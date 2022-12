"Mis maestros son gente imprescindible en mi carrera, ellos fueron mi base"

Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Y Silvia de Pé, Premio de las Artes Escénicas, Circo y Danza en la VIII edición de los Premios Artes & Letras de HERALDO, es una de estas personas. Generosa al recibir este galardón en el que ha tenido presente a las personas que han contribuido a lograrlo: sus profesores de las diferentes escuelas donde se formó, sus compañeros de tablas, los profesionales con los que ha compartido rodajes y montajes y el público en general.

"Este reconocimiento es una gran sorpresa que no me esperaba porque llevo mucho tiempo fuera de Zaragoza. Es un galardón cargado de cariño que reconoce a alguien que se ha ido fuera pero sigue vinculada con su tierra. Y no solo eso, también es una excelente manera de reconocer mi trabajo», indica.

Un trabajo en cine, televisión y teatro que la ha convertido en una de las actrices más reconocidas y laureadas del panorama nacional, con premios como el de Mejor Actriz Protagonista en Teatro de la Unión de Actores y Actrices por ‘El Caballero Incierto’, un "dificilísimo trabajo" merecedor de tres galardones en los prestigiosos Premios METjor, a Obra Revelación; Actriz Protagonista; y Adaptación y Escenografía 2021.

"Esta actuación supuso un cambio radical en mi carrera porque me tuve que meter en algo tan complejo como estar sola en el escenario. La crítica y el público han recibido esto como lo que es, lo más arriesgado que he hecho en mi carrera. Me he tirado a la piscina de una manera kamikaze y ha salido bien. He realizado muchos trabajos a lo largo de mi carrera, pero a ver qué hago después de esto", apunta divertida.

"Para mí es un honor y una grandísima responsabilidad ser la presidenta de la Unión de Actores y Actrices"

Una trayectoria larga y fructífera para una joven que se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza donde tuvo «el inmenso honor» de formarse con grandes maestros, como su admirado Pedro Rebollo, Mariano Anos, Amparo Nogués o Carlos Blanco, quien va a verla a todas las representaciones en las que participa, incluso en plena pandemia. "Mis maestros son gente imprescindible en mi carrera. Yo no sabía nada y ellos me enseñaron la base de lo que ha sido mi profesión y oficio, aunque luego llegué a Madrid y tuve que desaprender y volver a aprender", explica la actual presidenta de la Unión de Actores y Actrices, la primera mujer en este cargo. "Para mí es un honor y una grandísima responsabilidad, porque siento el peso de la mochila de todos los afiliados y lucho porque se reconozcan todos nuestros derechos".