En cuanto le propusieron participar en la exposición, se puso a investigar en la obra de Francisco de Goya para encontrar la inspiración que necesitaba. El objetivo, y sobre todo la prioridad de María Bueno, cuyo nombre artístico es Pezones Revueltos, era sentirse reflejada en el diseño que iba a plasmar en el busto, lo que la llevó a reinterpretar a las majas de Goya, tanto a la desnuda como a la vestida: "Mi obra se centra en las mujeres, los cuerpos, el feminismo y la moda", explica, al tiempo que justifica el modo en que ha querido actualizar los famosos retratos del pintor aragonés.

"Todo lo que es la cabeza lo he pintado de rosa, color que siempre utilizo en mis creaciones, y al sombrero le he dado un toque feminista, a pesar de que Goya fuera hombre, con el morado", destaca la autora. Reconoce que su obra y la del genio de Fuendetodos reúnen "valores opuestos", porque ella es "más divertida" y sus diseños tienen "más color". El reto es, por tanto, muy ilusionante porque como ella misma señala: "He tenido que hacer un ‘mix’ de estilos".

Cabe tener en cuenta que las influencias de las que ha bebido Pezones Revueltos proceden de mujeres artistas: "En la Universidad me di cuenta de que había muchos referentes masculinos, pero pocos femeninos". Fue entonces cuando inició su propia búsqueda de modelos, que hoy han marcado la personalidad de su obra, basada en aunar arte y diseño. Así se advierte en su exposición ‘Boga’, que se mostró hace unas semanas en Zaragoza y que tiene previsto llevar ahora a otros puntos de la geografía española.

Participar en esta iniciativa con las esculturas le hace "muchísima ilusión" porque llevaba tiempo queriendo plasmar sus creaciones en el ámbito urbano, lo que ofrece una importante visibilidad: "El arte tiene que ser accesible a todo el mundo y darle más valor a una ciudad". Exponer en Zaragoza le resulta especialmente emotivo, precisamente ahora, que la autora acaba de mudarse a Madrid.

* Pezones Revueltos Detrás del seudónimo Pezones Revueltos está María Bueno, una artista zaragozana multidisciplinar a la que no han dejado de lloverle propuestas en los últimos años, dándose a conocer a nivel nacional. Tanto es así que acaba de mudarse a Madrid donde "la oferta de trabajo es más amplia", como ella mismo admite. Nacida en 1995, su obra es el resultado de la unión de varios conceptos actuales como el feminismo, la moda o el consumismo, dando como resultado un estilo ‘pop art’ lleno de color que no deja indiferente a nadie. Esta estética atrevida se debe a la continua búsqueda de diversión y experimentación que motiva a la artista, siempre atenta a la novedad, la frescura y la adaptación de las nuevas tendencias.