Pequeños gestos cotidianos para ayudar al planeta sin moverse de casa

Aquellas personas que quieran cumplir con su tarea de guardianes de este mundo, pueden empezar cuidando del medio ambiente desde casa. Pocos saben que los hogares suponen una importante fuente de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, aunque sus moradores sean respetuosos con la naturaleza. Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2022, los hogares españoles aumentaron sus emisiones de CO2 en casi un 2% respecto al año anterior. Fueron, tras la industria manufacturera, la segunda fuente de contaminación de gases efecto invernadero.

Los principales responsables de esta contaminación no son otros que los electrodomésticos de uso corriente que se emplean en el día a día, tales como el frigorífico, la lavadora y el lavavajillas, el microondas, la televisión y, claro está, los aparatos de calefacción. Es por ello por lo que cada ciudadano desde el interior de su vivienda debe procurar minimizar su huella de carbono y acostumbrarse a realizar acciones cotidianas que, por pequeñas que parezcan, contribuyen en suma de manera significativa a lograr un futuro sostenible. No se trata además de una simple tarea, sino de un compromiso de protección del planeta para el que la sociedad está cada vez más concienciada. Si en España existen, según las últimas estadísticas, casi 19 millones de hogares, los pequeños gestos cotidianos supondrán, año a año, grandes pasos de gigantes.

Por ello, resulta de gran importancia revisar los electrodomésticos para comprobar que funcionan correctamente y sin fugas. Otros gestos básicos pasan por asegurarse de que no se cuela aire en casa, además de reducir el consumo de agua, reciclar de forma adecuada, apagar las luces si no se usan o no abusar del uso de plásticos.

Aprovechar el sol y apagar las luces El sol proporciona luz natural que no siempre se aprovecha al completo en los hogares. Para permitir que entre a raudales, hay que subir bien las persianas o abrir los postigos. De esta manera, se consumirá menos luz eléctrica, que por supuesto también hay que apagar cuando no se esté utilizando. Con este simple gesto no solo se ahorra dinero, sino que se ayuda a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 1 Eliminar los plásticos en envases y bolsas Hace ya tiempo que se sabe que una simple bolsa de plástico tarda más de 100 años en descomponerse. Por ese motivo, es una buena idea emplear bolsas de tela reutilizables para hacer la compra. Igualmente, hay que intentar evitar las botellas y otros recipientes de este material en el hogar y sustituirlos por otros de cerámica o cristal. También se deben rehuir los productos con exceso de embalaje. 2 Reciclar la basura

correctamente Se trata de uno de los consejos más difundidos. Es importante conocer la naturaleza de los desperdicios para poder separarlos adecuadamente en cada uno de los contenedores: el marrón está destinado para la materia orgánica, como restos de comida; el verde, a botellas, frascos y tarros de vidrio; el amarillo, a los productos de plástico; el azul, para papeles y cartones. Las baterías y ropa usada también tienen sus propios contenedores. 3 Desenchufar los aparatos cuando no se emplean En todos los hogares es frecuente tener aparatos enchufados a la red eléctrica aunque no se estén usando. Sin embargo, estos siguen consumiendo una cantidad de energía considerable al cabo del año. De entre los electrodomésticos que pueden desenchufarse sin ningún inconveniente destacan el microondas, los cargadores de móviles, los ordenadores o la televisión. Además, se previene así el riesgo de incendios y de sobre tensiones. 4 Reducir en lo posible

el consumo de agua El agua en el planeta es básica y necesaria para vivir, pero resulta un recurso escaso y es fundamental no malgastarlo de forma innecesaria. Entre las medidas más sencillas se encuentran las de cerrar los grifos mientras uno se lava las manos y dientes; instalar cabezales de bajo consumo en la ducha y en otros grifos; encender la lavadora y el lavavajillas solo cuando están llenos y arreglar de inmediato cualquier fuga. 5 Regular la temperatura

dentro de la vivienda Tanto en invierno con la calefacción como en verano con el aire acondicionado, hacer un buen control de la temperatura de casa es cuidar de manera inteligente el medio ambiente. Los expertos aconsejan instalar un termostato, contar con un buen sistema de aislamiento térmico y ventilar el tiempo justo para renovar el aire interior sin perder energía. Ahora que llega el verano se recomienda lograr una temperatura de entre 23 y 25 grados en casa. 6