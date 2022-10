¡Esperamos tu historia en el VIII Concurso de Microrrelatos Solidarios de Ilumináfrica!

"Gracias a Fundación Ilumináfrica se les brinda a los pacientes una segunda oportunidad para rehacer sus vidas", explica José Ignacio Sánchez Marín, médico especialista en oftalmología y voluntario en El Chad. "No es posible separar lo profesional de lo humano porque todo va unido, pero, sin duda, es una experiencia transformadora. Allí trabajo, allí intercambio y aprendo, pero, sobre todo, esta experiencia constituye una referencia importante para cualquier cosa de mi vida aquí", matiza Ana García Ruiz, enfermera desde hace 35 años y una de las voluntarias que ha viajado a El Chad con Fundación Ilumináfrica. Estos son solo dos de los testimonios de algunos de los voluntarios que, de la mano de la Fundación Ilumináfrica, hacen posible un gran trabajo en uno de los rincones más pobres de África.

"Para la Fundación Ilumináfrica es una satisfacción muy grande ver que, a unas cuantas personas, de todas las edades, se les puede devolver la visión ocular y se reintegran en la sociedad. Una persona invidente en ese país queda abandonada porque supone un gasto para la familia y no aporta nada. Es lamentable ver estas situaciones", explica José Antonio Pérez, secretario de la Fundación.

Y con el fin de poner en valor el trabajo de todos aquellos profesionales que trabajan por acercar la asistencia sanitaria a las regiones más desfavorecidas de África, la Fundación ha convocado una nueva edición, la octava, de su tradicional Concurso de Microrrelatos Solidarios. Una iniciativa en la que se mezclan la parte literaria con la solidaria en forma de textos que encierran sentimientos de solidaridad, trabajo, esfuerzo, empatía, fortaleza y pasión por el trabajo bien hecho.

Las personas interesadas en participar en esta iniciativa deberán enviar sus trabajos, a partir del 17 de octubre, a través de la web oficial del certamen: www.concursoiluminafrica.heraldo.es, y hacerlo antes del 30 de noviembre de 2022. El microrrelato deberá tener una extensión máxima de 1.500 caracteres y centrarse en una de estas tres categorías: Ceguera y otras discapacidades, Cooperación o África.

El fallo del jurado se comunicará el 5 de diciembre, y la entrega de premios tendrá lugar el día 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, reconocida como la patrona de aquellos que sufren de ceguera y enfermedades oculares, en el salón Ramón y Cajal del Colegio de Médicos, en el paseo de Ruiseñores, 2, de Zaragoza.

Expediciones solidarias

A lo largo del año 2022, ha habido muchas novedades y lo más importante de todo es que en enero y febrero se recuperó la normalidad y se llevaron a cabo dos expediciones en las que participaron once profesionales sanitarios que realizaron un total de 367 cirugías. Además, se registraron 1.560 consultas y se entregaron 283 gafas graduadas y 476 gafas de sol.

Las expediciones se reanudarán el 8 de noviembre con destino a Dono Manga y lo harán con cuatro personas sanitarias (oftalmólogos y ópticos), que permanecerán allí hasta el 2 de diciembre. Posteriormente, el día 13 de noviembre, y con el mismo destino, Dono Manga, saldrá una nueva expedición, formada por cinco personas más (tres oftalmólogos, una enfermera y un médico) que estará en el país hasta el 26 de noviembre. Y un día más tarde, el 27 de noviembre, partirán hacia Bebedjia un total de cinco sanitarios (cuatro oftalmólogos y un enfermero).

"El año 2022 se va a terminar con un total de cinco expediciones, que han contado con la participación de 25 personas sanitarias. Esperamos que los resultados de noviembre y diciembre sean tan buenos como los conseguidos en enero y febrero", explica José Antonio Pérez, secretario de la Fundación.

El papel del voluntariado

"Del total de voluntarios que han ido a las expediciones desde noviembre del 2007, podemos destacar que algunos de los oftalmólogos, ópticos y enfermeros, han estado yendo todos los años, exceptuando las expediciones suprimidas por la pandemia", apunta Pérez, quien se muestra ilusionado de cara a 2023, año en el que hay más expediciones programadas.

En este sentido, desde Fundación Ilumináfrica recuerdan la importancia del voluntariado y animan a la gente a participar por varias razones. "Primero para que vean que en España, a pesar de las dificultades económicas y sanitarias que últimamente estamos sufriendo, éstas no son comparables con todo lo que está pasando en esos países pobres y concretamente en El Chad, uno de los más pobres del universo. Y en segundo lugar, porque todas las personas voluntarias que ya han estado allí alguna vez vienen con ganas de volver, porque esa gente nos necesita. No somos conscientes de todo lo que tenemos en nuestro país. Nos quejamos de todo y allí no tienen de nada (bueno tienen muchas enfermedades) y, sin embargo, no se quejan y además comparten lo poco con los demás", apunta Pérez.

Por todas estas razones, desde Fundación Ilumináfrica animan a la sociedad en general, y a los jóvenes en particular, a que se incorporen a diferentes oenegés para ir ayudar a los demás en temas sanitarios, de cooperación, educación, etc. "Les aseguro, que cuando vuelvan de esas misiones se sentirán más fortalecidos y dirán que se sienten muy satisfechos porque han recibido, de esas gentes, más de lo que ellos han aportado. Esto lo estoy oyendo continuamente a todas las personas que han estado de voluntariado", concluye José Antonio Pérez.

* Tres categorías diferentes En las bases del concurso se recoge que los microrrelatos deberán ser creaciones originales, que no hayan sido presentadas a ningún otro concurso, convocatoria o premio. Por otra parte, en el caso de que los participantes sean menores de edad, deben enviar sus textos a través de sus padres o tutores legales. Se aceptará un relato por autor en cada una de estas categorías: Ceguera y otras discapacidades, Cooperación y África. Por cada una se otorgarán tres premios: un ganador y dos accésits.