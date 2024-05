¿No sabes dónde preguntar tus dudas sobre la declaración de la renta? Consulta a los expertos

La campaña de la Renta 2023-2024 comenzó el pasado 3 de abril y la fecha clave para presentar formalmente la declaración es el último el 1 de julio. No obstante, es altamente recomendable no dejarlo para el último día, en previsión de posibles imprevistos. Si no se cumple ese plazo y se quiere presentar más tarde, hay que tener presente que habrá sanciones, más o menos graves dependiendo del tiempo transcurrido desde el final de plazo.

Y es que son muchos los temas que generan confusión por mucho que se haya leído al respecto ya que, a veces, consultar opiniones en internet nos lleva a tener diferentes respuestas para una misma pregunta. Cómo desgravan los planes de pensiones, qué hacer si no se está de acuerdo con el resultado del borrador, ¿desgravan las reformas? Para aclarar estas cuestiones y evitar la tensión que supone el miedo a cometer un error que acabe en una posible sanción, resulta fundamental contar con el asesoramiento de un experto que conozca la respuesta y cuya explicación nos transmita tranquilidad.

Para resolver estas y otras dudas que puedan quedar en el tintero sobre declaración de la renta, María Teresa Gómez Latorre, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y la Rioja, acudirá el próximo jueves 30 de mayo a la redacción de Heraldo.es para responder a los usuarios en un encuentro digital.

Para participar, solo tienes que enviar un correo con tus preguntas a comunicacion@aragonmedialab.com antes del miércoles 29 de mayo a las 14.00. La presidenta del Colegio de Gestores Administrativos explicará en directo las claves para no cometer ningún fallo en la declaración, aclarará posibles errores y explicará desde las dudas más comunes sobre la renta hasta los casos más peculiares que se planteen.

Currículum de María Teresa Gómez Latorre

María Teresa Gómez Latorre, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Especialización en Gestión Administrativa por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Gestores Administrativos y Presidenta del Área de Trabajo de Proyectos y Procedimientos dentro de la institución.