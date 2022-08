Los pedroleros esperan con más expectación que nunca sus fiestas mayores

*

Ángeles Gaspar (Reina de Oro, 1972)

Emocionada, dicharachera y con mucha energía. Así se muestra Ángeles, que este año celebra el 50 aniversario de su nombramiento como dama de Pedrola. Para ella es un momento muy especial, no solo porque recuerda aquellas fiestas con singular cariño, sino porque comparte reinado con su nieta, Claudia Leonar, que es una de las reinas infantiles de 2022.



"Ser elegida dama de tu pueblo es una experiencia única, como cuando te casas o comulgas. Recuerdo recibir la carta en la que me decían que el pueblo me había elegido. Tenía 16 años. Viví la coronación con mucha emoción y todavía, cada 14 de agosto, me acuerdo de ese día".