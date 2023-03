María Goikoetxea, directora del IAM: "Las mujeres cada vez tenemos menos miedo a romper el silencio"

«Es responsabilidad del Estado que, una vez que una mujer ha sufrido violencia, se le den todos los recursos para salir de esa situación»

Hace unas semanas, un estudio de Comisiones Obreras señaló que Aragón es la segunda comunidad de España con mayor brecha salarial, con un 24%. ¿Cómo se debe trabajar en ese ámbito?

Acabar con la brecha salarial, como ocurre con todas las desigualdades, requiere de medidas de carácter interdisciplinar. Hay que implantar medidas de conciliación y de corresponsabilidad reales, que no supongan una trampa para las mujeres y que no penalicen la maternidad ni el cuidado de hijos. Es fundamental implicar a toda la sociedad: las empresas deben asumir su parte de responsabilidad y poner en marcha planes de igualdad y las administraciones favorecer los marcos normativos y medidas correctivas para que estos se puedan desarrollar.



En 2022, las llamadas al teléfono de emergencia del IAM por violencia de género crecieron un 12,3%. ¿A qué se debe ese aumento?

Se está consolidando una tendencia ascendente tanto en el 900 504 405 –teléfono gratuito y confidencial, que funciona 24 horas, todos los días del año y ofrece apoyo psicológico, asesoramiento legal o donde solicitar la intervención de la policía– como en el 016 –de carácter nacional–, y ello se debe a un mayor conocimiento de los recursos y a que las mujeres cada vez tenemos menos miedo a romper el silencio, a llamar y contar la situación que se está sufriendo y encontrar la forma para salir de ella.



Este aumento, por tanto, no implica que la violencia esté aumentando en Aragón.Así es. Un aumento de llamadas no significa un número mayor de violencia. Hay qué analizar muy bien qué ha sucedido y si hay alguna cuestión que ha disparado el número de llamadas. Si, por ejemplo, en televisión aparece el caso de una mujer famosa que ha sufrido violencia y ha denunciado, en torno a esas fechas se nota un incremento puntual, porque las mujeres se ven reflejadas en la situación y llaman para contar su caso. El mayor conocimiento de los recursos y la no aceptación social de la violencia de género hace que tengamos más facilidad a la hora de contar lo que nos ocurre.



¿Qué mensaje le gustaría reivindicar hoy, Día Internacional de la Mujer?

Que sigamos saliendo a las calles, que reivindiquemos nuestros derechos para consolidar los que ya tenemos y seguir ampliando los de todas las personas y, en especial, los de las mujeres. Este año, desde el IAM tenemos el lema ‘Para todas, todo’, porque es el mejor mensaje que podemos lanzar, que estamos trabajando en este sentido y seguiremos en ello.