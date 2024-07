Negocios con alma en el medio rural: cuando lo social es lo que renta

Ya hace tres años que se puso en marcha la tienda de Villarreal de Huerva, para regocijo de sus vecinos y vecinas, que pueden adquirir lo que necesiten sin salir de este municipio zaragozano del Campo de Daroca: desde pan y huevos, hasta productos frescos y congelados, pasando por todo tipo de artículos de limpieza e higiene personal.

Su responsable nos abre las puertas del amplio establecimiento mientras explica que, desde el principio, se ha sentido muy arropada por todos. Hace tiempo que cambió el frenético ritmo de la ciudad por la tranquilidad y la calidad de vida del pueblo, pues lleva años viviendo en una localidad de la comarca, y refrendó su apuesta por el medio rural asumiendo la dirección de la tienda.

El comercio, junto con el bar-restaurante, conforman el Multiservicio Rural de Villarreal de Huerva, punto de encuentro y centro neurálgico del municipio zaragozano, en cuyo censo se recogen casi doscientos habitantes. Son ambos negocios con alma, que van más allá de la rentabilidad económica para convertirse en un importante servicio social y en una eficaz arma contra la despoblación.

Para ello, cuentan con el respaldo del Gobierno de Aragón, que subvenciona las obras de rehabilitación y acondicionamiento de estos establecimientos, así como el equipamiento necesario para ponerlos en marcha, incluyendo los gastos corrientes de sus gestores. Desde la Dirección General de Despoblación se apunta, además, que esta apuesta por el desarrollo del medio rural en Aragón ha sucitado el interés en otros países que buscan copiar el modelo.

Multiservicio Rural de Villarreal de Huerva, en la provincia de Zaragoza.

"Me he comprado casa y todo"

Con la vocación de servicio inherente a este tipo de negocios, cumple a la perfección Bobosila Viorica, la encargada de gestionar el bar del pueblo. Llegó hace cuatro años para trabajar dos meses en las piscinas y... se quedó. Asegura estar "muy contenta" y dice que sus vecinos son "gente maravillosa", por eso no ha dudado en afincarse en el municipio: "Me he comprado casa y todo", afirma, al tiempo que explica que vive con su hijo y sus nietos que, en verano, le tienen que echar una mano porque aumenta considerablemente la afluencia de gente. El resto del año abre a eso de las 7.00 y, aunque no tiene hora de cierre definida, sabe que tiene que estar cuando se echa la partida, porque "aquí es costumbre".

Recuerda que cuando llegó no sabía cocinar a la española, pero que aprendió rapidamente, gracias a la mujer que llevaba el bar antes y a la que relevó. Ahora es una hacha con las tapas, prepara todo tipo de platos combinados, sirve menú del día si así se lo piden y domina a la perfección los trucos para conseguir una tortilla de patata perfecta. No lo dice ella, sino los clientes del bar. Como Alfonso Valenzuela, al que pillamos tomándose algo y aprovecha para contarnos que hubo un tiempo mejor en el que el pueblo conoció muchos servicios: sanitarios, financieros, sociales...

Sobre estas líneas, y de izda. a dcha., Bobosila Viorica y Montse Díaz. Alfonso Millán

Montse Díaz, otra vecina, se muestra, en cambio, más optimista. Aunque admite que "el pueblo se hace mayor", señala orgullosa que cuentan con guardería y colegio, gracias especialmente a las familias inmigrantes. Ella se fue a vivir al pueblo, del que es oriundo su marido, hace seis años, tras su jubilación. Es una mujer muy activa, volcada en dinamizar la vida del pueblo, de hecho fue edil en el Ayuntamiento, por eso no duda en afirmar que el Multiservicio Rural es clave para fijar la población: "Ya lo creo que es importante –explica cuando se le pregunta–, por eso yo soy compradora habitual de la tienda, su gerente me aconseja, me anima a probar ciertos productos y, si le encargo algo, me lo trae". Igualmente, declara estar "encantada con Viorica", quien también participa en los cursos y actividades que dan vida al pueblo.