"Muchas personas nos consideran su entidad de referencia en Zaragoza"

Los niveles de inflación están alcanzando récords históricos este año. ¿Cómo están afectando al mercado de la vivienda?

Está teniendo un doble efecto. Por un lado, el aumento de la inflación está generando un incremento tanto de los precios de la vivienda como de la financiación por la subida de los tipos, lo que lógicamente frena la demanda. Por otro lado, también está afectando a la oferta, en especial a la de obra nueva. Son varias las promociones en las que la incertidumbre que genera el aumento de los costes está provocando la retirada del producto, al menos temporalmente. Ambos efectos están generando una importante ralentización del mercado, tal y como venimos observando en Caja Rural de Aragón.

Teniendo en cuenta la inestabilidad producida por hechos como la guerra en Ucrania, la pandemia o los costes de la energía. ¿Es este un buen momento para comprar una casa?

La decisión de compra de vivienda siempre tiene un alto componente personal. Si el precio es de mercado y hay interés o necesidad de comprar vivienda, no hay motivo para no hacerlo. Ahora mismo no hay ningún motivo objetivo que haga pensar que la evolución de los precios vaya a ser decreciente en los próximos meses. En caso de necesitar financiación, obviamente es importante valorar la estabilidad de los ingresos familiares y que la deuda contraída en relación con los mismos sea razonable. Habiendo valorado todo ello, no hay motivo para posponer o demorar la decisión de compra.

Ustedes conforman una entidad financiera que siempre se ha caracterizado por su sólido arraigo al territorio. ¿Qué acciones llevan a cabo en el medio rural en esta materia?

Muchas y diversas. Tanto de forma directa como a través de nuestra fundación. Nuestra principal acción es nuestra propia presencia. Obviamente, además de ello, la financiación de los proyectos que dan vida al territorio, el servicio a las personas mayores, el apoyo a los emprendedores, las ayudas a proyectos sociales, etc. En suma, como solemos destacar en Caja Rural de Aragón, no es que nosotros apoyemos al medio rural, es que somos parte de él.

¿Qué particularidades tiene el mercado inmobiliario aragonés con respecto al resto del país?

Ahora mismo la evolución del mercado aragonés está muy alineada con la evolución del mercado nacional. Nuestras peculiaridades vienen, precisamente, más por las características del territorio y por la particularidad de tener un destacado mercado de venta de segunda residencia que por el tipo de producto u otras razones.

Caja Rural de Aragón incrementó en el primer semestre del año un 167% el importe formalizado de préstamos hipotecarios. ¿Qué valoración hace de este dato?

Muy positiva. Hoy en día todos los aragoneses saben que tienen en Caja Rural de Aragón una de las mejores opciones no solo para financiar su vivienda sino para cualquier producto financiero en general. Hemos mantenido siempre un posicionamiento muy destacado en el ámbito rural, y ahora son muchas las personas y familias en Zaragoza las que nos están considerando como su entidad de referencia. Nuestros valores y nuestra competitiva propuesta para particulares y familias está siendo muy apreciada. El incremento en la formalización de hipotecas de vivienda es una buena prueba de ello.

En cuanto a los jóvenes, uno de los colectivos que más difícil lo tiene para adquirir su primera vivienda, ¿en qué medida les ayudan a hacerlo?

Los jóvenes hoy más que nunca son muy sensibles no solo al producto, sino a la propuesta general de Caja Rural de Aragón. Quieren ir más allá. Son conscientes de que asumen un compromiso a largo plazo y valoran especialmente nuestra transparencia, nuestra cercanía y comparten en muchos casos los valores de entidad cooperativa que representamos.

Numerosas entidades bancarias han reducido su red de oficinas notablemente en los últimos años. ¿Se plantean alguna medida en este sentido?

No solo no hemos cerrado ninguna oficina, sino que no está en nuestros planes hacerlo. Buena prueba de que no todas las entidades financieras somos iguales. Nosotros estamos y estaremos. Nuestra vocación es seguir apoyando a nuestro territorio y a los aragoneses. Va en nuestro apellido de Caja Rural y en nuestro ADN.

¿Cuáles diría que son los mantras o falsas creencias más frecuentes que existen en materia de hipotecas? ¿Cómo se podría evitar su impacto?

Sin duda diría que la falta de transparencia y los gastos. La ley de contratos de crédito inmobiliario que entró en vigor en 2019 llegó para asegurar al consumidor una información transparente, homogénea y para reducir los gastos vinculados a las hipotecas de vivienda hasta casi eliminarlos. Estamos, en nuestro caso, totalmente alineados con ella.

¿Qué retos futuros se marcan en este ámbito a corto plazo?

Con la actual subida de los tipos de interés, nuestro reto en Caja Rural de Aragón es mantener una oferta competitiva para los aragoneses para facilitar su acceso a la vivienda. Las circunstancias son cambiantes, pero nos iremos adaptando a ellas y, por supuesto, estamos siempre dispuestos a valorar cada una de las situaciones.

¿Cómo explicaría lo que ha supuesto para el territorio la sede central de Caja Rural de Aragón?

Zaragoza y Aragón han recuperado la joya del modernismo de nuestra tierra. A lo largo de su historia, han sido muchos los eventos y celebridades que la han visitado. Está también vinculado al recuerdo emocional de muchos zaragozanos y zaragozanas. Hoy son muchas las personas e instituciones, no solo de nuestro querido Aragón, las que se interesan por el edificio de Caja Rural de Aragón. Este es otro de los compromisos con nuestra tierra, mantener como elemento dinamizador cultural, empresarial, científico y emprendedor esta construcción singular que es historia viva de Zaragoza.

* Un bien de interés cultural al servicio de los aragoneses Seleccionado en 2019 por la revista Architectural Digest como uno de los ocho edificios modernistas más bellos de España, la sede central de Caja Rural de Aragón ha recibido numerosos reconocimientos desde su creación, entre los que destaca el de la declaración de Bien de Interés Cultural en 2004.

La popular fachada diseñada por Francisco Albiñana se inauguró en 1914 y está compuesta por tres pisos con miradores, una original decoración de motivos naturales y una terraza con pérgola y un torreón lateral en su parte superior. Cabe destacar que el edificio se construyó sobre el antiguo palacio de Juan de Coloma, del siglo XVI, aragonés que fue secretario del rey Juan II de Aragón y de los Reyes Católicos, encargado de redactar las capitulaciones de Santa Fe con Cristóbal Colón, que recogen los acuerdos alcanzados sobre su viaje a las Indias.

Así, en su interior, el inmueble posee artesonados del siglo XVI, del antiguo palacio y, antes de ser reformado y decorado con arquitectura modernista, acogió en su seno el nacimiento de la Cámara de Comercio de Zaragoza, el de HERALDO y el de La Caridad, entre otras muchas iniciativas.

Por su parte, el emblemático salón de actos del emplazamiento está considerado como uno de los principales símbolos del art decó de la capital aragonesa y ha sido escenario de innumerables acontecimientos históricos y culturales.