Mariano Gistaín: "Como usuario y ciudadano necesito información de calidad y credibilidad"

Han pasado ya 40 años desde que iniciara su actividad periodística con un reportaje sobre la actuación de los Rolling Stones en el estadio Vicente Calderón. Desde entonces, el barbastrense Mariano Gistaín fue construyendo una brillante trayectoria en la que destacan sus trabajos en diarios como ‘El Día de Aragón’, ‘El Periódico’ y HERALDO, donde lleva más de 500 columnas en las contraportadas de los miércoles. Además de firmar en medios nacionales como ‘20 Minutos’ y ‘Letras libres’, ha escrito ficciones como ‘Se busca persona feliz que quiera morir’ y ha sido distinguido con el Premio Blasillo del Congreso de Periodismo Digital de Huesca en 2004.

Una amplia y exitosa carrera que le ha llevado a obtener ahora el Premio Especial del Jurado de los VIII Premios Artes & Letras. "Fue una gran sorpresa, tanto que cuando me llamaron pensé que se habían equivocado. Pero, sin duda, es una gran alegría, sobre todo porque viene de los compañeros de profesión, lo cual es muy bonito", apunta Gistaín, destacando que siente que, de alguna forma, está empezando, "lo cual es bueno, porque quiere decir que tengo ilusión y fuerzas".

De entre los numerosos trabajos que ha llevado a cabo a lo largo de su vida, el periodista y escritor recuerda con especial cariño la serie de reportajes que escribió cuando estaba en ‘El Día de Aragón’ sobre la vida del campeón del mundo de boxeo Perico Fernández, tras los que más adelante se publicaría un libro. "Fue muy bonito y lo pasamos genial. Eso fue en el año 1987. Después estuve en ‘El Periódico’, en Barcelona, donde aprendí a maquetar con un tipógrafo y entré en el mundo del diseño. Recuerdo que fui yo quien creé la cabecera de ‘El Periódico de Aragón’, algo de lo que estoy muy orgulloso", indica el profesional.

Por otra parte, también se manejó en televisión presentando la tertulia ‘No me esperes a comer’, grabada en el centro territorial de RTVE en Aragón. "Como consumidor, usuario y ciudadano necesito información de calidad, por eso es importante que haya medios como HERALDO, donde yo si veo una noticia me la creo. Es clave dar peso a aspectos como la credibilidad o contrastar las fuentes, así como a que no haya excesos a la hora de buscar el clickbait", apunta sobre el periodismo uno de sus mayores conocedores, quien agrega que el principal reto de la profesión actualmente es "sobrevivir, ser rentable y conseguir cobrar por el trabajo".