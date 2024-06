"Poder llegar a hacer un papel como el de Scarlett O'Hara fue quizá lo que me inspiró a ser actriz"

Multifacética, Macarena Gómez danza entre la comedia y el terror, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas del país en ambos géneros. La también productora es conocida por papeles como ‘Sexykiller, morirás por ella’ y ‘Musarañas’, que la llevó a ser nominada al Goya, además de su papel como Lola Trujillo en ‘La que se avecina’, entre muchos otros.

Participa en la Gala Mujeres. ¿Qué le ha hecho formar parte de unas jornadas como estas?

Tenía ganas de dar a conocer lo que pienso sobre ciertas temáticas y, como se hace aquí, creo que es una forma muy sana. Son unos temas de los que me apetecía hablar y tampoco considero que puedan repercutirme negativamente por mi forma de pensar. Son temas más 'light', no sé...

¿Sin polémicas?

Exacto, sí.

Remontándonos al inicio, ¿cuándo supo que la interpretación era su vocación?

Desde muy chiquitina. A los cuatro, mis padres me apuntaron a clase de ballet, llevo subida a un escenario toda mi vida. Recuerdo que mi profesora ya me daba solos, porque no solo bailaba, sino que me emocionaba interpretando. Ya a los 14 fue cuando le dije a mis padres que quería ser actriz, porque veía mucho por aquella época ‘Lo que el viento se llevó’ y me fascinaba el personaje de Scarlett O’Hara. Era una mujer tan empoderada, tan fuerte y segura de sí misma... Me encantaba que fuera tan manipuladora. Siempre decía que me encantaría poder llegar a hacer un papel como el de Scarlett O’Hara y fue quizá lo que me inspiró a ser actriz.

Y, ahora, está interpretando a mujeres muy distintas entre sí. ¿En qué se basa para elegir interpretar un papel?

Te voy a decir una cosa, siendo sincera. No soy Meryl Streep. Aquí en España no somos como Hollywood. Seamos realistas. No tenemos tanta elección. Es cierto que yo tengo la suerte de que me envían personajes que me gustan mucho, que tiran un poco, fíjate, hacía Scarlett O’Hara. Es contradictorio porque suelen ser un poco malvados o muy yonkis, prostitutas o personajes muy manipuladores y psicópatas y, luego, claro, en la comedia no tiene nada que ver. Así que tengo la suerte de no haberme encasillado.

¿Y si tuviera que elegir entre comedia y terror, con cuál se quedaría?

Es complicado. Pero, el terror te lleva a lugares en los que has de explorar o lugares en los que como actriz tienes que dejar volar más a la imaginación. Porque, en el terror, muchísimos de los estímulos que recibes en verdad no son estímulos que estás recibiendo como actriz, es decir, el personaje tiene que reaccionar a ciertos elementos que en verdad no existen, como un fantasma o hacer que te persiguen con un cuchillo que, en verdad, es de goma, ¿sabes?

Aunque distintas, tanto en terror como en comedia, ¿considera que las mujeres que ha interpretado pueden llegar a tener algo en común entre ellas y con usted?

Sí, creo que tienen algo en común entre ellas, hablando de ese empoderamiento, y algunas en común también conmigo, porque soy la actriz que las interpreta. En todos los personajes hay algo de Macarena Gómez. Todos los actores le imprimen parte de su sello a sus personajes, claro.

¿Le queda algún estilo de mujer que le gustaría interpretar y aún no ha tenido oportunidad?

Mi sueño siempre fue hacer de Juana de Arco. Creo que he sido más bien verdugo en casi todas las películas que he hecho, verdugo o víctima, y pocas veces heroína. Me gustaría hacerlo, fíjate.

¿Ha notado a lo largo de su trayectoria un cambio en el trato de la mujer en la industria del cine?

Yo siempre me he sentido muy bien tratada, respetada y valorada. Quizá, ahora como productora sí que ha cambiado, no como mujer, sino que siento un poco ese pensamiento de ‘esa actriz que se hace productora’ y no me siento tan valorada.

Sumando esa faceta de productora, ¿algún proyecto que nos pueda avanzar?

Estoy grabando la temporada 15 de ‘La que se avecina’ y he rodado una película de acción, ‘Hora y Veinte’, que es un personaje que tiene todo lo que a mí me me atrae en una mujer, tanto la debilidad como la fortaleza. Es un personaje muy rico. A partir de agosto, también tengo varias pelis que rodar. Y, como productora, estoy levantando muchos proyectos, como el concurso ‘Buscamos tu guion de terror’, para elegir el idóneo y producirlo. Creo que ya se me nota que me decanto mucho por este género (carcajada).

¿Cómo le gustaría que la recordaran?

Uf. Como una mujer trabajadora; alguien que ha estado siempre pendiente de sus amigos, de que estén bien y cumplan sus objetivos, como dice siempre mi mejor amiga. Diría también que como una mujer luchadora y generosa.