Los parques se llenan de alegría y diversión todos los domingos

Con el otoño a la vuelta de la esquina, el popular Parque Grande se llenará de música, diversión y cultura a raudales gracias a una nueva edición del ciclo ‘Domingos de Quiosco en el Parque José Antonio Labordeta’, que se desarrollará en esta popular ubicación. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y con la implicación de las contratas de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, cuenta con la colaboración de HERALDO DE ARAGÓN, y tiene como principal objetivo dinamizar la cultura y ofrecer a los zaragozanos y visitantes una pizca de arte y diversión en un entorno inigualable.

Desde el 11 de septiembre y hasta el domingo 2 de octubre la programación de ‘Domingos de Quiosco’ incluye espectáculos de magia, títeres, humor y música para toda la familia. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 12.00, en el Quiosco de la Música del Parque Grande José Antonio Labordeta con entrada libre hasta completar el aforo.

"El éxito de la primera edición nos ha animado a continuar con esta actividad, porque la aceptación por parte del público asistente fue unánime, a pesar del calor que pasamos algunos domingos. Los espacios donde se programaron las actuaciones siempre estaban llenos y la respuesta ciudadana fue muy positiva, lo que nos ha animado a continuar con el ciclo ‘Domingos de Quiosco’. Hemos escuchado las sugerencias recibidas de cara a mejorar en la medida de lo posible la programación prevista para esta edición", afirma Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Chueca recuerda que con esta iniciativa «estamos consiguiendo uno de los grandes objetivos que nos propusimos como equipo de gobierno y que no era otro que ofrecer servicios lúdicos en espacios verdes a todos los vecinos de la ciudad de Zaragoza. Lo hemos hecho con una serie de programas, que han tenido una gran aceptación y éxito, lo que demuestra las ganas de participar y divertirse de las familias».

Una propuesta pionera en España, que, en esta segunda edición, ha incorporado algunas de las demandas recibidas por parte de los participantes, que pedían más actuaciones de humor, y un programa pensado para todos los públicos. "Incorporar el humor ha sido una de las cuestiones que más peticiones ha tenido. Además, se solicitaban actuaciones que no fueran solo exclusivamente dirigidas al público infantil, que ya tiene un programa muy completo gracias a la iniciativa ‘Las Tribus del Parque’, que se desarrolla en otros once rincones de la ciudad’. Esto nos ha permitido ampliar el catálogo y poder dar una oferta mejor y mucho más variada", explica Natalia Chueca, quien recuerda que, tras la fase más dura de la pandemia, "se ha demostrado la importancia de los parques como lugares de encuentro y disfrute seguros y para toda la familia. Se ha incrementado mucho la afluencia de ciudadanía en estos años".

La programación de ‘Domingos de Quiosco’ incluye actuaciones de humor, además de títeres y circo

Para todos los públicos

Tomando como punto de partida las peticiones recibidas, la segunda parte del ciclo ‘Domingos de Quiosco’ arrancará el domingo, 11 de septiembre, con la actuación de los pesos pesados del mundo del humor, Marisol Aznar y David Angulo, quienes se meterán al público en el bolsillo con sus divertidas ocurrencias. Tras ellos, el 18 de septiembre, le llegará el turno a los integrantes de Teatro Arbolé, que se encargarán de subir al escenario a sus conocidos títeres.

El último domingo de septiembre, el día 25, está confirmada la presencia de un gran conocido para los espectadores aragoneses, Iñaki Urrutia, presentador de Aragón Televisión. La última de las actuaciones previstas, que correrá a cargo de la innovadora compañía Spinish Circo, sumergirá a los asistentes en el mágico y maravilloso mundo de los malabares, acrobacias y verticales.

Vida en los parques

Un variado programa de actividades donde no faltará el humor, la música, los títeres o las actuaciones de circo, que llenarán de vida y alegría uno de los pulmones verdes más conocidos de la capital aragonesa, así como otras emblemáticas zonas de la ciudad. "Domingos de Quiosco forma parte de un programa municipal mucho más amplio, que permite que los parques de nuestra ciudad tengan vida. Es una iniciativa pionera en España, ya que no solo permite que los parques estén en perfecto estado desde el punto de vista paisajístico y natural, si no que se convierten en lugares de encuentro de ciudadanos de todas las edades. Pequeños y mayores que disfrutan del aire libre y del contacto con la naturaleza, algo que redunda en beneficio de su salud y en el fomento de un estilo de vida más saludable", apunta Natalia Chueca.

