Hoy en día, cada vez es más difícil encontrar a alguien que no cuente con un perfil propio en las redes sociales. Lo mismo ocurre con los negocios, que han tenido que adaptarse a la revolución que han supuesto las nuevas tecnologías para conectar a través de internet con sus clientes.

Carolina Calvo, Fernando Lardiés y Pilar Caballero, responsables de los establecimientos zaragozanos Tahona Sallentina (calle de San Juan de la Cruz), carnicería Fernando Lardiés (calle Fueros de Aragón, 5) y Frutas y Letras (calle Bilbao, 9), respectivamente, cuentan qué ha supuesto para ellos formar parte del gran escaparate que supone internet.

Para aprender a desarrollar al máximo las posibilidades que ofrecen las redes sociales y su aplicación comercial, los responsables de estos negocios han participado en el proyecto Micomercioenlared.com, que es un programa gratuito que ayuda a mejorar la digitalización del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que está siendo ejecutada por Mercazaragoza.

"Nos ha ayudado a dar a conocer los productos a más gente"

Los responsables de Tahona Sallentina, ubicada en la calle de San Juan de la Cruz, 9. Micomercioenlared.com

Para Carolina Calvo, responsable de Tahona Sallentina, participar en el programa Micomercioenlared, les ha ayudado a "implementar y mejorar el uso de las redes sociales para dar a conocer los productos a más gente". Sobre el motivo que les llevó a sumarse a esta iniciativa, Calvo afirma: "Hoy en día es muy importante estar presente en la red".

"Estamos en Instagram -@latahonasellentina- y en Facebook. Lo que más le gusta a la gente es cuando publicamos vídeos haciendo roscones, pan…", explica sobre el contenido que más triunfa entre sus seguidores.

Sobre su negocio, Calvo explica que esta panadería de referencia fue fundada en Sallent de Gállego (Huesca) por Carlos Calvo y Laura Gauchola en 1980, aunque en el año 2002 se mudó al barrio zaragozano de Delicias, donde se convirtió en un "referente en la pastelería artesanal, destacando por sus roscones". "Desde 2016 se cambia de formato y de ubicación, a la calle de San Juan de la Cruz, donde además de poder degustar la amplia gama de productos, se hace pan artesano de larga fermentación con masas madre y se convierte en un lugar nuevo y acogedor donde se puede tomar un rico café", destaca.

"Supone un escaparate grandísimo capaz de llegar a muchas personas"

La carnicería Fernando Lardiés está ubicada en la calle Fueros de Aragón, 5. Micomercioenlared.com

"Mi carnicería empezó en un mercado en 1990 con muchísima ilusión, hasta que hace seis años decidí salirme de él y montar la tienda en la calle Fueros de Aragón, 5. En nuestros productos sobre todo buscamos la calidad y elaborar todo de forma casera y tradicional", explica sobre su negocio Fernando Lardiés.

Para él: "Micomercioenlared supone un escaparate grandísimo capaz de llegar a muchas personas". Por este motivo, Lardiés decidió sumarse a esta iniciativa. Desde entonces, considera que la presencia de su carnicería en las redes "es un trabajo que hay que atender todos los días y cuidarlo como si fuera la tienda. La imagen es fundamental", y afirma: "Lo que más tirón tiene es Instagram".

"Para nosotros ha sido un descubrimiento"

Ernesto y Pilar, los responsables de Frutas y Letras (calle Bilbao, 9). Micomercioenlared.com

Para Pilar Caballero, responsable del comercio zaragozano Frutas y Letras (calle Bilbao, 9) la herramienta que ha cambiado su forma de trabajar ha sido Whatsapp Business: "La verdad es que está funcionando muy bien porque los clientes me llaman o me dejan la lista de lo que quieren, yo lo preparo y, cuando vienen, no tienen que esperar. Hemos ganado agilidad. Para nosotros ha sido un descubrimiento", explica.

"La digitalización es algo fundamental. Tenemos Facebook e Instagram y ambos funcionan muy bien", explica Caballero, quien, junto a su marido Ernesto Rivas, reconvirtió su papelería Prismas en una frutería "de barrio". "La verdad es que ha sido un éxito. A raíz de la pandemia hemos ido poniendo otros productos de primera necesidad. Los vecinos saben que si les falta algo, aquí lo pueden encontrar", señala.

- El proyecto Micomercioenlared.com es un programa gratuito que ayuda a mejorar las herramientas digitales del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared.com es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza.