Música, fútbol y teatro marcan un intenso mayo

Conciertos, obras de teatro, talleres infantiles, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, una visita guiada al estadio de La Romareda, sesiones de DJ, menús en restaurantes, debates y hasta el parque hinchable más grande del mundo. Mayo ha sido un mes cargado de actividades para los suscriptores de HERALDO, que han podido disfrutar de interesantes planes en el marco de las acciones que el diario organiza regularmente para agradecer su confianza.

Una de las más destacadas fue la visita guiada al estadio de La Romareda, de la que disfrutaron el pasado 15 de mayo siete suscriptores junto a sus acompañantes. Mariano Pemán, de 70 años, con un pasado como futbolista y seguidor del Real Zaragoza desde hace décadas, fue uno de los afortunados. "Había estado en el campo como espectador, pero no había visto lugares que me gustaron mucho, como el túnel central por el que salen los jugadores, los banquillos o los vestuarios, que me parecieron muy auténticos y en los que se respiraba la esencia y el sabor del fútbol de antaño. Me recordó a cuando yo era un chaval e iba jugando en diferentes campos", explica. Junto a otro amigo con el que ha ido a menudo al estadio como espectador, Pemán pudo pisar el césped en el que juega su club y conocer además lugares como la sala de prensa, la pared de los socios o la de los trofeos, con la que también quedó encantado.

Siete suscriptores y sus acompañantes disfrutaron de una visita guiada a La Romareda.

Como es habitual, el deporte fue uno de los apartados que permitió vivir grandes experiencias a los suscriptores este mes. Así, se sortearon cinco entradas dobles para todos los partidos jugados por el Casademont Zaragoza, dos dobles para los encuentros del Real Zaragoza y cinco dobles para la final de la Copa de la Reina que se celebró en La Romareda el 18 de mayo entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad. Asimismo, se organizó un debate con expertos del mundo del fútbol el día 14 en el espacio Xplora de Ibercaja en Zaragoza, al que pudieron asistir los suscriptores del diario.

Un momento del encuentro disputado este sábado en La Romareda que enfrentó al FC Barcelona y la Real Sociedad José Miguel Marco

Ese fue el caso de José María Escribano, también miembro de la Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte, al que le resultó interesante tanto el formato de la cita como el emplazamiento en el que se celebró y las conversaciones que se dieron tras el acto entre los asistentes. "Me parece un lugar ideal para este tipo de acciones. El acto contó con cinco profesionales y todos, desde su ámbito de actuación, hicieron aportaciones muy valiosas", apunta, destacando que se declara seguidor del deporte en general y, últimamente, también del fútbol femenino, del que ha visto partidos de la selección española, la final de la Copa de la Reina y la final de la Champions League, y que considera que está teniendo un gran impacto.

Isabel Pantoja

El pasado 25 de mayo, el pabellón Príncipe Felipe acogió una de las citas musicales más importantes del año: el concierto de Isabel Pantoja. La cantante sevillana, que celebra en esta gira medio siglo sobre los escenarios, demostró que a sus 67 años sigue en plena forma y volvió a provocar el éxtasis entre sus fans con algunos de sus clásicos como ‘Marinero de luces’ o ‘Hoy quiero confesarme’. Para esta actuación, HERALDO sorteó entre sus suscriptores dos entradas dobles y les hizo un descuento del 15% en la compra de las mismas.

En conjunto, la música y el teatro tuvieron una fuerte presencia, como lo demuestra el sorteo de entradas dobles que se llevó a cabo para ‘Morricone y 100 años de cine’; que repasó en el Auditorio de Zaragoza algunas de las bandas sonoras que han pasado a la historia del séptimo arte; el ‘25 aniversario Starkytchen’, una sesión de DJ en el Teatro de las Esquinas; ‘Don Quijote-Ballet Nacional de Cuba’, en el Teatro Principal; y ‘El tiempo entre costuras, el musical’, celebrado también en el Principal y que versó sobre una de las series más populares del país. A esta última acudió Ana Pilar Garin, que vio la función en una butaca de patio con una amiga. "Me gustó mucho la experiencia. Estuve en una localidad en la que se veía genial, y eso que no soy una gran fan de los musicales, pero tanto mi amiga como yo salimos muy contentas. Agradezco a HERALDO que impulse este tipo de iniciativas entre los suscriptores", expuso Ana Pilar, que aunque ya había actuado en el Principal bailando con la escuela de flamenco de Carlota Benedí, quedó impresionada con la soltura del reparto de la obra.

Presentación del musical 'El tiempo entre costuras' en el Teatro Principal de Zaragoza. Oliver Duch

Asimismo, las otras dos obras de teatro que se incluyeron en estas acciones, con el sorteo de dos entradas dobles en cada caso, fueron ‘Las aventuras de Manolo Bolaño’, en el Teatro de las Esquinas; y ‘La comedia de los errores’, en el Teatro Principal.