Una cita en la que, además de la actuación de grupos aragoneses, en la mayor parte de los casos, también es posible disfrutar del emblemático patrimonio natural y paisajístico de la ciudad y hacerlo en familia.

Más actuaciones en los parques

Cada fin de semana, en diferentes parques de la ciudad se lleva a cabo la actividad ‘Las Tribus del Parque’, dirigida a niños hasta los 12 años. Cada animación se divide en dos partes, de 11.00 a 12.00 se realizan una serie de eco-talleres para los que es necesario inscribirse. "Una de las grandes ventajas de esta actividad es que mientras los niños se divierten, vigilados y atendidos por los monitores, los padres pueden aprovechar para dar un paseo o tomarse algo tranquilamente", apunta Natalia Chueca, quien señala el componente educativo de esta propuesta que anima a los escolares a "cuidar y valorar las zonas verdes y los espacios de naturaleza urbana".

La segunda parte de este programa lúdico arranca a partir de las 12.00, con un espectáculo abierto para todo el mundo, mayores y pequeños, que incluye bailes, juegos e invitados especiales y para el que no es necesario reservar.

Cada fin de semana, la agenda cambia e incluye una programación de lo más variada. Todos los actos pueden consultarse en la página web www.lastribusdelparque.es

1 Marisol Aznar y David Angulo

‘Música y humor en el Quiosco’ Polifacéticos. Marisol Aznar y David Angulo conforman una de las parejas de actores más conocida en Aragón debido a su participación en ‘Oregón TV’, programa que emite la televisión autonómica desde hace más de 10 años. Además, han formado parte de numerosas compañías como Teatro Hécate, Teatro de la Ribera o Teatro de la Estación.

Para todos los públicos. En su espectáculo, que lleva por título ‘Música y humor en el Quiosco’, esta divertida pareja combinará los números de humor con las actuaciones musicales, con el fin de ofrecer a los asistentes un espectáculo divertido, recomendable para todas las edades.

2 Teatro Arbolé

‘Títeres de Cachiporra’ Diversión garantizada. Teatro Arbolé lleva tiempo acercando a sus espectadores un teatro ambulante que llega a todos los rincones y con el que representan obras propias o adaptaciones de guiñol de célebres autores. Una apuesta por los títeres de cachiporra, un clásico del teatro que tiene sus claves en la participación y el diálogo con el público que asiste a las representaciones.

Pelegrín, un clásico. Uno de los integrantes más célebres de este espectáculo es Pelegrín, un personaje que lleva años provocando la expectación entre los más pequeños, con sus divertidas y ocurrentes aventuras.

3 Iñaki Urrutia

‘Lo mejor de lo peor de Iñaki Urrutia’ Polifacético. Presentador, humorista, actor y escritor, en la actualidad, Iñaki Urrutia presenta el programa de televisión ‘Atrápame si puedes’ en Aragón TV. Además, ha colaborado en diferentes programas y concursos en cadenas como Movistar+ o ETB, la televisión autonómica del País Vasco.

Contador de historias. En la puesta en escena de ‘Lo mejor de lo peor de Iñaki Urrutia’, Urrutia pondrá encima del escenario un espectáculo en el que no faltará el humor y también su particular visión sobre la realidad que nos rodea.

4 Spinish Circo

‘Cabaret de circo’ lnnovación. La compañía Spinish Circo basa sus producciones en la innovación y en la fusión de diferentes lenguajes y disciplinas escénicas. Desde su fundación, en 2012, de la mano de Edu Martínez, siempre ha buscado sorprender con sus actuaciones.

Circo en estado puro. La compañía adapta los números circenses a las dimensiones de un escenario reducido, donde sorprenderán al público con malabares, acrobacias, verticales, números aéreos y mucho más.