Nuestros suscriptores no paran en febrero

El frío no ha mermado un ápice los planes de ocio de los suscriptores de HERALDODEARAGÓN que, durante el pasado mes de febrero, han preferido cambiar el sofá y la manta por las variadas actividades que se han puesto a su disposición desde este diario.

Nada mejor para templar el cuerpo que unas selectas catas o unos divertidos espectáculos. Y si no que se lo pregunten a las 50 personas agraciadas con una entrada para The Party Show, que esta misma noche podrán disfrutar de lo que se conoce como ‘la fiesta más loca del año’ en la gran carpa montada para la ocasión en Puerto Venecia: "Me espero algo gamberro y muy sorprendente", admite Cristina Cortés, una de las afortunadas, que acudirá hoy con su marido a ver la extraña boda que la actriz y cómica Cristina Medina ha preparado para todos los zaragozanos.

Más sosegado, pero "muy agradable" fue el plan del que disfrutó Juan Ramón Baena, suscriptor desde hace más de 50 años el pasado 2 de febrero. Él con su hijo, y otra decena de personas más que ganaron el sorteo, pudieron asistir a una cata de productos trufados en las propias instalaciones de HERALDO. Confiesa que él no es muy fan de la trufa negra, pero agradeció la conversación en torno a este preciado hongo, concretamente sobre su historia y su presencia en Aragón, así como su importancia para vertebrar el territorio. La encargada de guiar a los asistentes por este mundo fue Trinidad Usón, de Universo Trufa, joven y selecta empresa dedicada al cultivo y a la comercialización de la trufa negra, con terrenos en Encinacorba. La truficultora, finalista, además, de la última edición de los premios Mujeres Agro, condujo la cata a través de diferentes productos y licores trufados, que comparaba con aquellos que solo utilizaban aromatizantes y que, por supuesto, no tenían nada que ver con la autenticidad de la ‘tuber melanosporum’.

Suscriptores que participaron en la cata de productos trufados.

También lo exclusivo y genuino tuvo protagonismo en la siguiente cata que HERALDO sorteó entre sus suscriptores en la céntrica cervecería zaragozana Cierzo Brewing Co, en la calle de Josefa Amar y Borbón, número 8. Según su presentación en la web, sirven ‘cerveza de verdad, sin sucedáneos, noble y con alma’, exactamente lo que probaron los que pudieron disfrutar de la cata el 21 de febrero. Así lo confirma Cristina Lacarta, quien estuvo acompañada de su hija en la degustación: «Fue muy entretenida la sesión y el sitio está muy bien. Mi hija ha asegurado que volverá otro día a cenar», afirma. Probaron cuatro cervezas de diferentes sabores, texturas y graduación. Dejaron para el final la más fuerte, que también fue la que más le gustó a la suscriptora que, eso sí, reconoce que no se bebió todo el vaso, por si acaso se le subía a la cabeza.

El maestro cervecero fue Carlos Suárez, que explicó el método de elaboración de las de Cierzo Brewing Co, así como la trayectoria de la empresa, que ya vende a más de 15 países y elabora más de 200 cervezas diferentes. También detalló a los asistentes el porqué del aroma y el sabor de cada una de las cervezas que componían la cata.

Cata de cervezas.

Otro de los escenarios elegidos para recompensar la fidelidad de los lectores de HERALDO ha vuelto a ser el Auditorio de Zaragoza. En esta ocasión, se pusieron a su disposición ocho butacas para vibrar con el concierto homenaje a The Beatles, Queen, Coldplay y otros grandes de la música Pop, que se celebró el sábado 25 de febrero en el Auditorio de Zaragoza. Míticas canciones como ‘Yesterday’, ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘Mamma Mia’ sonaron al máximo nivel en el recinto de la capital aragonesa, haciendo las delicias de todos los presentes en una velada inolvidable.

Un final de mes muy dulce

El calendario del mes de febrero concluyó con una cata de bombones que se llevó a cabo bajo la batuta del obrador aragonés ‘Con un poco de azúcar’, en la calle de la Concordia, número 11. Así, el lunes 27 de febrero los suscriptores pudieron degustar distintas variedades de estos exquisitos dulces que se convierten en réplicas de las tartas que elabora la dueña y pastelera Angelines para todo tipo de encargos y pedidos: "Probamos bombones con sabor a pastel de pantera rosa, a tarta red velvet, a bizcocho de zanahoria y a kinder con petas zetas", cuenta Blanca Salarrullana, que acudió a la degustación con su marido, que aunque "no es muy de dulce", según ella misma refiere, "le gustó mucho cómo estaba todo organizado".

Blanca también destaca, sobre todo, la amabilidad de la organización y la profesionalidad del taller: "La pastelera era encantadora y se detuvo en explicarnos cómo se elaboraban cada uno de los bombones y también nos contó cómo está orientado su negocio, con una importante apuesta por ingredientes naturales", matiza. No tiene claro qué es lo que más le gustó de todo lo que probó, de hecho dice que se quedaría con cualquiera de las variedades de los bombones, y admite que la receta original del red velvet, hecho con remolacha, le sorprendió bastante. La suscriptora, que dice tener "el HERALDO en casa desde que nació", puesto que sus padres también eran suscriptores, asegura que está muy pendiente de los sorteos que se organizan desde este diario para no perderse ninguno.

Sorteos

Este mes de marzo se sortearán:

Entradas para el basket. 4 abonos para la Copa de la Reina de Baloncesto que se celebrará en Zaragoza a partir del 30 de marzo, 5 entradas para el partido de la ACB entre el Casademont Zaragoza masculino y el Valencia Basket y otras 5 para el partido de la Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza femenino y el Barcelona.

4 abonos para la Copa de la Reina de Baloncesto que se celebrará en Zaragoza a partir del 30 de marzo, 5 entradas para el partido de la ACB entre el Casademont Zaragoza masculino y el Valencia Basket y otras 5 para el partido de la Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza femenino y el Barcelona. Pases para una cata de café. Dirigido a un grupo de 14 personas en las instalaciones de Cafés Orús el próximo 21 de marzo.

Dirigido a un grupo de 14 personas en las instalaciones de Cafés Orús el próximo 21 de marzo. Cheques para productos aragoneses. Se sortearán 12 cheques Eroski de 250 euros cada uno.

Se sortearán 12 cheques Eroski de 250 euros cada uno. 20 lotes de productos aragoneses.

Más de 100 botellas de vino.

Viaje a La Coruña. Para dos personas durante todo un fin de semana con entradas para asistir al partido que jugará el Casademont Zaragoza masculino contra el Breogán Lugo el domingo 19 de marzo a las 12.30.

Para dos personas durante todo un fin de semana con entradas para asistir al partido que jugará el Casademont Zaragoza masculino contra el Breogán Lugo el domingo 19 de marzo a las 12.30. Entradas para el Parque de Atracciones de Zaragoza. 100 entradas.

100 entradas. Invitaciones para un taller de cócteles. Sorteo de 14 plazas en Makoondo Cocteleros Viajeros.

Sorteo de 14 plazas en Makoondo Cocteleros Viajeros. Packs para Menuda Feria. Cada pack es para 4 personas. Además, los suscriptores tendrán un descuento de dos euros en la entrada.

Cada pack es para 4 personas. Además, los suscriptores tendrán un descuento de dos euros en la entrada. 100 entradas para el Acuario de Zaragoza.