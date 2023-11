¿Cómo nota que reciben los pacientes a los voluntarios y el trabajo que hacen?La gente los recibe con gusto y con la esperanza de poder ver. Hay personas a las que traen con bastón o desahuciados porque ya no ven, y al llegar manifiestan mucha tristeza y desánimo. Sin embargo, después de la intervención cambia completamente su estado de ánimo. Bailan de alegría porque ya ven y este gesto yo lo admiro mucho porque la mayoría de ellos no son muy expresivos.

¿Es feliz en El chad? ¿Cambiaría este lugar por las comodidades del mundo occidental?Sí, soy muy feliz aquí. Ha sido y sigue siendo una muy bonita experiencia para mi. Siento que la gente me ha enseñado mucho y destaco su sencillez, su alegría en medio de tantas carencias, así como su fuerza y fortaleza en medio de multiples dificultades. Siento que no he hecho mucho, pero he llevado a cabo lo que ha estado a mi alcance y con la gracia de Dios. No cambio por nada este lugar de verdadera misión y verdadero encuentro con el más necesitado y con Dios.