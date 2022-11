Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a debate: cómo transformarlos en oportunidad de futuro

Vivimos un momento de auténtica transformación. La sociedad está cada vez más concienciada con la importancia de luchar por un mundo más justo en el que se logre un crecimiento sostenible. Con este fin se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para las empresas, se trata de un tren que ya ha salido, y aún hay tiempo de subirse en marcha o de quedarse definitivamente en el andén. Esta fue una de las muchas conclusiones a las que llegaron los expertos que participaron en la mesa redonda que se celebró en HERALDO esta semana sobre la Agenda 2030. El debate, moderado por la periodista Ana Esteban, contó con la asistencia del comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, Fermín Serrano; la directora de Cultura Corporativa de Montepino, Cristina Amoribieta; y el jefe de Comunicación de la región noreste de Coca-Cola European Partners, Fernando Anel.

La mesa arrancó con la cuestión de cómo podemos contribuir a que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En opinión de Fermín Serrano, todos debemos ser conscientes de lo que implican nuestras decisiones y aportar lo que podamos. "Los expertos dicen que tenemos que movilizar más recursos –afirmó–. Si lo hacemos, aunque con retraso, aún estaremos a tiempo".

Por su parte, Cristina Amoribieta expuso que toda empresa ha de alinear su estrategia corporativa con los ODS, ya que la sostenibilidad "no es una opción". Fernando Anel añadió que el cambio empieza por el comité de dirección de cada compañía. "Hay que abordar las tres bases de la sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental", apuntó.

Visibilidad

Muchos se preguntan el motivo de que unos ODS tengan más visibilidad que otros. Para la directiva de Montepino, se debe a que hay algunos objetivos que llegan a más público por su impacto transversal. En opinión del ejecutivo de Coca-Cola, la razón es que entre un total de 17, hay que centrarse en unos o en otros. Según el comisionado para la Agenda 2030, la pandemia ayudó a poner el foco en diversas cuestiones como la salud pública o los servicios sociales, mientras que la guerra de Ucrania ha mostrado la necesidad de acelerar la transición energética. "Pero a nivel global no se está trabajando lo suficiente en el cambio climático –aseguró–. Los ODS ayudan a entender la interconexión del mundo en el que vivimos".

La moderadora condujo el debate hacia un tema candente: ¿las empresas sostenibles son rentables? Para la responsable de Montepino está claro: sí que lo son y a día de hoy ya no hay dos estrategias, la corporativa y la de sostenibilidad, sino solo una, que ha de influir en todos los procesos de una compañía. "Incorporar los ODS supone un incremento de la competitividad. Las nuevas generaciones piden que sus empresas estén más comprometidas". También en Coca-Cola piensan así: "El primer objetivo de cualquier negocio son las ventas –aseguró Anel–. Y las ventas cada día más están asociadas a que el consumidor final vea que compra a una firma responsable social, económica y medioambientalmente".

Centrándose en el ODS 12, de Producción y Consumo Responsable, los participantes debatieron sobre cómo conseguir que las grandes empresas adopten medidas en esa línea. Para el representante del Gobierno de Aragón, el sector productivo tiene que ir transformándose para ser más innovador, competitivo y social, y recibir para ello ayudas y subvenciones que ya se están otorgando en todos los niveles de las administraciones.

Anel, como portavoz de Coca-Cola, reconoció que su gran caballo de batalla son los envases, que provocan casi el 50% de las emisiones en la fabricación. Por ello se creó el programa Mares Circulares, en el que además de buscar soluciones con otro tipo de envases se trabaja en la concienciación de las personas, con acciones de recogida e incluso talleres a pie de playa. "Ahora nos estamos adaptando a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados y todas las botellas van a llevar unido su tapón –dijo–. Son pequeños gestos".

* Fernando Anel, jefe de comunicación de la región NE en

Coca-Cola Europacific Partners "La sociedad cada vez va a exigir más a las empresas que sean sostenibles y responsables. Es lo que va a dar la primera cifra de su cuenta de explotación y sin esa primera línea no habrá negocio".

