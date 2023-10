Nurrk, la marca que une Urrea y Nueva York, aterriza en un evento único

¿Qué tienen en común Nueva York y Urrea de Gaén? De primeras, más bien poco. Pero Alexandra Sesé se ha encargado de unirlas en Nurrk, una marca de ropa inspirada en la cuna de la moda, Nueva York, con el añadido de un guiño muy especial. Villa Alegría es un homenaje a sus orígenes, ese lugar en el que se siente libre. Así, ha ubicado en el mapa del mundo de las telas y los focos a Urrea, una pequeña localidad, de apenas 400 habitantes, situada en el Bajo Martín. “Sé que suena un poco surrealista, pero, para mí, Urrea y Nueva York son dos refugios en los que me puedo sentir yo misma”, asegura Sesé. La fundadora de Bee Lion (calle de Sta. Joaquina de Verdruna, 5, Zaragoza) quiere alejarse de las marcas frívolas y transmitir sus valores a través de la ropa.

El 28 de octubre mostrará estas piezas únicas que recogen la inspiración urreana plasmada en las telas más glamurosas, y no podía hacerlo en otro sitio que no fuera su pueblo. Por eso, el sábado todo el mundo tiene una cita en Urrea, convertida por un día en el escenario de un evento en el que la elegancia de los desfiles de moda se unirá a la mítica verbena de pueblo: “Se trata de juntar a la gente del pueblo con los visitantes de Madrid, Pamplona, Huesca… ahí creo que está el encanto”, afirma Sesé.

La verbena de la moda

No hay nada más característico de las fiestas de pueblo que un chupinazo. Por eso, el próximo sábado, en la plaza de España a las 13.30, Villa Alegría abrirá por todo lo alto al sonido de los cañonazos. La charanga ‘Saca la Tocina al Sol Blues Band’ se encargará de levantar el ánimo de los asistentes mientras tiene lugar el vermú torero desde la plaza de España hasta la plaza del Mercado. A esas horas, también se abrirán los dos foodtrucks de Carniceros Viajeros y los showrooms y puntos de venta ubicados en la plaza de España. En ellos, Nurrk mostrará los secretos de cuatro marcas del mundo del arte y la costura.

Nurrk y Bee Lion son las marcas de Alexandra Sesé en moda, que contarán con un espacio en el evento, pero también tendrán su lugar otras tres expresiones de arte. Its Martuga expondrá sus complementos originales, únicos y coloridos, obras de arte en forma de cuadros traerá Respingos Sousa, y Be Your Brand mostrará sus bordados hechos con tanto cariño.

Nurrk en Nueva York. Nurrk

Será a las 17.00 cuando los asistentes podrán ser testigos de la unión entre Nueva York y Urrea en el desfile Nurrk Colección FW23. Las modelos de Agencia Globe llegarán a la plaza de España para lucir los valores que el pueblo representa para Sesé en una serie de prendas únicas, como el conjunto Verbena o Charanga.

En un día lleno de música y moda, no habrá hora sin ritmo. De 17.30 a 19.00, DJ Jordi Sanz pondrá banda sonora a la tarde en la plaza de España para amenizar la espera a la gran rifa. Al más estilo rural, todos los que hagan una compra que supere un mínimo establecido en uno los puntos de venta y/o comida, entrarán en el sorteo de un viaje a Nueva York para dos personas. Si se hacen varias compras que lleguen al mínimo, ¡más opciones de optar al premio! Quien tenga la suerte de ganar, podrá vivir las dos experiencias absolutamente antagónicas en un viaje que comienza en Urrea y llega hasta la capital de la moda. Los asistentes que no tengan la suerte de hacerse con el primer premio que no pierdan la esperanza, porque el segundo es un vale de 300 euros con la agencia de viajes Be The Travel Catai.

Como nunca es suficiente, la Charanga volverá a acompañar a los asistentes hasta el pabellón de deportes. Allí tendrá lugar el clímax del evento. A las 20.30, el pueblo de Urrea albergará el concierto de la cantante Sofía Ellar (entradas en wegow.com). “Pensando en quién podría identificarse con la marca y la colección, con unos valores que me identificara yo como mujer… Sofía simplemente encajaba con su aire de libertad”, afirma Sesé. El evento cerrará con una verbena a cargo de DJ Jordi Sanz y DJ JVX hasta las 3.00.

Nurrk llegó a la meca de la moda de la mano de cuatro influencers. Nurrk

Esta forma de rebranding es la segunda parte de una campaña en la que Nurrk se llevó a cuatro influencers a Nueva York para que mostrarán su ropa en la “meca de la moda”. En cambio, este evento apela a la esencia rural, la otra parte de la marca, y está pensado para “pasar un día con amigos y familia. Acercarnos a la gente, porque nuestros valores se centran en empatizar con nuestros clientes y que ellos lo hagan con nosotros”, asegura Sesé.

¿Cómo llegar a Villa Alegría?

Nurrk pone a disposición de todo el que quiera autobuses para la ida y la vuelta. A las 12.00 saldrá el autobús desde Zaragoza para llevar a los asistentes hasta Urrea para que puedan llegar al pueblo sobre las 13.00 para poder disfrutar del día desde el chupinazo.

La vuelta a la ciudad será a las 3.00 desde el propio pueblo. Para reservar un hueco en el autobús, simplemente hay que mandar un correo a nurrk@atelier@gmail.com, donde recibirás además todas las indicaciones a seguir. ¡Nadie querrá perderse esta auténtica verbena de moda!