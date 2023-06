Los vinos del verano

Bodega Pirineos apuesta para el verano por sus dos vinos blancos más frescos: el Pirineos Chardonnay, intenso y a la vez fácil, y el Pirineos Gewürztraminer, seco y con un público fiel. Ambos caldos refrescarán el verano mientras contribuyen a conservar el medio ambiente, ya que parte de sus ventas se destinarán a la investigación de los refugios con especies protegidas del Pirineo.

Con los blancos en clara tendencia, desde Bodega Pirineos apuestan por el Pirineos Chardonnay y el Pirineos Gewürztraminer para disfrutar del vino en verano. Ambos vinos monovarietales son perfectos -servidos a una temperatura de entre 5 y 6 grados- para degustar en cualquier momento del día, conservando cada uno su marcada personalidad y sus diferenciados perfiles.

La variedad 'chardonnay' es la uva blanca más representativa de la D.O. Somontano, ya que ofrece vinos de gran calidad, con peso, completos, muy expresivos en la boca y muy afrutados. El creciente éxito del Pirineos Chardonnay se ve reflejado en las ventas y en su presencia reciente en la red de Paradores Nacionales, donde satisface los paladares más exigentes.

Alrededor del 90 % del vino 'gewürztraminer' consumido en España procede de la D.O. del Somontano. No en vano, es la única zona vitivinícola que lo elabora cien por cien seco y con un carácter muy aromático, cítrico y especiado, logrando que el Pirineos Gewürztraminer, de intenso aroma, no deje a nadie indiferente.

Sala de barricas de Bodega Pirineos. B. P.

Ambos son vinos blancos en tendencia, perfectos para el aperitivo, la comida o el 'tardeo', que Bodega Pirineos ha convertido, además, en medioambientalmente responsables. El convenio suscrito con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC) y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), supone destinar parte de las ventas del Pirineos Chardonnay y el Pirineos Gewürztraminer a la investigación de los refugios con especies protegidas en la cordillera.

Bodega Pirineos retorna así al territorio el favor de utilizar el nombre "Pirineos" que ilustra tanto la simbiosis de la bodega con su entorno como el compromiso con su desarrollo socioeconómico desde su creación hace ahora 30 años. Bodega Pirineos es la única de la D. O. Somontano que, desde su inicio en 1993, trabaja con la Cooperativa Comarcal de Somontano de Sobrarbe, la única del Somontano. Sus 200 viticultores, repartidos en una veintena de pueblos, controlan 750 hectáreas en pequeñas parcelas que conviven con otro tipo de vegetación, convirtiéndose en el mejor ejemplo del viñedo histórico y tradicional del Somontano.

En esta línea de apego a la tierra, los vinos de más éxito de Bodega Pirineos están vinculados al territorio como el reconocido '3404', que hace referencia al colosal Aneto; Marboré, Alquézar, Montesierra o Señorío de Lazán.

Pirineos Gewürztraminer 2022 DATOS BÁSICOS

- Denominación de Origen Somontano. Tipo de vino: Blanco joven 2022.

- Variedades: 100% Gewürztraminer.

- Grado alcohólico: 13 % vol.

- Acidez total: 5.4 g/l ácido tartárico. pH: 3.38

- Azúcar residual: 3,64 g/L

- Alérgenos: Contiene Sulfitos.



VIÑEDOS Y VENDIMIA

- Viñedo: Paraje el Poyed a las orillas del río Vero.

- Número de Hectáreas: 10 Hectáreas.

- Edad media del viñedo: 17 años.

- Rendimiento: 6.000 Kilos/Hectárea.

- Tipo de suelo específico: Suelo de ribera con abundantes gravas, arena y limo.

- Poda: Conducción en espaldera y poda en cordón a 3 pulgares por brazo y 2 yemas por pulgar.

- Microclima: El contraste de temperaturas verano-invierno, día-noche favorece los ciclos de maduración.

- Tipo de Vendimia: Nocturna mecanizada.



VINIFICACIÓN

- Depósitos: Acero inoxidable.

- Fermentación: Temperatura controlada a 18ºC.

- Tiempo: 10 días.

- Proceso de elaboración: Ligera maceración del mosto con los hollejos. Fermentación a temperaturas moderadas para evitar que los aromas amílicos de fermentación dominen sobre el carácter varietal. La variedad Gewürztraminer en Somontano adquiere una personalidad especial, caracterizada por una buena madurez de la fruta. Conservación sobre lías.



FORMATO

- Botella con capacidad de 75cl. en caja de 6 botellas.



NOTA DE CATA

- Vista: Color amarillo pálido con tonos verdosos.

- Nariz: Cítricos, flores, rosas, especiados como el jengibre.

- Boca: Jugosa, larga y equilibrada. Alta persistencia aromática.

- Maridaje: Comida india, marisco, sushi y sashimi, quesos grasos.



* Pirineos Chardonnay 2022 DATOS BÁSICOS

- Denominación de Origen Somontano.

- Tipo de vino: Blanco joven 2022.

- Variedades: 100% Chardonnay.



CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS

- Grado alcohólico: 14% vol.

- Acidez total: 6,25 g/l ácido tartárico. pH: 3,38

- Azúcar residual: 5 g/L Alérgenos: Contiene Sulfitos.



VIÑEDOS Y VENDIMIA

- Viñedo: Parajes de Novalla, Sierra y la Oliva, situado en el llano elevado entre la localidad de Salas Altas y el río Vero.

- Número de Hectáreas: 10 Hectáreas.

- Edad media del viñedo: 14 años.

- Rendimiento: 5.000 Kilos/Hectárea.

- Tipo de suelo específico: Suelos profundos de textura franco-limosa.

- Poda: Conducción en espaldera y poda en cordón a 3 pulgares por brazo y 2 yemas por pulgar.

- Microclima: El contraste de temperaturas verano-invierno, día-noche favorece los ciclos de maduración.

- Tipo de Vendimia: Mecanizada.



VINIFICACIÓN

- Depósitos: Acero inoxidable.

- Fermentación: Temperatura controlada a 17ºC.Parcialmente en madera.

- Tiempo: 10 días.

- Proceso de elaboración: Suave prensado para extraer solo el mosto yema. El reposo sobre las lías aporta cremosidad y complejidad aromática.



FORMATO

- Botella con capacidad de 75cl. en caja de 6 botellas.



NOTA DE CATA

- Vista: Amarillo pálido con tonos verdes.

- Nariz: Gran finura y expresión. Fruta de hueso, cítricos y especias.

- Boca: Sabroso y con buena acidez., cremoso y estimulante. Con mucho sabor.

- Maridaje: Entrantes, embutidos, patés, mariscos, pescados azules y salseados.

*