Para la directiva de Montepino, hay sectores como el de la construcción que tienen una marcada hoja de ruta. En el caso de su compañía, uno de los mayores propietarios de inmuebles logísticos en España, destaca su decidida y clara estrategia sostenible. "Lo primero es mejorar la eficiencia energética de los edificios, pero también se puede trabajar en reducir el impacto ambiental en todos los productos incluidos en la cadena".

Las ciudades

Durante el debate se trató un tema de candente actualidad, el cambio climático, y cómo deberían ser las ciudades. Para Fermín Serrano, como comisionado para la Agenda 2030, es fundamental la Nueva Bauhaus Europea, que da forma al Pacto Verde, para la construcción de espacios y lugares donde prime la estética y la sostenibilidad con la participación de todos. «Acabamos de firmar la declaración sobre la reducción de emisiones difusas de Aragón, para reducir en un 40% dichas emisiones para el año 2030 –resumió–. La visión de territorios verdes sostenibles sirve para atraer inversiones y talento, una mejor vida para los aragoneses de ahora y del futuro".

* Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón "Hay que quedarse con lo positivo: aunque no lleguen a alcanzarse todos, los objetivos están suponiendo una mejora en la forma de vida y una mayor prosperidad. En Aragón tenemos motivos para sacar pecho".

Para Cristina Amoribieta, es crucial construir edificios sostenibles, por ejemplo –tal como hacen desde Montepino– mejorando el aislamiento térmico para reducir la necesidad de climatización o incorporando a sus construcciones aleros adicionales en las cubiertas para evacuar más rápidamente el agua ante el aumento de las lluvias torrenciales.

Fernando Anel explicó que Coca-Cola tiene dos grandes líneas de trabajo en la lucha contra el cambio climático: con los envases y con el agua. Respecto al primero, afronta el compromiso de recoger el 100% del plástico que pone en el mercado. Por lo que atañe al agua y al gran estrés hídrico que hay en algunas zonas, la compañía ha desarrollado una decena de proyectos y en la actualidad devuelve más del 130% del agua que consume para producir.

Al igual que con la lucha medioambiental, todos se mostraron de acuerdo con que la Responsabilidad Social (RS) no debe ser una cuestión de moda y reputación empresarial. Para la responsable de Montepino, tomar criterios sostenibles es lo que prima y lo que les aporta todo tipo de ventajas: desde mayor rentabilidad económica a más atracción de inversores y de talento: "No lo vemos como algo ni pasajero ni puntual. Es un tren que ha salido y los que quedan en el andén todavía están en un momento en el que pueden subirse, pero cuando marche a una gran velocidad ya no podrán hacerlo".

En Coca-Cola creen que los empleados resultan fundamentales en la RS, porque son los que van a hablar bien de la empresa. Para eso, hay que hacerles partícipes de esta estrategia. «La responsabilidad social cada vez entra más en el ADN de la firma y ha venido para quedarse», aseveró Anel. "La época en la que las empresas solo se ocupaban de las cuentas de resultados ha pasado –añadió Fermín Serrano–. La responsabilidad social y la innovación para la sostenibilidad son factores de crecimiento o incluso de supervivencia en muchos casos porque lo demanda la sociedad. Que en Aragón hayamos lanzado recientemente la Alianza para la Agenda 2030 es un pequeño empujón que demuestra lo mucho que se está haciendo ya".

* Cristina Amoribieta, directora de cultura corporativa de Montepino

"Una estrategia corporativa debe estar basada en los criterios de sostenibilidad para toda la compañía. El comité de dirección tiene que ser el primer implicado y ha de ser capaz de transmitírselo al equipo entero".

Como colofón, los integrantes de la mesa reflexionaron sobre la importancia de transmitir los ODS a los más pequeños. El representante del Ejecutivo aragonés explicó que los objetivos se han introducido de forma transversal en el currículo escolar para que niños y jóvenes aprendan cómo trabajarlos. "Resulta crucial porque los ODS no son solo para ellos en el futuro, sino también con ellos", matizó Serrano. Amoribieta, por su parte, añadió que las nuevas generaciones llegan con unas inquietudes demandando recibir formación y ser partícipes de los ODS. Coca-Cola, que ofrece conferencias en colegios, también contempla la formación de los más jóvenes como algo fundamental. "Es una oportunidad –concluyó Anel–. Mientras nosotros nos estamos reciclando, otros deben empezar desde abajo".