"Para gobernar un Ayuntamiento hay que intentar delegar adecuadamente"

"En el año 2015, cuando llegué a la alcaldía, se debían 4.300.000 euros. En estos momentos, tenemos un remanente de más de tres millones"

¿De dónde provienen esos ingresos patrimoniales?De los beneficios que se obtendrán de la instalación de 500 hectáreas de una planta fotovoltaica en la localidad cuando se instale, porque de momento no lo han hecho. Esto supondrá una apuesta importante por nuevas fuentes de energía. En ese sentido, es importante recalcar que había otras muchas empresas interesadas en instalarse aquí y nosotros hemos puesto un límite porque no queremos perjudicar a los agricultores, que tradicionalmente han sido la fuente de riqueza de Villanueva de Gállego. Por otra parte, hemos dejado de pagar 600.000 euros al año en concepto de intereses de préstamo por la deuda que teníamos.

"Amazon necesita consumir mucha agua para refrigerar los servidores que tiene y esto supone una gran preocupación para el Ayuntamiento"

¿Nos puede explicar por qué están preocupados?Entre otras cosas, porque no han pagado los tres millones del Impuesto de Construcciones e Instalaciones, ingresos que son mucho dinero para Villanueva. Además, Amazon necesita consumir mucha agua para refrigerar los servidores que tiene. Y cuando esté en marcha al cien por cien, podemos tener un grave problema para suministrarles agua. El Gobierno aragonés, al eximirles de los pagos, ha firmado un protocolo con nosotros en el que se compromete a invertir 2,5 millones de euros en la mejora de la red municipal de agua. A fecha de hoy, no se ha avanzado nada sobre este tema.

El Gobierno de Aragón también anunció que tenía previsto aportar 12 millones para la urbanización del polígono en los próximos tres años de cara a la implantación de otras industrias tecnológicas.En 2006, ya hablaron de urbanizar el polígono y convertirlo en un referente aeronáutico y no se hizo nada. Esta vez, esperamos que la propuesta se haga realidad y se asienten muchas más industrias de altas tecnologías. Lo agradeceremos cuando lo veamos hecho, porque, de momento, Amazon, a excepción del trabajo que pueda dar por su instalación, no ha creado ningún puesto de trabajo en Villanueva.

¿Estos servicios atraen más población?Estos servicios eran necesarios y ya los tenemos. Nuestro pueblo tiene la suerte de estar muy cerca de Zaragoza, pero nuestro objetivo no es crecer por crecer en habitantes. Hay que crecer en calidad y servicios. Y aquí me gustaría destacar la necesidad de ampliar los servicios e instalaciones del centro médico, porque los profesionales no llegan a todo, aunque lo intenten. Se nos ha quedado pequeño.

"Desde el punto de vista político, en Villanueva hemos vivido ocho años de mucha tranquilidad, sin apenas polémica. Hemos estado en paz y armonía"

¿Qué momentos han sido los más duros de la legislatura?La pandemia, sin lugar a dudas, y el deleznable crimen machista que se produjo el 3 de marzo. Nos impactó sobremanera y lo hemos sentido muchísimo. Como alcalde, siempre he pretendido administrar los recursos del Ayuntamiento mejor que los míos. Mi gobernanza me ha costado perder relaciones personales con vecinos y representantes de algunas entidades, pero este es el precio que tengo que pagar por dirigir el Ayuntamiento con rectitud, honestidad y honradez, buscando siempre el interés general por encima del particular. Esto va en mi sueldo, que por cierto es de cero euros, y nunca he cobrado en concepto de asistencias, viajes o dietas.