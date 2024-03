Arranca la fase de selección para los 120 universitarios aspirantes a una beca en una empresa de Aragón

Había nervios, sí, pero podía con ellos la ilusión por aprovechar al máximo la oportunidad formativa que les brindaba la fase de selección o 'assesment' de Talento Aragón Joven 2024. En torno a 60 estudiantes se dieron cita ayer en las instalaciones de ESIC para resolver de la mejor posible las dinámicas de grupo y las entrevistas personales, que representan el paso previo a la gran final del programa de selección de talento que promueven la propia escuela de negocios, la Universidad San Jorge y HERALDO DE ARAGÓN. El objetivo: conseguir una beca en unas de las empresas más representativas de la Comunidad.

Los jóvenes candidatos, superado el proceso de cribado inicial, reconocían sentirse muy afortunados ya solo por haber llegado a este punto del programa. Andrea Martín y Belén Gerona, estudiantes en cuarto curso de Física y Biotecnología, respectivamente, coinciden en la gran oportunidad que se les presenta: "No estoy habituada a hacer entrevistas, por lo que ha sido como de mis primeras experiencias", confesaba Martín. Las dos estudiantes han querido aprovechar Talento Aragón Joven para ver qué salidas hay después de la carrera, porque aunque tienen en mente cursar un máster, para Gerona, "si me cogiesen, tendría claro que iría a unas prácticas".

Los 120 candidatos se han enfrentado a varias pruebas para demostrar su potencial.

También para Giuliana Morabito, que afronta este año su Trabajo Fin de Grado en Biotecnología, la experiencia resultaba "muy interesante, porque cada miembro del grupo aporta una perspectiva diferente, según sea su campo". Por su parte, Eduardo Viñán, alumno de Ingeniería Mecánica, no dudaba en afirmar que la jornada le estaba resultando muy enriquecedora: "Estoy aprendiendo más de lo que esperaba", señalaba. Respecto a su participación en el programa Talento Aragón Joven, añadía: "He venido porque participan las empresas que más tirán del carro en Aragón en materia industrial".

"Me incorporo al mundo laboral y no sé qué hacer"

"Me incorporo ahora al mundo laboral y no sé qué hacer, estoy buscando oportunidades para ponerme en contacto con las empresas de una forma diferente que no sea mandando un currículum y esperando a que te llamen". Así resumía Cristina Lázaro, estudiante de Biotecnología, el motivo por el que había presentado su candidatura a Talento Aragón Joven. Para Segundo Mota, estudiante de Marketing, es "la experiencia y aprender todo lo que pueda de la gente que hay aquí y de los profesionales, sacar lo mejor posible" lo que le ha llevado a inscribirse en lo que define como "una forma de unir gente motivada por un objetivo, por mejorar como profesional".

Los preseleccionados han participado en dinámicas de grupo y entrevistas toda la mañana.

Clara Bellera ha estudiado Empresa Internacional y, a sus 26 años, TAJ le está sirviendo para conocer las empresas que hay en Aragón, también a aprender a manejar los nervios en las entrevistas de trabajo: "La dinámica grupal no había hecho nunca y creo que es súper útil de cara a futuras entrevistas", aseguraba.

Esta inquietud ante el inicio de la andadura profesional es común en la mayor parte de los candidatos, tal y como confirmaban los consultores empresariales de ESIC encargados de realizar las entrevistas. Uno de ellos, Jorge Torres, tras varios encuentros con los aspirantes, destacaba su nivel: "Todos ellos están muy preparados en competencias cognitivas, tienen buenos expedientes y manejan idiomas, lo que les diferencia es la actitud". Así justifica que, durante la entrevista, se les formulen preguntas que vayan más allá del expediente académico y se centren en cómo son como personas. "Queremos ponerlos a prueba y evitar que sus respuestas sean las políticamente correctas".

Tras trabajar en grupos, han tenido que presentar sus proyectos.

Por su parte, la consultora Lorena Esteban confirmaba que "el nivel era muy bueno, pues se trata de jóvenes con muchas ganas y mucha actitud que no paran de hacer cosas como voluntariados, programas Erasmus... y que buscan superar retos que les motiven también en las empresas".