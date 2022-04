Los nuevos vinos de Particular, protagonistas en el Pizza Fest y en el Concurso de Croquetas de Zaragoza

Bodega Particular de San Valero acaba de presentar sus nuevos vinos jóvenes de 2021 –Particular Garnacha 2021, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría 2021 y Particular Garnacha Rosé 2021–, cuya producción limitada homenajea las antiguas tradiciones de los viticultores de la bodega.

Las nuevas añadas ya están a la venta y, para su estreno, Bodegas San Valero ha querido que se empezasen a rodar en dos citas gastronómicas relevantes. En concreto, en el festival Pizza Fest, que se celebró en Zaragoza del 17 al 27 de marzo, y en el IV Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia, organizado entre los días 1 y 10 de abril.

En el caso de las pizzas, Bodegas San Valero ha participado en el festival con una cata de estos tres vinos jóvenes pertenecientes a Bodega Particular. En esta cita se presentaron pizzas con un aire muy gastronómico con ingredientes aragoneses como ternasco de Aragón, trufa negra, tomate rosa de Barbastro, huevos de corral o cebolla de Fuentes.

En este sentido, la cata mostró de qué forma cada vino encajaba con las diferentes pizzas alrededor de una experiencia totalmente innovadora. En ella se visualizó de estos dos productos, que habitualmente no conviven, pueden formar parte de un buen maridaje. Además, se avanzó en el objetivo de que los jóvenes entiendan que el vino acompaña perfectamente a una elaboración como la pizza.

Los vinos se han dado a conocer en el PizzaFest y en el Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia. Bodegas San Valero

De hecho, así se valoró durante la cata. De esta forma, el Particular Garnacha 2021, elaborado a partir del fruto de cepas plantadas en altitud, se mostró vivo, limpio y brillante y muy aconsejable para ir de la mano de los bocados de pizza más clásicos.

También participó en la cata el Particular Garnacha Rosé 2021, sabroso y elegante. Esta añada muestra un aroma fresco y frutal capaz de cautivar todos los sentidos. Y, probablemente, también, de encajar con algunas de las pizzas más atrevidas.

Finalmente, el vino blanco Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría 2021, elegante y carnoso, ofreció la sensación de que es perfecto para cualquier ocasión. Y en el caso concreto de las pizzas, para la mayoría de las que se probaron.

Rasca y gana

Por otra parte, el IV Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia ya se ha celebrado aunque todavía no se conocen los ganadores. Bodegas San Valero también ha participado patrocinando este evento, aunque de una forma diferente al festival Pizza Fest. En concreto, al consumir cada croqueta del concurso, los clientes han tenido la opción de pedir un rasca y gana para votar por su favorita.

Con este gesto, además de contribuir a elegir las mejores croquetas, también se pueden llevar muchos premios. Entre ellos, botellas de vino de Bodega Particular y la posibilidad de realizar visitas a Tierra de Cubas con cata maridada. La lista de los ganadores se conocerá cuando se celebre la final de este certamen.