"Nuestras expediciones siguen llevando un rayo de esperanza a El Chad"

Las cifras son abrumadoras: 29.860 consultas de oftalmología y optometría, más de 6.957 intervenciones quirúrgicas, se han entregado más de 8.500 gafas graduadas y más de 7.600 gafas de sol. A lo largo de las 65 expediciones han participado un total de 151 cooperantes médicos oftalmólogos y 87 cooperantes no médicos (enfermeros , ópticos…). ¿Cuáles son sus retos de presente y futuro?Mantener nuestro nivel de compromiso y si es posible aumentarlo. Hemos dejado muchos proyectos en el tintero por falta de financiación. Esta sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra organización. No hemos sabido transmitir a nuestros conciudadanos la labor que realizamos y tampoco hemos sido capaces de alcanzar un número suficiente de benefactores que nos permitan cierta independencia económica. El material que se utiliza en una operación de cataratas tiene un coste aproximado de unos 100 euros, en muchas de nuestras comisiones se realizan más de 200 intervenciones. Es fácil comprender el esfuerzo presupuestario que esto implica. Seguimos manteniendo una actividad constante en dos hospitales ubicados en el sur de la República de El Chad y estamos intentando iniciar un nuevo proyecto en Senegal.

¿Qué expediciones tienen previsto llevar a cabo este año y cuándo arrancan?Hace apenas una semana acabamos de volver de la ciudad de Saint Louis, en Senegal. Y hemos concurrido a la convocatoria de ayudas a la cooperación que anualmente formula el Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de iniciar en ese país un nuevo proyecto para mejorar la salud visual de la población de la zona. La sanidad en Senegal, como en muchas otras partes del planeta, no es universal ni gratuita y eso provoca que muchas personas no tengan acceso a las consultas médicas que, por otra parte, están saturadas.

¿Desde la entidad que presiden están satisfechos del trabajo realizado? ¿Se podría hacer más con más ayuda material?Siempre se puede hacer algo más. Optimizar los recursos es un reto constante y, sin duda, si se contara con más medios sería factible hacer muchas más cosas. Hay amplias zonas del planeta en las que la población carece de lo más básico. Nuestra Fundación trabaja en salud visual, pero no por ello dejamos de ver los múltiples problemas que se dan en otras áreas. Y lo que ocurre en El Chad puede extrapolarse a todo el Sahel. Si no hay un compromiso internacional para mejorar las condiciones de vida en muchas regiones del planeta los flujos migratorios van a ser una constante en los próximos años.

Además, cuentan con la figura del benefactor.Cierto. También tenemos institucionalizada la figura de benefactor de la Fundación, una pequeña aportación económica anual puede obrar un pequeño milagro. Sólo con 20 euros un niño puede obtener las gafas que necesita o por 100 euros alguien va a ser operado de cataratas. Lógicamente, cualquier tipo de donación va a ser bien recibida, además no olvidemos que las cantidades entregadas a las oenegés son desgravables en la declaración de renta. Y todavía hay otra posibilidad: simplemente participando en alguna de las muchas actividades que organiza nuestra fundación: cena y vermut solidario; el festival musical, que será el viernes 20 de octubre, en el Teatro Corazonistas; venta de lotería, y productos corporativos de merchandinsing; y, cómo no, donando esas gafas de sol o de presbicia que ya no utilizamos.

¿Qué les diría a los futuros cooperantes? ¿Viajar a El Chad les cambiará la vida? ¿De qué manera?Esto se lo diría a todo el mundo, no sólo a los cooperantes: abre tu mente, se valiente y desplázate a uno de los múltiples lugares de este universo en los que sencillamente 'no hay de nada', aunque sea por un pequeño espacio de tiempo. tres días, una semana, con eso es suficiente. La experiencia cambiará tu mente para siempre y, entre otras cosas, entenderás porque el mar está lleno de pateras con personas que se juegan la vida intentando buscar un futuro. Familias que comen una sola vez al día y no necesariamente todos los días; hospitales a los que te trasladan en muy mal estado de salud y casualmente ese día no está el médico; medicamentos que hay que ir a buscar a una ciudad que está a más de 100 kilómetros de tu domicilio, en un sitio en el que no hay transporte público; o enfermos que saben que la insulina que necesitan para su diabetes recién diagnosticada se debe mantener refrigerada, pero que en su ciudad no hay suministro eléctrico. Personas que ven que este año ha llovido poco, la cosecha será mala, la guerra de Ucrania casi ha duplicado el precio del grano, el saco de 25 kilos de mijo cuesta 50.000 francos, frente a un salario de 75.000 (poco mas de 100 euros). Personas que son conscientes de que en un mes en su casa se consumen 50 kilos de grano y que se preguntan, a partir del día 20, a quién dejarán sin comer. Sé que estas palabras suenan a película de ciencia ficción pero esto es real y está sucediendo mientras estás leyendo estas líneas.