Multiservicio de Torrevelilla: "A los vecinos no les hace falta ir a otro lado a comprar porque aquí hay de todo"

"Aquí la cosa está muy bien porque hay farmacia, colegio con 21 niños, bar, gimnasio, pabellón y supermercado. Así que si entre todos nos ayudamos y lo mantenemos genial, pero si no poco a poco se irán muriendo los pueblos". Así resume Miguel Mateo, responsable de la tienda del Multiservicio Rural (MSR) de Torrevelilla, la importancia que estas iniciativas tienen para combatir la despoblación en las pequeñas localidades aragonesas.

Con alrededor de 170 habitantes en su haber, este municipio turolense de la comarca del Bajo Aragón situado entre los ríos Mezquín y Guadalope está a poco más de 15 minutos en coche de Alcañiz, la ciudad más cercana y a la que buena parte de los vecinos tenían que acudir hasta hace tres años con frecuencia para adquirir diversos productos. Antes, la madre de Miguel llevaba una pequeña tienda en la localidad que no estaba funcionando muy bien, y en 2021 él decidió abrir otra más grande junto a la carretera con productos que tuviesen precios como los de los supermercados de los grandes municipios aledaños. "La acogida ha sido muy buena. La mayoría de la gente del pueblo viene a comprar aquí porque hay de todo. No les hace falta ir a otro lado, tanto por los precios, que son similares a los del entorno, como por los productos, pues contamos con una amplia gama. Además, también viene gente de otros núcleos cercanos, que al pasar por la puerta deciden entrar a comprar", afirma el gerente del establecimiento.

Productos de limpieza, embutidos, pan, verduras o conservas protagonizan el trasiego que se vive en el supermercado del pueblo un martes por la mañana. Numerosos vecinos hacen allí su compra diaria, como Ángeles Segovia, que vive en Torrevelilla desde hace 60 años. "Vengo todos los días, algunos lleno el carro y otros vengo a por el pan. No se puede ir a otro sitio, porque si no no ayudas a la tienda ni al pueblo. Además, aquí hay carne congelada, colonias, paraguas... casi todo lo que quieras lo encuentras. Es muy importante que este comercio esté aquí, porque aunque hay juventud, hay muchos mayores, y no tenemos coche para desplazarnos", apunta. Meritxell Llorens, por su parte, también acude con frecuencia. "Venimos casi a diario. Antes teníamos que irnos a Alcañiz, pero ahora aquí podemos encontrar prácticamente cualquier cosa. Además, si falta algo lo puedes pedir, y Miguel se mueve para intentar traerlo. Es un servicio clave para el pueblo, sobre todo para la gente mayor", indica.

Multiservicio Rural de Torrevelilla

Junto a los artículos convencionales que suelen hallarse en un comercio de estas características, en la tienda también se pueden adquirir productos elaborados en el Bajo Aragón, como vinos, quesos, mieles o aceites. Asimismo, Miguel está en conversaciones para desarrollar una página web para el comercio y que los vecinos que lo deseen también puedan hacer sus compras ‘online’. Todo ello con el fin de ofrecer un completo servicio que es clave para asentar población, proporcionar calidad de vida y mantener al pueblo vivo. "La gente está encantada porque un multiservicio como este es muy completo. Si se van haciendo las cosas mejor y se crea empleo para las familias, al final los vecinos se van a ir quedando en los pueblos, porque la vida aquí es mucho más fácil y tranquila. Yo por lo menos estoy encantado", agrega el gerente de la tienda, que conforma el MSR junto con un bar y un hostal.

En la tienda también se pueden adquirir productos elaborados en el Bajo Aragón, como vinos, quesos, mieles o aceites. Alfonso Millán.

Comercios, bares, puntos wifi y de información turística e incluso hostales son algunos de los servicios que prestan los MSR en las localidades del territorio. Una serie de proyectos a los que el Gobierno de Aragón va a destinar este año 1.080.000 euros con el fin de modernizarlos y crear otros nuevos por tratarse de un modelo de negocio capaz de prestar servicios básicos que es fundamental para frenar la despoblación.