Por otro lado, los pequeños de la casa también fueron protagonistas en lugares como Funbox, el parque hinchable más grande del mundo, situado en Puerto Venecia (sorteo de diez ‘packs’ de cuatro entradas); el restaurante Selvatik (sorteo de cinco ‘packs’ de dos menús de adulto, dos de niño y dos accesos al parque durante tres horas); y el obrador y escuela de repostería creativa Bricoazúcar, donde varios niños de entre 7 y 12 años participaron en un taller de ‘cupcakes’ para el que se sortearon cinco entradas dobles.

Los niños participaron en un taller de cupcakes en las instalaciones de Bricoazúcar.

"A Inés le encantó. Hizo cuatro ‘cupcakes’ con muchos colorines, que es lo que más le gusta. Y le vi con mucha mano con la masa y en el proceso en general. El resultado fue muy chulo, y la verdad que estaban muy buenos. Además, ella se quedó muy orgullosa de sus elaboraciones", señala Antonio Royo, padre de la niña, de diez años.

Sorteos para el mes de junio

Queen, ABBA y Michael Jackson: Sorteo de cuatro entradas dobles para el espectáculo que se celebra esta tarde en el Auditorio de Zaragoza, en el que la Délica Chamber Orchestra cantará éxitos de Queen, ABBA, Scorpions o Michael Jackson, además de temas con sus propios arreglos. Clásicos como ‘Somebody to love’, ‘Waterloo’, ‘Still loving you’ o ‘Billie Jean’ sonarán en una cita que hará vibrar al público y que organiza la Fundación Excelentia.

Sorteo de cuatro entradas dobles para el espectáculo que se celebra esta tarde en el Auditorio de Zaragoza, en el que la Délica Chamber Orchestra cantará éxitos de Queen, ABBA, Scorpions o Michael Jackson, además de temas con sus propios arreglos. Clásicos como ‘Somebody to love’, ‘Waterloo’, ‘Still loving you’ o ‘Billie Jean’ sonarán en una cita que hará vibrar al público y que organiza la Fundación Excelentia. Danza Invisible, La Unión y OBK: Sorteo de dos entradas dobles para el Segundo Certamen Pop-Rock 90’s, que se celebrará el 14 de junio en el Auditorio de Zaragoza y que contará con la presencia de grandes nombres del panorama nacional de la década, como Rafa Sánchez (La Unión), OBK y Danza Invisible. Todo ello en una cita que tendrá a Rafa Torres (‘El Rey del Glam’) como presentador y DJ.

Sorteo de dos entradas dobles para el Segundo Certamen Pop-Rock 90’s, que se celebrará el 14 de junio en el Auditorio de Zaragoza y que contará con la presencia de grandes nombres del panorama nacional de la década, como Rafa Sánchez (La Unión), OBK y Danza Invisible. Todo ello en una cita que tendrá a Rafa Torres (‘El Rey del Glam’) como presentador y DJ. Teatro Principal: Sorteo de ocho entradas dobles para tres obras que tendrán lugar en el Teatro Principal de Zaragoza. Dos para ‘La Madre’, con Aitana Sánchez-Gijón (que se representa del 6 al 9 de junio); dos para ‘El Padre’, con Josep Maria Pou (del 13 al 16 de junio); y cuatro para ‘Cuba Vibra’ (del 28 de junio al 7 de julio), que hace un recorrido por la música y los bailes que le han dado fama al país desde los años cincuenta del pasado siglo hasta la actualidad.

Sorteo de ocho entradas dobles para tres obras que tendrán lugar en el Teatro Principal de Zaragoza. Dos para ‘La Madre’, con Aitana Sánchez-Gijón (que se representa del 6 al 9 de junio); dos para ‘El Padre’, con Josep Maria Pou (del 13 al 16 de junio); y cuatro para ‘Cuba Vibra’ (del 28 de junio al 7 de julio), que hace un recorrido por la música y los bailes que le han dado fama al país desde los años cincuenta del pasado siglo hasta la actualidad. Teatro de las Esquinas: Sorteo de dos entradas dobles para las obras ‘Soñando Dulcinea’ y ‘Pequeñas tragedias’, que se llevarán a cabo en el Teatro de las Esquinas los días 27 y 28 de junio, respectivamente. La primera trata sobre este popular personaje que salió de la pluma de Cervantes y al que Don Quijote amó de forma incondicional, hasta el punto que cada aventura suya tenía como fin conquistarla. Por su parte, ‘Pequeñas tragedias’ es una adaptación libre del ciclo de cuatro piezas de Aleksandr Pushkin cuya acción transcurre en la Europa occidental en diferentes épocas y que se basa en las pasiones humanas: el amor y el engaño, los celos, la avaricia y la envidia, que el autor convierte en manifestaciones dramáticas.