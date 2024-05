Pleno en la final del I torneo de bolos ‘El Cierzo’ celebrado en Zaragoza

La bolera más grande de España, situada en la capital aragonesa, ha sido el escenario de la primera edición del torneo ‘El Cierzo’ esta última semana. Desde el 27 de abril hasta el domingo 5 de mayo, han pasado por Ozone Bowling un total de 118 jugadores de todos los rincones del país para ponerse a prueba y alzarse con el trofeo de esta primera edición.

El zaragozano Sarakosta Bowling Club ha sido el encargado de organizar el torneo, que, sin olvidar su origen aragonés, refleja en el nombre algo tan característico como es el cierzo para Zaragoza.

Una final de plenos

A lo largo del torneo se han derribado más de 290.000 bolos. O.B.

En Plaza Imperial, durante la tarde que puso el punto y final a ‘El Cierzo’, se presenciaron dos partidas perfectas de 300 puntos logradas por Raúl Jiménez y Marcial Ovide. Dos de los 36 jugadores que pasaron a la final tras las diez series de juego que se disputaron desde el sábado 27 de abril hasta el 4 de mayo, dejando a su paso 243 series de seis partidas cada una.

Profundizando las cifras, estas se traducen en 1.458 partidas y más de 290.000 bolos derribados por los finalistas, entre los que se encontraban cuatro jugadores de distintos clubs de Aragón: Daniel Villarroya y Cristian Zueco, pertenecientes al club Tomahawk, y Andrés Sanz y Eliseo Rubio, miembros del Sarakosta.

Desde el club organizador, dan las gracias por el resultado, que "ha superado ampliamente nuestra expectativas, con una calurosa acogida por parte de aficionados y no aficionados que han pasado estos días por la instalación de Ozone Zaragoza y que han podido disfrutar de grandes jugadores". Además, tanto desde Sarakosta como Ozone, quieren destacar el gran trabajo de los más de 30 trabajadores de la bolera, cuya colaboración ha sido esencial para la celebración de este torneo.

Los grandes clasificados del torneo

Foto de familia de los tres ganadores del torneo. O.B.

Primero, fueron 118 participantes, hasta la clasificación de 36 y, finalmente, la disputa entre los ocho mejores, de los que solo tres consiguieron subirse a lo más alto.

Marcial Ovide, del club Capital Bowling de Madrid, se alzó en la posición más alta del podio, convirtiéndose en el campeón de la primera edición de ‘El Cierzo’. "Ha habido mucho nivel durante toda la semana -ha afirmado-, estaban prácticamente todos los mejores jugadores del país". Sus sensaciones fueron buenas, considerando la bolera bastante "impresionante porque es muy grande". Tras 12 strikes consecutivos y conseguir la puntuación máxima, además de un promedio de 253, logró ganar en la fase final. "Por suerte pude mantener el nivel de la fase clasificatoria y ganar el torneo. Así que estoy muy contento, también por el 300, porque hacía tiempo que no hacía uno. Fue un poco especial porque es en una bolera que no había jugado nunca. Más no se puede pedir", asegura el campeón.

Gabriela Urbistazu, del club Torrejón de Madrid, fue la segunda clasificada, obteniendo la distinción de plata.

Javier Moreno, del club Boliches de Madrid, por su parte, consiguió el bronce.

Guillermo Molina, del club X- Madrid, se quedó a las puertas del podio, convirtiéndose en el cuarto clasificado.