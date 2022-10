Martita de Graná: "Antes parecía que las mujeres cómicas a los hombres no les hacíamos tanta gracia"

Sus ‘sketches’ –difundidos a través de las redes sociales–, ayudaron a muchas personas a sobrellevar con humor el confinamiento. Desde entonces, el nombre de Martita de Graná se ha convertido en sinónimo de comedia y sus ‘shows’ ya congregan a un gran número de seguidores por toda España.

¿Sigue siendo necesario visibilizar las historias de mujeres que han conseguido alcanzar el éxito para ayudar a las demás a dibujar sus metas un poco más lejos?

Creo que hace falta y seguirá siendo necesario porque, en comparación con los hombres, a las mujeres nos cuesta mucho más llegar, en el ámbito que sea, un poquito más allá. Para mí es importante que la gente lo sepa y que vea lo que hemos luchado porque, al final, hemos podido llegar adonde estamos y ahora podemos servir de ejemplo a las demás.

¿Has encontrado dificultades para desarrollarte profesionalmente vinculadas al hecho de ser mujer?

En la comedia, por ejemplo, nos ha costado muchísimo. Tengo muchas compañeras que llevan tiempo en este mundo y, aunque es verdad que yo no me he encontrado con tantas trabas, ellas me han contado muchísimas dificultades. Al final, si te paras a pensar, hay muy pocas cómicas que hayan llegado muy alto, y solo desde hace unos pocos años. Todavía son muchos más los hombres que las mujeres. Por eso hace falta que estemos visibles ahí, claro que sí.

A lo largo de tu carrera, ¿has tenido que reafirmar tu valía más que tus compañeros humoristas?

Vamos poco a poco entrando en más terrenos y cada vez tenemos que demostrar menos porque lo hacemos, sobre todo, en el escenario. Por ejemplo, me he dado cuenta de que a mi ‘show’ cada vez vienen más hombres, pero, al principio, no era así, porque antes parecía que las mujeres a los hombres no les hacíamos tanta gracia. A nivel personal me ha costado, pero creo que es algo que ya estamos cambiando, aunque haya que seguir reivindicándolo.

¿Qué mujeres te han servido de inspiración?

NOTICIAS RELACIONADAS Un encuentro para poner en valor el éxito femenino

A nivel femenino me inspiro incluso en artistas de fuera del país, ya sean cómicas, cantantes o se dediquen a cualquier otra cosa. En cuanto a la comedia, en España, me viene a la cabeza Lina Morgan, que luchó mucho por tener su propio teatro, hacer su ‘show’ y crear su empresa. También pienso en Eva Hache, que en su época era la única mujer presente, liderando ‘El Club de la Comedia’ y a la que le mostraban, por así decirlo, más respeto. No quiero decir que ella no lo sea, pero antes parecía que las mujeres que salían en la televisión tuvieran que ser guapas y con tipazo. Y ella estaba ahí representando a las mujeres normales.

Para lograr alcanzar el éxito femenino, ¿sigue primando la estética sobre las capacidades?

Hoy en día creo que, a veces, para hacer comedia si te pones demasiado guapa generas un conflicto en el espectador. Lo compruebo día a día cuando subo una foto en la que me he arreglado más y se me echa la gente encima. Me dicen: «No eres la misma». Parece que como soy cómica y salgo en los vídeos recién levantada no me puedo arreglar. Creo que estamos ahí rompiendo estereotipos, pero todavía pasa.

Si pudieras elegir una barrera que las mujeres fueran capaces de romper en los próximos años, ¿cuál sería?

Acabar con la brecha salarial o que se nos tomara en serio cuando estamos malas con la regla y no podemos ni movernos. Es verdad que yo, en mi ámbito, que lo que hago es vender entradas y gano dinero en función de lo que he vendido, no he tenido ningún problema de este tipo respecto a otros compañeros. Pero sé que en general las mujeres en muchos ámbitos, sobre todo en las empresas, cobran menos y eso deberíamos romperlo ya.