Megablok ofrece taquillas adaptadas a las distintas etapas formativas

Con más de 25 años de experiencia a sus espaldas, esta empresa aragonesa se ha convertido en todo un referente en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones de equipamientos personalizados para empresas, organizaciones y colectividades. Pero su razón de ser va mucho más allá. "No solo vendemos taquillas y vestuarios, sino que creamos espacios seguros, saludables y conectados para cuidar de las personas y hacerles la vida más fácil", afirma Juan Valle, director comercial y de márquetin de Megablok. La innovación, la experiencia de su equipo humano, el trato al cliente y la ambición de mejora constante son los pilares sobre los que se asienta su éxito.

Uno de los sectores en los que están especializados es el académico. Disponen de una amplia gama de productos de diversos tamaños, fabricados en materiales resistentes y adaptados a las necesidades de cada centro y a las distintas etapas formativas. "Por un lado, tenemos taquillas tradicionales, que brindan espacios individuales donde estudiantes y profesores pueden almacenar sus pertenencias, evitando así traslados innecesarios y sobrepeso en las mochilas –explica Juan Valle–. Por otro, hemos desarrollado una serie de taquillas electrónicas para aquellos centros más digitalizados".

Saber adaptarse a cada situación resulta fundamental, ya que no es lo mismo una taquilla para un niño de preescolar que para un adolescente o un maestro. Por ello, en Megablok ofrecen soluciones personalizadas para cada cliente. En palabras de su director comercial: "Escuchamos al cliente, nos interesamos por el uso que se va a dar a esas taquillas, qué se va a almacenar, dónde estarán ubicadas y el sistema de cierre que desean para poder ofrecerles lo mejor". Por ejemplo, para las aulas de preescolar, las taquillas no superan los 90 cm, no llevan cerradura, se fabrican en melamina y tienen colores llamativos. En los institutos, sin embargo, son más grandes, con perchero, bandejas para colocar libros y algún sistema de cierre de seguridad.

En su clara apuesta por el futuro, Megablok se esfuerza constantemente por implementar el tema de la sostenibilidad en su día a día. "Somos conscientes de que nuestra actividad genera un impacto medioambiental y tenemos la responsabilidad de minimizarlo y de hacerlo compatible con la rentabilidad de la empresa. Por ello, trabajamos con materiales sostenibles que reducen la huella que dejamos en el planeta, siendo de los pocos fabricantes de mobiliario, en España, que cuentan con las certificaciones ISO 14001 e ISO 14006 relativas al ecodiseño", asegura Juan Valle. Además, gracias a la instalación de placas solares, han conseguido un 75% de autosuficiencia energética.

Y no solo se preocupan por el medioambiente, sino también por cuidar de las personas que trabajan para la compañía. Para ellos, poder contar con profesionales cualificados, motivados y con experiencia es lo que marca la diferencia.

Taquillas electrónicas para aulas conectadas

El departamento de diseño y desarrollo de Megablok, que trabaja en la investigación constante de nuevas soluciones, ha creado una gama de taquillas electrónicas para adaptarse a las necesidades que traen consigo las aulas conectadas. Se trata de espacios comunes o individuales destinados a la carga y custodia de dispositivos móviles.

Las Charging Boxes permiten a los alumnos dejar móviles, tabletas y portátiles en compartimentos individuales con cerraduras de seguridad. Son espacios de carga rápida que permiten a los estudiantes guardar sus dispositivos y evitar distracciones durante las clases. Cuentan con 6 o 12 casilleros, según el modelo, cada uno de ellos con tressalidas USB diferentes para los distintos tipos de dispositivos.

Las Charging Carts, por su parte, son la solución ideal para centros educativos y de formación profesional donde se trabaja con dispositivos que necesitan cargarse. Se trata de armarios metálicos donde se pueden cargar y guardar múltiples aparatos mientras no se estén utilizando. A diferencia de los anteriores, estos no poseen compartimentos individualizados cerrados, sino que presentan bandejas y huecos en un mismo espacio común.

Megablok apuesta por un futuro sostenible y conectado, donde las personas puedan desarrollar un papel relevante en consonancia con la naturaleza.