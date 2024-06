Multiservicio de Mainar: "Hay quien, sin la tienda, no podría tener ni siquiera una barra de pan"

Si de algo disfruta María es de los paseos por los alrededores de Mainar con su perra mientras contempla el amanecer. Así empieza su día en este municipio zaragozano de la comarca Campo de Daroca que se ha convertido en su hogar. A las 6.30 o 7.00 ya levanta la persiana de la tienda para vender el pan, que le traen de Villadoz y que ella misma hornea. "Estamos rodeados de granjas y sus trabajadores, antes de empezar la jornada, pasan por aquí y se llevan el pan recién hecho, una botella de agua, una Coca-Cola...", explica María.

Ella no es la única que madruga tanto, pues su hermana Begoña es la que, realmente, está al mando del negocio. También es la responsable de que la familia haya terminado en Mainar, pues llegó al pueblo para cuidar a una señora mayor y terminó haciéndose cargo de la tienda, el albergue y el bar que integran el Multiservicio Rural de la localidad, uno de tantos que fomenta el Gobierno de Aragón para vertebrar la población y dotar de servicios a los pueblos de la Comunidad.

"Oye, vente para acá»", le dijo Begoña a su hermana María, y tanto ella como su marido y la de madre de ambas se trasladaron a Mainar hace ahora seis años. Asegura estar encantada con sus vecinos y vecinas, unos 150 si atendemos al censo oficial. "Son todos muy majos, ojalá podamos estar aquí otros seis años más", afirma María, aunque reconoce que los primeros días de su llegada al pueblo fueron duros: "Demasiada tranquilidad", señala, mientras esboza una sonrisa. Ahora no duda en afirmar que en el pueblo tiene mucha más calidad de vida que en Zaragoza, donde residía antes: "Vivimos más despacio y me doy cuenta de que miramos más al cielo", dice.

Multiservicio Rural de Mainar

Tanto ella como su hermana son conscientes del servicio que ofrecen al pueblo: "Hay quien, sin la tienda, no podría tener ni siquiera una barra de pan porque no puede desplazarse". Por ello, su dedicación es total: "Solo tenemos una semana de vacaciones al año, el resto del año abrimos de lunes a domingo". De hecho, durante el verano abren de 7.00 a 21.00 o 22.00 porque aumenta considerablemente la población en la localidad y tienen mucho trabajo.

Las dos hermanas Castro han incorporado muchas novedades a la tienda: "Tenemos más embutido, más verdura y cualquier producto que guste en el pueblo, esa fruta, esa marca...", cuenta María. Trabajan con proveedores que vienen cada quince días aproximadamente y, además, ellas hacen la compra semanalmente, atendiendo con especial cariño los pedidos de sus vecinos. También la venta de tabaco la han querido incorporar a la tienda. Y muy valorado por los vecinos y visitantes es el servicio de comidas y bocadillos que ofrecen las propietarias en el bar y que han potenciado en los últimos años.

María Antonia Ontañón y José Funes, en la terraza del bar. Alfonso Millán

"Hay que comprar en la tienda"

Antonio Lázaro es uno de los clientes habituales de la tienda y uno de los asiduos al bar. Con tan solo 25 años sabe lo importante que son este tipo de servicios en el pueblo: "Es una maravilla poder contar con ellos tanto en invierno como en verano –explica–. Cuando era pequeño solo se podía merendar cuando abrían las piscinas, ahora podemos hacerlo en cualquier momento del año". Eso sí, es consciente de que para mantener los servicios es necesario hacer uso de ellos: «"Hay que comprar en la tienda, aunque sea un poco más caro, llegas y coges el producto, sin tener que ir a buscarlo a otros pueblos".

No extraña que en la terraza del bar, en una encantadora plaza, haya alguien bajo sus sombrillas. Es el caso de María Antonia Ontañón y José Funes, que acostumbran a pasar el verano entero en Mainar. La pareja es rotunda al afirmar que "si no hubiera este tipo de servicios en el pueblo no vendría nadie" y recuerdan con nostalgia cuando la localidad estaba rebosante de vida.

Multiservicios Rurales ¿Cuántos hay?

170 MSR en Aragón:

- 108 en Teruel.

- 31 en Zaragoza.

- 31 en Huesca.

¿Qué empleo generan?

Cerca de 200 empleos, en su mayor parte femenino.

¿Qué tipo de servicios ofrecen?

Tienda de productos básicos y restauración y algunos, incluso, con alojamiento rural.

¿Con qué apoyo cuentan?

Desde el Gobierno de Aragón se lanzan líneas de ayuda como el Fondo de Inversiones de Teruel y la de apoyo al comercio en general, de las que se benefician los MSR. Además, están a punto de ponerse en marcha otras dos líneas específicas para MSR desde el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia a través del Fondo de Cohesión que suman en torno a los 800.000 euros.

Más información

https://www.multiserviciorural.com/