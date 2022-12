Más de seis décadas de trabajo buscando el bien común de sus cerca de 150 socios

2

Cooperativa de Valdealgorfa

"Los valores sobre los que nos asentamos pasan por defender nuestro producto y no depender de un tercero que se encargue de transformarlo y comercializarlo. Queremos ser nosotros, como agricultores, los que lo hagamos". Antonio Sancho, responsable de Ventas y Márquetin de la Sociedad Cooperativa Oleicola Aragonesa de Valdealgorfa, tiene muy claro el papel que desempeña esta entidad, que se fundó en el año 2000 sobre la base de otra cooperativa y que, en la actualidad, defiende los intereses de 96 socios. Un trabajo que les ha hecho merecedores de una Distinción de Honor en la categoría de Impulso Cooperativo, que recibieron de manos de Adolfo Aragüés, director de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón.

"Un premio que supone un valor añadido para nosotros, porque permite que se nos conozca y llegar a más gente, a futuros clientes", indica Sancho.

Sus dos marcas comercializadoras, Palacio de Andilla y Val de Oro, se han convertido en todo un referente en el mercado nacional de los productos oleicos, no solo del aceite, si no de otros derivados de la aceituna, entre los que se incluyen unos deliciosos patés. Un volumen de ventas que depende, como todo lo relacionado con el sector de la alimentación, de "las lluvias y el estado del árbol, lo que hace que el negocio oscile entre un millón o los tres millones de euros en los años de más bonanza", explica Sancho.

Junto con la venta directa, la cooperativa también apuesta por el e-commerce (www.aceitebajoaragon.net), y lo hacen poco a poco, ya que «a la gente todavía le cuesta comprar por esta vía, aunque las ventas, a raíz de la pandemia, se han incrementado», apunta Sancho, quien recuerda que las parcelas agrícolas de sus 96 socios están inscritas en los registros del Consejo Regulador de la D.O. Aceite del Bajo Aragón.