"Cuando la medicina deja de ser humana, deja de ser ciencia"

El doctor Miguel Rivas Jiménez, Coordinador Asistencial de Urgencias y Hospitalización de la Clínica HLA Montpellier, es el autor del 'Manual de Urgencias', de la prestigiosa Editorial Médica Panamericana y publicado el pasado mes de septiembre. Se trata de una herramienta práctica para cualquier profesional, sea cual sea su disciplina o ámbito de actuación sanitaria, que deba enfrentarse a un paciente con un problema de salud urgente en cualquier entorno sanitario o situación clínica. Avalado por la Asociación Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, en esta quinta edición de la obra se han actualizado y revisado todas las áreas de conocimiento relacionadas con esta materia y se han ampliado sus contenidos. Cuenta con la aportación de más de 200 profesionales con experiencia práctica y clínica a nivel nacional e internacional.

Como profesional que ha dedicado y dedica su vida a ello, ¿qué son las urgencias para usted?

Ni más ni menos, es mi vida. Siendo estudiante de Medicina hice una tesina de licenciatura en el servicio de Urgencias y me enamoré de este servicio. Es la forma más apropiada que tengo de ser médico.

Hábleme de su trayectoria profesional. ¿Cómo definiría su aportación a la Medicina y a todos los ámbitos médicos a los que ha pertenecido hasta ahora?

Por casualidades de la vida estuve interno cuatro años en el servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y me encantó. Mis compañeros fueron los que realmente me hicieron médico. Luego aprobé la oposición MIR, conseguí plaza e hice Medicina de Familia, pero yo seguía con la idea de dedicar mi vida al servicio de Urgencias porque en sexto de Medicina estuve durante un año haciendo un trabajo de campo sociológico y médico en este servicio y entablé contacto con los pacientes y profesionales vinculados y me ligué profesionalmente a él. Hace siete años tuve la fortuna de contactar con la Clínica HLA Montpellier y a veces me ha costado compaginar ambos trabajos, pero fue otra oportunidad maravillosa. Otra de las facetas fundamentales que me ha ligado a la medicina es la investigación y la docencia. Durante toda mi vida he dado clases en la universidad, he impartido cursos y doctorados, colaborado con el Colegio de Médicos en formación médica continuada, fui jefe de estudios del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y, durante cinco años, jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria.

La relación médico-paciente es la parte fundamental del acto médico. ¿Cómo es esa relación en un servicio de Urgencias?

Siempre he dicho, y muchos otros antes que yo, que cuando la medicina deja de ser humana, deja de ser ciencia. Considero que el servicio de Urgencias es un territorio hostil, fundamentalmente por razones que atañen al paciente en las que una situación urgente le lleva a un hospital, un medio desconocido para él. Todos tenemos nuestras angustias, ansiedades y miedos, y para un paciente en Urgencias, es vital encontrar alguien humano a tu lado.

¿Qué cualidades debe cumplir un buen médico de este servicio?

Como todo buen médico, ha de ser muy humilde. La urgencia y los pacientes nos enseñan todos los días. Hay que darse cuenta de que tienes mucho que aprender, que el ser humano es complejo, único y en una situación como puede ser una urgencia el médico ha de ser una persona despierta, curiosa y trabajadora.

Su 'Manual de Urgencias' es un compendio de conocimientos y experiencia. ¿Qué mensaje ha pretendido transmitir a través de este libro?

Ya vamos por la quinta edición y me siento profundamente orgulloso. Cada vez colaboran más compañeros de distintas especialidades. El manual aporta algo vital en Medicina: que los que escribimos textos médicos vemos pacientes en el día a día. Ha de ser extremadamente práctico, que ayude a quien consulte ese manual y a estar totalmente actualizado. En esta edición de la editorial Panamericana hemos conseguido un apoyo de una edición digital en la cual hemos podido introducir cientos de casos clínicos, imágenes de radiología, electrocardiografía, etc., que constituyen un complemento perfecto para el manual.

¿Qué otras novedades contiene esta quinta edición?

La publicación se ha retrasado un año debido a la pandemia. Lógicamente nos hemos visto obligados a introducir el tema covid, se le ha dado mucha importancia a la patología infecciosa y a una auténtica revolución que se está dando en la inmunología, que afecta a especialidades como Dermatología, Reumatología, enfermedades autoinmunes, Oncología, etc. Se trata de pacientes muy complejos que también acuden al servicio de Urgencias y este manual pretende ser un apoyo fundamental para ayudarles. También se ha ampliado el capítulo de Pediatría, se han actualizado el resto de las especialidades y todas las guías de prácticas clínicas en patologías cardiovasculares, ictus, etc.

¿A quién va dirigido este manual?

Fundamentalmente a todos los médicos de familia y a todo aquel que atienda a un paciente de forma urgente, con lo cual atañe a casi el 90% de la profesión médica, indudablemente a los clínicos. Despierta el interés de muchos especialistas y lógicamente de los médicos interno-residentes, a los que siempre dedico el libro.

Para finalizar, ¿qué le aporta su trabajo como Coordinador de Urgencias y Asistencial en Clínica HLA Montpellier?

Me aporta una visión que yo desconocía por completo, la de la medicina privada. Tengo más contacto con la hospitalización, nuestra clínica es fundamentalmente quirúrgica y de ello también es partícipe toda el área médica. Ha supuesto un reto para mí. Desde el primer paciente que atendí, me siguen enseñando y aquí he aprendido y aprendo mucho. Lo más bonito de la profesión es que el paciente te dé la oportunidad de ayudarle.