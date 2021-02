Natalia Moreno: "Relacionarse en un entorno bilingüe abre puertas y enseña a respetar otras formas de vida"

La enseñanza de calidad, el trato cercano y la apuesta decidida por el desarrollo del potencial y la confianza de todos sus alumnos conforman el ADN del Colegio Inglés, centro pionero en la educación bilingüe en Aragón desde hace 50 años. El año pasado se integró en el grupo educativo internacional IEP, entrando a formar parte de una red de colegios bilingües e internacionales con más de 30.000 alumnos alrededor del mundo. Su directora, Natalia Moreno, explica la importancia de que los niños se familiaricen desde muy pequeños con el idioma para potenciar sus habilidades.

¿Cuáles son las señas de identidad del Colegio Inglés?

Tal como indica el nombre, el inglés es nuestra seña principal de identidad. No es solo una asignatura en sí, sino el vehículo en el que aprenden a expresarse de la manera más natural posible sin estar en un país donde este idioma sea la primera lengua. Es un colegio en el que menos es más. Al ser un centro pequeño, se conoce muy bien al alumnado y a sus familias, lo que nos permite ofrecer una educación verdaderamente personalizada.

¿En qué medida beneficia al alumno cursar un sistema bilingüe en un entorno inglés?

Saber inglés abre puertas. El mundo laboral lo exige, la Europa del siglo XXI también. Pero, por encima de todo, escuchar, entender y relacionarse en un entorno bilingüe enseña a respetar y tolerar otras culturas y formas de vida.

¿Se enseñan otras lenguas en el centro? ¿Qué peso tienen en el día a día?

Desde que llegó IEP, se oferta alemán o francés desde 4º de Primaria hasta 4º de la ESO, pudiendo obtener su titulación correspondiente con validez internacional. Así es como el alumno podrá certificar su nivel de inglés y francés o alemán, según su elección.

¿Cómo tratan de desarrollar el potencial de los alumnos?

La relación estrecha entre las familias y el centro es fundamental para descubrir la mejor forma de conectar con un alumno y darle las herramientas que necesita para desarrollar sus habilidades. Se ofrece refuerzo educativo en muchas áreas, sin descuidar a aquellos que pueden y demandan más.

¿Cuáles son las medidas que han implantado en el centro con motivo de la crisis sanitaria?

Cumplir con las medidas de seguridad marcadas (grupos burbujas en todo momento, almorzar con separación, lavado de manos, entradas y salidas escalonadas, limpieza intensiva de aulas durante la jornada, uso estricto de mascarillas, aseos separados, ventilación de las clases, distancia social, etc.) y disponer de una enfermera escolar durante toda la jornada hace que el colegio sea un entorno seguro. Por supuesto que ha habido algún caso positivo, pero el hecho de que no se haya contagiado la burbuja o grupo estable de convivencia es señal de que las medidas funcionan. Todo esto no serviría de nada si no tuviéramos la colaboración y compromiso de nuestras familias a la hora de seguir los protocolos. Y, en caso de tener que quedarse en casa, los alumnos pueden seguir todas nuestras clases vía ‘online’ para que su rendimiento académico no se vea afectado.

¿Qué novedades han implementado en los últimos meses?

Entre las muchas novedades introducidas este curso, el grupo IEP ha realizado una gran inversión en la renovación de la infraestructura de telecomunicaciones, introduciendo pantallas interactivas de última generación en todas las aulas, proporcionando equipos portátiles a los profesores, así como herramientas y formación para desarrollar su trabajo docente tanto presencial como a distancia sin impedimentos. Como parte de la oferta académica, las actividades extraescolares se han adaptado este curso para ofrecerlas en exclusiva a cada grupo burbuja. Finalmente, el profesorado continúa recibiendo formación para adaptarse a las nuevas circunstancias, tanto en el ámbito docente como en el de seguridad.

¿Qué objetivos se marca para los próximos cursos?

Continuar el progreso del alumnado hacia la integración del idioma inglés como una segunda lengua materna en la que comunicarse, pensar y razonar. Esto solo puede conseguirse asegurándonos de rodear al alumno de un entorno de habla inglesa durante el máximo tiempo posible de la jornada lectiva. Una vez recuperada la normalidad, retomaremos los intercambios con otros países de habla inglesa, alemana y francesa. Forman parte de la identidad del colegio y son experiencias que enriquecen nuestra vida escolar y la de nuestros alumnos. También queremos intensificar el uso de nuestros laboratorios renovando el espacio y reorientando la metodología hacia un enfoque más práctico e innovador en las áreas de ciencias naturales, química, biología y tecnología.