endesa X para avanzar en la consecución de sus objetivos de descarbonización

Consciente y sensible al impacto ambiental que toda actividad empresarial genera en su entorno, Ibercaja tiene el compromiso de proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta tanto el impacto ambiental de sus propias instalaciones, como el de su actividad financiera. Ibercaja responde al desafío que suponen el cambio climático y las exigencias regulatorias relacionadas con éste, trabajando para integrar los aspectos ambientales y climáticos de manera transversal en toda la organización. Para ello, la entidad toma como referencia los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, y avanza en la implementación de las recomendaciones de la Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Desde 2016, Ibercaja ha logrado reducir un 90% su huella de carbono, que mide incluyendo las emisiones de alcances 1 y 2 y también parcialmente las indirectas de alcance 3. Con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático, el Banco tiene un Plan de reducción de emisiones de CO2 con el que ha conseguido ser neutro para los alcances 1 y 2 en 2021: ha evitado la emisión de 6.721 toneladas de CO2 en 2021 con la compra de energía verde que ya consume en la totalidad de sus instalaciones; y aquellas emisiones directas de alcance 1 que no pudo reducir, las ha compensado a través del proyecto CeroCO2 de Ecodes de ‘Conservación de la Amazonia en Madre de Dios, Perú’. Ibercaja tiene como objetivo la reducción del 100% de su huella de carbono (alcances 1,2 y parcialmente el 3) para el año 2030.

Por otro lado, en 2021 Ibercaja ha conseguido el sello ‘Calculo-Reduzco’ del año 2020, otorgado por la Oficina del Cambio Climático del Miteco, tras haber inscrito la huella de carbono en el Registro de Huella de carbono, compensación y proyectos de absorción.

Adicionalmente, en su compromiso con la sostenibilidad, Ibercaja se adhirió en 2021 a la Alianza Net Zero Banking (NZBA, por sus siglas en inglés) como uno de los miembros fundadores, comprometiéndose a lograr la neutralidad de emisiones de sus carteras de préstamos e inversiones para el año 2050 o antes, alineando sus objetivos con los del Acuerdo de París.