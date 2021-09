"Con la digitalización, que te echen una mano y te digan cómo hacerlo es mucha ayuda"

La irrupción de la pandemia ha acelerado la transformación digital de un gran número de empresas aragonesas. Pero no solo las grandes organizaciones han tenido que adaptarse a esta tendencia, también los pequeños comercios se han sumado a la digitalización, que les permite comunicarse con los clientes de una manera más próxima a través de internet. En el caso de Carlos Jiménez, Paco Cebamanos y Pilar Vera, como responsables de Todofresco, Carnes Cebamanos y Frutería Pilar Vera, respectivamente, además de las funciones de empresario y vendedor, también han de ocupar los puestos de director de márquetin, 'community manager'... Este último, un nuevo rol que es mucho más fácil de asumir si se cuenta con ayuda especializada.

Para aprender a desarrollar al máximo las posibilidades que ofrecen las redes sociales y su aplicación comercial, los responsables de estos negocios han participado en el proyecto micomercioenlared.com, que es un programa gratuito que ayuda a mejorar la digitalización del comercio detallista de Zaragoza. Micomercioenlared es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza que está siendo ejecutada por Mercazaragoza.

"No puedes abarcarlo todo. La ayuda nos ha venido de maravilla"

Carlos Jiménez, actual responsable de Todofresco, ubicado en la calle de Asín y Palacios, 15, local 1. Micomercioenlared.com



Desde que, en los años 70, Teresa Colás montase, con tan solo 16 años, su pollería Todofresco en el Mercado Romareda, muchas cosas han cambiado. "A principios de los años 2000, mis padres hicieron una página web para realizar pedidos 'online' de productos perecederos y fue demasiado pronto, por lo que no funcionó. No había cultura de comercio electrónico", explica Carlos Jiménez, actual responsable del negocio, que desde el año 2012 está ubicado en la calle de Asín y Palacios, 15, local 1, y cuyo éxito en este último medio siglo ha estado basado en "la diferenciación del negocio mediante la elaboración de productos caseros y de máxima calidad".

"En 2016, mi padre y yo volvimos a renovar el dominio de la página web, cuando la compra 'online' ya estaba un poco más instaurada. Desde entonces, hemos intentado adaptarnos e ir un paso por delante, pero no puedes abarcarlo todo", señala Jiménez, quien subraya: "En mi caso, además de pollero, tengo que ser 'community manager', director de márquetin... son tantas cosas que es complicado estar siempre al día". Por eso, "decidimos meternos en el proyecto Micomercioenlared.com, porque consideramos que nos serviría de ayuda que nos asesorasen un poco, y nos ha venido de maravilla", remarca Jiménez.

"Se nota mucho que la gente ahora usa mucho más internet. Para comprar, para mirar cosas..."

Los responsables de la carnicería Cebamanos, situada en el mercado Doménech. Micomercioenlared.com

"La pandemia lo ha adelantado todo. Antes o después se iba a implantar, pero la covid ha sido el empujón, la puntilla para que se acelere todo", explica sobre la digitalización del pequeño comercio Paco Cebamanos, tercera generación de carniceros, cuyo negocio se encuentra ubicado en el mercado Doménech, en la calle homónima.

"Se nota mucho que la gente ahora usa mucho más internet. Para comprar, para mirar cosas...", señala. Este es solo uno de los motivos por los que decidieron sumarse al proyecto Micomercioenlared.com. "Yo tenía curiosidad por las redes sociales, pero todavía no había hecho nada. Me han enseñado a llevar Facebook, Instagram y el funcionamiento de muchas aplicaciones para poder optimizar esos recursos que, de otra manera, yo no hubiera sabido que existían, y la gente está reaccionando", concluye el responsable de Carnes Cebamanos.

"Lo que intento plasmar en las redes es cómo tengo mi puesto"

Pilar Vera en su frutería, en el Mercado Gran Vía. Micomercioenlared.com

"Desde que puse mi negocio, hace 29 años, ha cambiado muchísimo la manera de vender", afirma Pilar Vera, responsable de la frutería que lleva su nombre, situada en el mercado zaragozano de Gran Vía. "Hasta hace un año prácticamente, no tenía redes sociales. Fue mi sobrino quien me animó", explica. Para ella: "Las redes aportan información sobre distribuidores y otros negocios, que te llaman la atención cuando estás en el sector. Lo que intento plasmar en las redes es cómo tengo mi puesto", indica Vera, quien también regenta otra frutería junto a la carnicería de su hermana en la calle de Pablo Iglesias, 5.

"Con Micomercioenlared.com he aprendido a poner emoticonos, a retocar fotos, a subir algún texto pequeño, a incluir la ubicación... y me está gustado", asegura Vera. "Cuando empecé en la frutería no tenía ni idea de manzanas. Por eso, esto es como todo, una cuestión de experiencia. Hay que seguir adelante y no quedarse parada", sentencia.

